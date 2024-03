Visa annonce la sixième ronde de lauréates du programme de subventions She’s Next, qui braque les projecteurs sur la prochaine génération de femmes entrepreneures

À ce jour, le programme de subventions a apporté du soutien à 60 petites entreprises détenues par des femmes, pour un total de 600 000 $ CA

TORONTO, 08 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Visa Canada a annoncé les lauréates du programme de subventions She’s Next. Visant à propulser les petites entreprises détenues par des femmes, le programme accorde à 10 gagnantes une subvention de 10 000 $ et l’accès à un programme de mentorat accéléré par l’entremise de l’organisme YSpace de l’Université York.



Selon le dernier rapport Small Business Pulse de Visa Canada, seuls 43 % des petites et moyennes entreprises (PME) du Canada affirment être pleinement financées, ce qui représente la proportion la plus faible depuis le lancement de l’étude en 20201. Le financement continue d’être un enjeu important parmi les femmes entrepreneures : six femmes propriétaires de petites entreprises sur 10 indiquent qu’elles sont à la recherche d’un soutien financier supplémentaire2, alors que cette proportion était de quatre sur 10 il y a un an3.

« Chez Visa, soutenir les femmes entrepreneures est un impératif sur le plan des affaires. Le programme de subventions She’s Next s’inscrit dans notre historique reconnu de soutien envers les petites entreprises et reconnaît que les femmes sont confrontées à une multitude de défis sur leur parcours vers la réussite, affirme Sarah Steele, directrice des produits pour les petites entreprises de Visa. Notre objectif, en luttant contre certains des défis qu’elles doivent relever, est de les aider à se concentrer davantage sur les activités qui les passionnent : bâtir et diriger leur entreprise. »

À ce jour, le programme a accordé 600 000 $ CA à des petites entreprises détenues par des femmes, en plus d’innombrables heures de mentorat auprès de femmes entrepreneures d’un bout à l’autre du Canada. Les lauréates de la ronde actuelle, qui œuvrent dans toute une gamme de secteurs, de celui de la mode à celui du bien-être, en passant par les technologies et la gestion des matières résiduelles, sont les suivantes :

aGRO Systems, Calgary (Alberta) : aGRO Systems est un fournisseur de services de recyclage valorisant et de produits alimentaires pour le bétail qui a pour mission de produire des aliments et boissons sains et carboneutres et d’aider les autres entreprises de transformation agricole à faire de même tout en étant rentables. L’entreprise transforme la drêche, un résidu inévitable créé pendant le processus de brassage de la bière et de production de boissons alcoolisées, en un aliment abordable pour le bétail, destiné aux exploitants de ranch de bétail de petite à moyenne taille.

Apricotton, Toronto (Ontario) : Apricotton, établie à Toronto, est une marque de soutiens-gorge pour adolescentes qui aide les jeunes filles à se sentir en confiance lorsqu’elles portent leur tout premier soutien-gorge. L’entreprise offre la seule marque au monde qui conçoit des soutiens-gorge qui s’agrandissent et s’ajustent au fur et à mesure que la jeune fille grandit; le sous-vêtement dure ainsi pendant plusieurs étapes de la puberté.

Bold Helmets, Toronto (Ontario) : Bold Helmets a créé le tout premier casque multisport certifié par des normes de sécurité pour les enfants de 5 ans et plus de confession sikhe qui ont de longs cheveux qui n’ont jamais été coupés. Tina Singh n’arrivait pas à trouver de casque qui faisait à ses enfants lorsqu’ils ont commencé à faire du vélo, alors elle a pris l’initiative de créer un produit adapté aux enfants comme les siens.

Canadian Succulents, Uxbridge (Ontario) : Canadian Succulents cultive et distribue des plantes d’intérieur résistantes à la sécheresse, qui offrent des solutions d’horticulture créatives rehaussant le décor des maisons, des entreprises et des lieux d’événement. L’entreprise accorde la priorité aux pratiques de culture durable et organise des ateliers et séminaires éducatifs pour partager les plus récents renseignements et connaissances sur l’horticulture.

