Nette progression d’Uber Freight en Europe avec une croissance de 100% en glissement annuel de transport gérés et 200 millions d’euros de frêt sous gestion (FUM)

LEUSDEN, Pays-Bas, 12 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uber Freight, courtier leader de la logistique intelligente annonce ce jour la forte croissance de son activité de transport géré en Europe. Celle-ci dépasse les 200 millions d’euros de frêt sous gestion et vise à atteindre un objectif ambitieux de 2 milliards d’euros d’ici 2028. Ces résultats sont liés à l’essor de la société, dont le portefeuille de frêt sous gestion pèse plus de 18 milliards de dollars, et démontre le succès prononcé de ses logiciels et services de logistique. Les investissements d’Uber Freight à travers le Vieux Continent et son dynamisme la positionnent comme l’outsider numéro un des opérateurs logistiques 4PL en Europe (de l’anglais fourth party logistics, ou logistique en quatre parties) et posent les bases d’une continuité de croissance et de développement.

Le marché européen de la logistique, qui devrait atteindre 1 170 milliards d’euros à l’horizon 2029, traverse une phase de croissance en termes de volume et de complexité. Les transporteurs européens se tournent de plus en plus vers des partenaires stratégiques à l’image d’Uber Freight qui offre des technologies avancées, une profonde expertise et des différentes implantations mondiales, afin d’optimiser leur efficacité opérationnelle, améliorer leur service client et adopter des pratiques de transport durables visant à réduire des émissions de carbone.

« À l’heure où la logistique se mondialise à outrance, les transporteurs ont absolument besoin de s'associer à des partenaires capables de fournir une gamme complète de services personnalisés répondant à leurs besoins, d’aujourd’hui et de demain » remarque Lior Ron, fondateur et PDG d’Uber Freight. Et de poursuivre : « Notre branche européenne est en phase d’accélération car c’est précisément la base de notre engagement. Nous apportions l’adaptabilité de services et l’expertise nécessaires pour rester à flot dans un écosystème en mutation rapide. À l’heure où nous continuons à investir en Europe, nous prévoyons d’y renforcer notre place de 1er partenaire logistique ».

De grandes entreprises européennes comme McBride PLC ou Kronos Worldwide, Inc. figurent parmi les clients d’Uber Freight. Elles se diversifient dans des activités allant de la production de biens de consommation courante à la production chimique, et partagent un objectif commun ciblé sur une chaîne logistique sans faille et des synergies basées sur les données mesurables sur l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement.

McBride : Optimisation de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement grâce à des indicateurs en temps reel

McBride PLC, ci-après « McBride », leader européen dans la fabrication de biens de consummation courante sous marque de distributeur, opère sur quatre divisions distinctes : détergents en tablettes et en capsules, lessives et détergents liquides, produits en spray, et lessives et produits de nettoyage en poudre. L’approvisionnement de différents clients situés sur le même marché nécessite bien souvent de combiner des produits provenant de plusieurs usines et de potentiellement les livrer dans le même camion. Ce processus complexe exige une visibilité des stocks, des adresses et des rendez-vous de livraison, en temps réel. La plateforme d’Uber Freight permet à McBride de:

Obtenir des informations granulaires : Transparence de bout en bout de sa chaîne d’approvisionnement complexe, ce qui lui permet de planifier efficacement, d'optimiser les itinéraires de transport et de fournir un service de qualité supérieure à ses clients.

Relier les points de données : Le regroupement des livraisons provenant de plusieurs sites dans un seul camion permet de réduire à la fois les coûts, ainsi que l'empreinte carbone. Le suivi en temps réel garantit un contrôle total de chaque étape du voyage, depuis les portes des usines, jusqu'aux rayons des magasins.

Développer un partenariat axé sur les données : Allant au-delà de la technologie, McBride et Uber Freight collaborent ensemble pour optimiser les processus, résoudre les problèmes et toujours améliorer les performances logistiques.



