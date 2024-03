Uber Freight expandiert in Europa mit 100 % Wachstum im Bereich der Managed Transportation Services im Vergleich zum Vorjahr und einem verwalteten Frachtvolumen von € 200 Mio.

LEUSDEN, Niederlande, March 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uber Freight, die führende End-to-End-Unternehmenssuite für intelligente Logistik, gab heute ein starkes Wachstum seines europäischen Managed-Transportation-Geschäfts bekannt, das mittlerweile € 200 Mio. an verwalteter Fracht übersteigt und bis 2028 stolze € 2 Mrd. erreichen soll. Dies beflügelt die globale Dynamik von Uber Freight, da das Unternehmen nun weltweit ein Frachtvolumen von über $ 18 Mrd. verwaltet, was die große Reichweite seiner Software und Dienstleistungen unterstreicht. Die Investitionen und die Dynamik von Uber Freight auf dem gesamten Kontinent positionieren das Technologieunternehmen als einen der führenden Anbieter von 4PL-Dienstleistungen in ganz Europa und bilden die Grundlage für weiteres Wachstum und Expansion.



Der europäische Logistikmarkt, der voraussichtlich bis zum Jahr 2029 € 1,17 Bio. erreichen soll, nimmt sowohl an Größe als auch an Komplexität zu. Verlader in der Region wenden sich zunehmend an strategische Partner wie Uber Freight, die fortschrittliche Technologien, umfassendes Fachwissen und eine globale Präsenz bieten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, den Kundenservice zu verbessern, den Transport nachhaltig zu gestalten und somit die

CO2-Emissionen zu reduzieren.

„Angesichts der zunehmenden Globalisierung der Logistik sind Verlader auf Partner angewiesen, die ein umfassendes und flexibles Dienstleistungspaket anbieten, das sie genau dort abholt, wo sie sind, und das mit ihnen wachsen kann“, so Lior Ron, Gründer und CEO von Uber Freight. „Unser europäisches Geschäft nimmt zu, weil wir genau das anbieten möchten. „Wir bringen die nötige Flexibilität und das Know-how mit, um in einer sich schnell entwickelnden Landschaft Schritt zu halten, und wir planen, unsere Rolle als führender Logistikpartner in Europa mit weiteren Investitionen in der Region zu festigen.“

Zu den globalen Kunden von Uber Freight gehören führende europäische Marken wie McBride PLC und Kronos Worldwide, Inc. Diese unterschiedlichen Unternehmen, die von der Herstellung von Haushaltswaren bis zur globalen Chemieproduktion reichen, haben ein gemeinsames Ziel: nahtlose Logistik und datengesteuerte Effizienz in ihren Lieferketten.

McBride: Verbesserung der Lieferketteneffizienz durch Einblicke in Echtzeit

McBride PLC (McBride), Europas führender Hersteller von Haushaltswareneigenmarken des Einzelhandels, ist in vier Geschäftsbereichen tätig: Dosieranlagen, Flüssigkeiten, Aerosole und Pulver. Um einen einzigen Kunden in einem Markt zu bedienen, müssen oft Produkte aus mehreren Fabriken kombiniert werden, die möglicherweise alle in einem einzigen LKW transportiert werden. Dieser komplizierte Prozess erfordert Echtzeittransparenz über Bestand, Standort und Lieferzeiten. Die Plattform von Uber Freight gibt McBride folgende Möglichkeiten:

Detaillierte Dateneinblicke: Durchgängige Transparenz in der komplexen Lieferkette, die es ermöglicht, effizient zu planen, die Transportwege zu optimieren und einen hervorragenden Service zu bieten.

Verknüpfung der Datenpunkte: Die Konsolidierung der Lieferungen von mehreren Standorten auf einen einzigen Lkw reduziert die Kosten und den ökologischen Fußabdruck. Die Verfolgung in Echtzeit gewährleistet die vollständige Kontrolle über jeden Schritt der Reise, vom Werkstor bis zum Ladenregal.

Datengestützte Partnerschaft: Über die Technologie hinaus arbeiten McBride und Uber Freight gemeinsam an der Optimierung von Prozessen, der Behebung von Problemen und der kontinuierlichen Verbesserung der Logistikleistung.



„Vor der Zusammenarbeit mit Uber Freight fühlte sich die Verwaltung unserer komplexen Lieferungen an mehrere Standorte an wie ein Jonglieren mit verbundenen Augen. Die Plattform des Unternehmens ist ein echter Wendepunkt, denn sie verschafft uns die durchgängige Transparenz und die Dateneinblicke, die wir benötigen, um Routen zu optimieren, Sendungen zu konsolidieren und pünktliche Lieferungen zu gewährleisten. Dies senkt nicht nur unsere Kosten, sondern ermöglicht es uns auch, unseren Kunden einen hervorragenden Service zu bieten. Wir sind unglaublich dankbar für den kooperativen Ansatz von Uber Freight und das Engagement des Unternehmens, uns bei der Navigation durch die sich ständig verändernde Logistiklandschaft zu unterstützen“, so Nick Lloyd, Group Customer Service & Logistics Director bei McBride PLC.

