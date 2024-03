PTV Logistics annuncia il lancio di PTV Developer OptiFlow API per supportare i clienti a ridurre i Costi e le Emissioni

Ora i clienti possono ottimizzare fino a 100.000 località, ridurre i costi e diminuire le emissioni di C02

KARLSRUHE, Germania, March 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PTV Logistics annuncia ufficialmente il lancio di PTV Developer OptiFlow API. L’innovativa API è finalmente disponibile e offre alle aziende un potente algoritmo per ottimizzare i percorsi con un massimo di 100.000 località. L’ottimizzazione migliora l’efficienza e semplifica efficacemente i processi di trasporto.



La PTV Developer OptiFlow API si integra facilmente con le operazioni logistiche, offrendo a clienti e partner opzioni illimitate e flessibili nella creazione di soluzioni di ottimizzazione dei percorsi, a seconda delle loro esatte esigenze.

Si basa sul collaudato algoritmo del prodotto di successo OptiFlow SaaS, noto per la sua solida ottimizzazione dei percorsi basata su cloud. Questo algoritmo di ottimizzazione gestisce in modo efficiente tutte le complesse sfide logistiche, gestendo problemi di grandi dimensioni senza compromettere la qualità del risultato. Funziona in base al principio che ottimizzare l'intero piano contemporaneamente è più efficace che suddividere manualmente il problema e garantisce soluzioni funzionali e accurate.

“Questa API rappresenta un importante progresso nella tecnologia di ottimizzazione dei percorsi", ha affermato la Dr. An de Wispelaere, Chief Product Officer, PTV Logistics. “I clienti possono ambire a risparmi a due cifre nei loro costi di trasporto, anche nel caso in cui utilizzino già un sistema di pianificazione. Non solo questo aiuterà i nostri clienti a operare in modo più efficiente, a ridurre il loro impatto ambientale e ad aumentare la soddisfazione dei clienti, ma contribuirà anche a una notevole riduzione delle emissioni di CO2. Questo risultato sottolinea il nostro impegno nei confronti dei clienti e il nostro ruolo nella promozione di soluzioni sostenibili per il futuro.”

"Il passaggio a OptiFlow ci ha permesso di sfruttare algoritmi ad alte prestazioni che non solo riducono al minimo i costi di trasporto, ma supportano anche le nostre iniziative di green logistics. ID Logistics è pienamente impegnata nella logistica sostenibile e, grazie a OptiFlow, la significativa riduzione dei chilometri contribuisce ai nostri obiettivi di CSR,”, ha affermato Armand Schuffelers, Director Operations, ID Logistics.

"Lo sviluppo di componenti digitali riutilizzabili e facilmente integrabili è parte integrante della nostra strategia IT", ha affermato Jan Rick, Senior Vice President Global IT-Governance (L.LCG) Schenker AG. “In collaborazione con PTV Logistics siamo riusciti ad aggiungere un componente chiave al nostro catalogo. Non vediamo l’ora di vedere come si svilupperanno ulteriormente le cose e di collaborare con PTV Logistics – ora e in futuro.”

PTV Logistics è un fornitore leader di soluzioni logistiche innovative, impegnato a fornire alle aziende tecnologie all'avanguardia per ottimizzare i processi di trasporto e della supply chain.

