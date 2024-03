Près de la moitié des Français ont déjà cumulé plusieurs emplois

FRANCE, March 12, 2024 / EINPresswire.com / -- Un récent sondage réalisé par Jooble , un des plus grands agrégateurs d’emploi en France, auprès des travailleurs français révèle un intérêt significatif pour le cumul d'emplois, avec près de la moitié des répondants déclarant avoir déjà exercé plusieurs activités professionnelles simultanément.Ce sondage montre que 49,4 % des Français ont déjà cumulé plusieurs emplois, y compris des emplois à temps plein, à temps partiel et des activités indépendantes. Parmi ceux qui ont cumulé des emplois, 48,1 % ont occupé deux emplois, 20,7 % ont occupé trois emplois et 22,3 % ont occupé plus de trois emplois.Motivations des Français pour cumuler plusieurs emploisLes principales raisons du cumul d'emplois pour les Français (avec la possibilité de choisir plusieurs options de réponse) sont- besoin financier (67,2 %)- la recherche de diversification professionnelle (26,2 %)- la passion pour différents domaines (32,5 %).En outre, 72,9 % des répondants ont déclaré avoir déjà envisagé de cumuler des emplois pour développer leurs compétences.Work-life balanceAussi, dans le cadre de l'enquête Jooble, les gens ont été interrogés sur l'impact du cumul d’emplois sur leur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. La majorité (soit 65,3% des personnes interrogées) ont indiqué que la présence de plusieurs emplois n'avait pas nui à un équilibre positif entre leur vie professionnelle et personnelle, et qu'ils pouvaient concilier avec succès deux emplois et leur vie en dehors du travail. 22,4% des répondants ont déclaré n'avoir remarqué aucun impact, tandis que selon 12,3% des interrogées, plusieurs emplois les fatiguent et ont un impact négatif sur leur vie en dehors du travail.Les principaux défis rencontrés par les personnes cumulant plusieurs emplois (avec la possibilité de choisir plusieurs options de réponse) sont :- Fatigue et épuisement (62,2 %)- Difficulté à maintenir un équilibre travail-vie personnelle (59,2 %)- Risque de burn-out (22,7 %)- Difficulté à se consacrer pleinement à chaque emploi (31,6 %)Pourquoi certains Français choisissent de n'exercer qu'un seul métierDe plus, Jooble a interrogé les participants n'ayant jamais cumulé d'emplois sur leurs motivations. La principale raison est la préférence pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (31,3 %). Cette donnée souligne l'importance croissante accordée à l'harmonie entre vie professionnelle et vie privée pour une part importante de la population. D'autres raisons importantes incluent la satisfaction avec un seul emploi (25,4 %) et le manque de temps (23,7 %). Une petite partie des Français a également mentionné d'autres raisons, telles que des problèmes de santé, le manque d'emplois, la difficulté d'occuper plusieurs postes, des horaires trop fatigants, etc.Projets pour l'avenir professionnel42,2 % des personnes interrogées prévoient d'exercer plusieurs emplois dans un futur proche, tandis que 13,4 % envisagent cette possibilité à plus long terme. En revanche, 26,1 % des répondants excluent l'idée de cumuler plusieurs emplois, et 18,3 % sont indécis à ce sujet.71,4 % des Français interrogés considèrent que l'amélioration de leur situation financière est la raison principale pour laquelle ils envisageraient de cumuler des emplois. Pour 11,7 %, l'idée d'avoir des revenus supplémentaires ou de trouver un épanouissement professionnel n'est pas une motivation pour avoir plusieurs emplois, tandis que 16,9 % ne sont pas en mesure de répondre à cette question.Des offres d'emploi intéressantes (45,6 %), une amélioration des conditions de travail (17,3 %) et un besoin financier accru (32,2 %) peuvent inciter les gens à cumuler des emplois. Les personnes interrogées ont également noté qu'il est difficile de trouver du travail supplémentaire pour ne pas dépasser l'horaire de travail autorisé.Le manque d'opportunités (54,6 %) est la principale barrière à l'accumulation d'emplois. D'autres obstacles importants incluent la crainte du surmenage (17,8 %), les problèmes familiaux ou personnels (14,1 %) et la satisfaction du niveau de revenus (13,4 %).À propos de l'étudeCe sondage a été mené auprès d'un échantillon représentatif de 1200 travailleurs en France. Les données ont été recueillies entre le 26 janvier et le 21 février 2024.À propos de JoobleJooble est un site international de recherche d'emploi, classé parmi les 10 plateformes les plus visitées en France et dans le monde entier, selon la statistique SimilarWeb. Actuellement, Jooble est utilisé quotidiennement par des millions de personnes dans 67 pays. L'entreprise opère sur le marché du recrutement en ligne depuis 2006.