Kronos: Förderung der Nachhaltigkeit durch strategische Partnerschaft mit Uber Freight

Kronos Worldwide, Inc. (Kronos) ist ein Hersteller und Vermarkter von Titandioxid (TiO2)-Pigmenten, einem industriellen Grundprodukt, das in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt wird. Kronos wählte Uber Freight als strategischen globalen Lieferkettenpartner für sein Europageschäft, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung von Nachhaltigkeitszielen lag. Aufbauend auf der erfolgreichen Partnerschaft in Nordamerika haben das Know-how und die

Lösungen von Uber Freight Kronos in die Lage versetzt, bedeutende Fortschritte bei Nachhaltigkeitsinitiativen zu erzielen. Durch die Zusammenarbeit mit Uber Freight hat Kronos mehrere Nachhaltigkeitsprojekte ins Leben gerufen, die darauf abzielen, den CO2-Emissionen zu reduzieren und das Umweltbewusstsein zu verbessern:

Vereinbarte CO2-Grundwerte: Kronos und Uber Freight haben CO2-Grundwerte für Europa und Nordamerika festgelegt und damit die Grundlage für die Verfolgung von Emissionseinsparungen im Jahr 2024 geschaffen.

Nachhaltigkeitsprojekte: Es wurden vier zentrale Nachhaltigkeitsprojekte identifiziert, darunter die Verbesserung der Auslastung, die Umstellung auf andere Verkehrsträger, die kundenübergreifende Zusammenarbeit und die Einführung moderner Kraftstoffe wie Elektrofahrzeuge und Wasserstoff behandeltes Pflanzenöl. Jedes Projekt ist mit definierten CO2-Reduktionszielen versehen.

Durchführung und Verfolgung: Uber Freight wird eng mit den Teams von Kronos zusammenarbeiten, um diese Projekte im Jahr 2024 durchzuführen und dabei die CO2-Einsparungen genau zu verfolgen.

Gezielte Reduktion: Gemeinsam streben Kronos und Uber Freight eine Reduzierung der CO2-Emissionen an, mit klaren Zielvorgaben, die einen wichtigen Beitrag zu ihren Nachhaltigkeitszielen leisten.

Überwachung und Berichterstattung: Emissionseinsparungen werden mithilfe der CO2-Intensitätsmessung im GLEC-Dashboard innerhalb des TMS genau überwacht, was transparente Einblicke in Fortschritte und Auswirkungen ermöglicht.



„Uber Freight hat sich zu einem integralen Partner in unserer Strategie zur Digitalisierung der Lieferkette entwickelt; mit besonderem Schwerpunkt auf der Förderung unserer Nachhaltigkeitsziele und der Verbesserung von Kosten und Service“, so Memsud Musabasic, Head of Global Forwarding and Distribution bei Kronos Worldwide, Inc. „Der innovative Ansatz des Unternehmens und seine Tools, wie das GLEC-basierte Emissions-Dashboard, haben unsere Fähigkeit, unseren ökologischen Fußabdruck zu verwalten und zu verringern, revolutioniert. Durch die Nutzung von Echtzeitdaten setzen wir neue Maßstäbe für nachhaltige Praktiken

entlang unserer Lieferkette.“

Blick in die Zukunft:

Mit einer klaren Vision für die Zukunft baut Uber Freight seine europäischen Aktivitäten aktiv aus, investiert in Talente und entwickelt innovative Lösungen, die den spezifischen Bedürfnissen

der Region gerecht werden. Das Unternehmen ist zuversichtlich, sein Ziel von € 2 Mrd. verwalteter Fracht im Jahr 2028 zu erreichen, und hat sich verpflichtet, die Zukunft der europäischen Logistik durch Technologie, Zusammenarbeit und konsequente Kundenorientierung zu gestalten.

UBER FREIGHT

Uber Freight ist ein marktführendes Technologieunternehmen für intelligente Logistik. Mit einer Reihe von End-to-End-Logistikanwendungen, verwalteten Dienstleistungen und einem ausgedehnten Transportnetzwerk verbessert Uber Freight die Lieferketten und bewegt die Waren der Welt. Das Unternehmen verwaltet aktuell ein Frachtaufkommen von über $18 Mrd. und verfügt über eines der größten TransportNetzwerke. Es wird von erstklassigen Investoren wie der Greenbriar Equity Group unterstützt und arbeitet mit einem Drittel der Fortune-500-Unternehmen zusammen, darunter Del Monte Foods, Nestlé und Anheuser-Busch InBev. Weitere Informationen finden Sie unter www.uberfreight.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Sam Hallock, Unternehmenskommunikation bei Uber Freight, press@uberfreight.com.