PTV Logistics kondigt de lancering aan van PTV Developer OptiFlow API om klanten te helpen kosten en emissies te verlagen

Klanten kunnen nu tot 100.000 locaties optimaliseren, kosten verlagen en C02 besparen

KARLSRUHE, Duitsland, March 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PTV Logistics kondigt de officiële lancering aan van de PTV Developer OptiFlow API. Deze baanbrekende API is nu beschikbaar en biedt bedrijven een krachtig algoritme voor het optimaliseren van ritten met maximaal 10.000 locaties. Deze optimalisatie verbetert de efficiëntie en stroomlijnt transportprocessen effectief.



De PTV Developer OptiFlow API integreert eenvoudig met logistieke systemen en biedt klanten en partners onbeperkte, flexibele mogelijkheden om oplossingen voor ritoptimalisatie te bouwen volgens hun exacte specificaties.

De API maakt gebruik van het bewezen algoritme van het succesvolle OptiFlow SaaS-product, dat bekend staat om zijn krachtige cloud-based ritoptimalisatie. Dit optimalisatiealgoritme gaat efficiënt om met complexe logistieke uitdagingen en pakt complexe vraagstukken aan zonder aan kwaliteit in te leveren. OptiFlow werkt volgens het principe dat het optimaliseren van het volledige plan in één keer effectiever is dan het handmatig opsplitsen van het probleem, waardoor grondige en praktische oplossingen worden gegarandeerd.

"Deze API betekent een grote stap voorwaarts in de technologie voor rittenoptimalisatie", zegt Dr. An de Wispelaere, Chief Product Officer van PTV Logistics. "Klanten kunnen dubbelcijferige besparingen op hun transportkosten verwachten, zelfs als ze al een planningssysteem gebruiken”

- het draagt ook bij aan een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot en heeft een grote invloed op het verlagen van transportkosten. Deze prestatie onderstreept onze toewijding aan klanten en onze rol in het bevorderen van duurzame oplossingen voor de toekomst."

"De overgang naar OptiFlow maakt het mogelijk om gebruik te maken van hoogwaardige algoritmen die niet alleen de transportkosten minimaliseren, maar ook onze groene logistieke initiatieven ondersteunen. ID Logistics zet zich volledig in voor duurzame logistiek en de aanzienlijk gereduceerde kilometers dragen dankzij OptiFlow bij aan onze MVO-doelstellingen." verteld Armand Schuffelers, Director Operations, ID Logistics.

"De ontwikkeling van herbruikbare en eenvoudig integreerbare digitale componenten is een integraal onderdeel van onze IT-strategie,"zegt Jan Rick, Senior Vice President Global IT-Governance (L.LCG) Schenker AG. "In samenwerking met PTV Logistics konden we een belangrijk onderdeel toevoegen aan onze catalogus. We kijken uit naar de verdere ontwikkeling en de samenwerking met PTV Logistics - nu en in de toekomst."

Ga voor meer informatie over de Route Optimization OptiFlow API en de mogelijkheden naar: The best cloud-based route optimisation algorithms | OptiFlow | PTV Logistics | PTV Logistics

Over PTV Logistics:

PTV Logistics is een wereldwijd softwarebedrijf met meer dan 40 jaar ervaring in transport en logistiek. Wij bieden oplossingen, van planning tot uitvoering. Onze expertise ligt in het plannen, berekenen en optimaliseren van routes om tijd en kosten te besparen. Met recordbrekende algoritmen voor routeplanning en ritoptimalisatie stellen we logistieke bedrijven in staat om hun activiteiten te automatiseren. Met ons Cloud-platform voor realtime transporttracering en -beheer bieden we uitgebreide zichtbaarheid en controle van het leveringsproces. https://www.ptvlogistics.com