CAYA Health Centre, Vancouver (Colombie-Britannique) : Le centre CAYA (ou Come As You Are) Health Centre est un centre multidisciplinaire de soins médicaux et paramédicaux qui a pour but de servir toutes les femmes et toutes les personnes trans et non binaires. Première clinique du genre à Vancouver, le centre CAYA Health Centre se veut un guichet unique destiné tout particulièrement aux femmes, aux personnes trans et aux personnes non binaires.

FemTherapeutics, Montréal (Québec) : FemTherapeutics adopte une approche personnalisée pour traiter les problèmes féminins liés au prolapsus des organes pelviens. Pour ce faire, FemTherapeutics offre une prothèse confortable, fabriquée sur mesure pour chaque patiente, ce qui minimise le risque d’échec clinique du traitement. L’entreprise a pour but d’offrir un soulagement efficace des symptômes tout en assurant une meilleure qualité de vie pour les femmes.

Tall Size, Toronto (Ontario) : Tall Size est le premier détaillant proposant plusieurs marques et destiné exclusivement aux femmes de grande taille. Les clientes peuvent acheter, vendre et découvrir des vêtements spécialement conçus pour les femmes de grande taille, avec un accès à 20 marques pour personnes de grande taille – un nombre qui continue d’augmenter.

Twenty One Toys, Toronto (Ontario) : Twenty One Toys est une entreprise de jouets d’entraînement et de jouets éducatifs plusieurs fois primée qui fait appel aux jouets pour enseigner des aptitudes comme l’empathie, l’échec et la communication créative. Ilana Ben-Ari, fondatrice de l’entreprise, s’est vue inviter à relever un défi de design consistant à créer une aide à la navigation pour les personnes malvoyantes dans le cadre d’un projet universitaire. Elle a alors créé un jouet appelé « The Empathy Toy », qui comble les écarts sociaux et émotionnels entre les personnes malvoyantes et les personnes voyantes.

Rootd, Vancouver (Colombie-Britannique) : Rootd est l’application mobile au sommet du palmarès pour aider à soulager les symptômes des crises de panique et de l’anxiété. L’application, validée par la communauté scientifique, combine un design qui lutte contre la stigmatisation, une accessibilité sur demande et des leçons et des exercices approuvés par des thérapeutes afin d’aider les utilisateurs pendant toutes les phases qui leur permettent de gérer les crises de panique et l’anxiété.

Zuri & Dre, Montréal (Québec) : Zuri & Dre offre des poupées de peluche, des articles de décoration pour la maison, de la papeterie et des accessoires tout à fait uniques, qui ont pour but de diversifier la représentation au sein des jouets pour enfants.

Reconnaissant la nécessité que soient offertes des ressources pour obtenir du financement, Visa a récemment annoncé une nouvelle collaboration avec Fundica, le plus important moteur de recherche de financement en Amérique du Nord, afin de démocratiser l’accès au financement gouvernemental pour les petites entreprises et les entrepreneurs, tout en mettant l’accent sur les communautés sous-représentées. Dans le cadre de l’engagement de Visa Canada à soutenir les entrepreneurs canadiens, Visa propose plusieurs outils et ressources comme Visa SavingsEdge et le Centre pour les petites entreprises de Visa Canada, qui donne aux petites entreprises l’accès à des ressources les aidant à améliorer leur efficacité, à atténuer la fraude et à propulser leurs ventes grâce à l’expansion du commerce électronique, des paiements numériques, du marketing et plus encore.

Pour en savoir plus au sujet du programme et des lauréates, veuillez visiter le : Visa.ca/grantprogram.

À propos de Visa

1 Maru Canada, étude BizPulse du T4 2023

2 Maru Canada, étude BizPulse du T4 2023

3 Maru Canada, étude BizPulse du T4 2022