« Avant de collaborer avec Uber Freight, la gestion de nos livraisons complexes sur plusieurs sites nous donnait l'impression de jongler les yeux bandés. Leur plateforme a changé la donne, en nous offrant la visibilité de bout en bout et les données dont nous avions besoin pour optimiser les itinéraires, consolider les expéditions et assurer des livraisons à temps. Ces données nous ont permis de réduire nos frais, mais aussi d’assurer un Meilleur service à nos clients. Nous remercions sincèrement Uber Freight pour son approche consultative et son engagement à nous aider à évoluer au sein d’un univers logistique en perpétuelle évolution. » relève Nick Lloyd, en charge de la branche dédiée au service client et directeur logistique chez McBride PLC.

Kronos : Davantage de durabilité grâce à une alliance stratégique avec Uber Freight

Kronos Worldwide, Inc., ci-après « Kronos » est un producteur et un distributeur de pigments de dioxyde de titane (formule TiO2), un produit industriel de base utilisé dans toute une gamme

d’applications. Kronos a élu Uber Freight au titre de partenaire stratégique international en matière de pilotage de la chaîne d’approvisionnement propre à son activité européenne, tout en mettant fortement l’accent sur la promotion d’objectifs de durabilité. En s’appuyant sur le succès de leur partenariat en Amérique du Nord, Uber Freight a mis son expertise et ses solutions au service de Kronos pour aider l’entreprise à faire nettement progresser ses projets axés sur la durabilité. La collaboration entre Uber Freight et Kronos a conduit à la réalisation de plusieurs projets durables visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer la gestion environnementale.

Un référentiel CO2 agréé en Europe et en Amérique du Nord pour anticiper le suivi des réductions des émissions de carbone en 2024.

Des projets orientés durabilité - quatre points clés ont été identifiés, notamment l’amélioration du facteur de charge, la conversion de modèle, la collaboration interclients et l’introduction de modes de transport alternatifs tels que les véhicules électriques ou le biocarburant. Chaque point s’assortit d’objectifs de réduction carbone définis.

Exécution et suivi - Uber Freight travaillera main dans la main avec les équipes de Kronos pour exécuter ces projets tout au long de 2024, en suivant attentivement les réductions de CO2 à toutes les étapes.

Des mesures de réduction ciblées - Ensemble, Kronos et Uber Freight visent une réduction effective des émissions carbone à l’appui d’indicateurs clairement définis pour contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs de durabilité visés.

Des fonctionnalités de veille et de reporting - Les réductions des émissions seront étroitement contrôlées par le pilotage de la mesure de l’intensité carbone disponible dans le tableau de bord GLEC du portail TMS d’Uber Freight. Ce tableau de bord repose sur la méthodologie du Conseil mondial des émissions logistiques et fournit en toute transparence des éclairages sur les avancées et les impacts.



Pour Memsud Musabasic, Responsable mondial des services d’expédition et de distribution chez Kronos Worldwide, Inc. « Uber Freight est devenu un partenaire indispensable à notre stratégie de numérisation de la chaîne d’approvisionnement, en mettant un net accent sur la promotion de nos objectifs de durabilité et en améliorant à la fois le service et nos frais. Son approche innovante et ses outils, tels que le tableau de bord permettant le pilotage des émissions inspiré de la méthodologie du Conseil mondial des émissions logistiques (ou GLEC) ont positivement transformé notre aptitude à gérer et à atténuer notre empreinte environnementale. En exploitant les données en temps réel, nous réinventons les normes de pratiques durables au sein de notre chaîne d’approvisionnement ».

Perspectives d’avenir :

Avec une vision claire orientée vers l’avenir, Uber Freight aiguise activement ses opérations européennes, en investissant dans les talents de ses collaborateurs et en développant des solutions innovantes qui répondent aux besoins spécifiques du continent. La société estime qu’elle est en mesure d’atteindre son objectif de 2 milliards d’euros de frêt sous gestion à l’horizon 2028 et s’engage à façonner l’avenir de la logistique européenne en se reposant notamment sur sa technologie, son approche collaborative et l’attention inébranlable qu’elle porte à ses clients.

