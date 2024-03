Plus de 230 millions de passagers ont subi des perturbations sur leurs vols en 2023 au départ d’un pays de l’UE

Avec 92 millions de passagers, la France se classe au troisième rang en termes de trafic, et doit faire des efforts sur la ponctualité

PARIS, FRANCE, March 8, 2024 / EINPresswire.com / -- En 2023, il y a eu plus de 5 millions de vols au départ d'un pays de l’UE, pour un total de plus de 750 millions de passagers. Cela représente une augmentation de plus de 100 millions de voyageurs par rapport à l'année dernière. AirHelp , la principale organisation mondiale de défense des droits des passagers aériens, révèle qu'au sein des pays de l’UE plus de 230 millions de passagers ont rencontré des problèmes d'horaire et 15 millions d’entre eux ont vu leur vol annulé. À la suite de ces perturbations, 17 millions de passagers ayant pris un vol au départ d'un aéroport européen en 2023 ont droit à une compensation financière au titre du règlement EC261, qui régit les vols au départ de l'UE.Bilan 2023Les 3 pays de l’UE avec le plus fort trafic:C’est l'Espagne qui arrive en tête du classement avec plus de 800 000 vols et le plus grand nombre de mouvements de passagers - plus de 120 millions - en 2023. Soit une augmentation de plus de 33% par rapport à 2022 avec ses 90 millions de passagers.En deuxième et troisième position, nous retrouvons l'Allemagne et la France avec respectivement 97 et 92 millions de passagers.Les 3 pays les plus ponctuels:Du point de vue de la ponctualité, la Lituanie, la Norvège et l'Albanie se distinguent par les bonnes performances de leurs aéroports : 80% des 2 millions de passagers qui ont pris un vol au départ de la Lituanie sont arrivés à destination à l'heure ; 79,4 % des 28 millions de passagers qui ont pris un vol au départ des aéroports norvégiens sont partis à l'heure, tout comme 78,8 % des 2,5 millions de passagers qui ont commencé leur voyage en Albanie.Les pays les moins ponctuels:Malte, la Turquie et le Portugal affichent les plus mauvaises performances en termes de ponctualité :- A la dernière place du classement, l'aéroport de Malte : seuls 60 % de ses 3 millions de passagers ont pu profiter de leur vol sans incident,- A l’avant-dernière place, la Turquie, se classe juste avant Malte, puisque 61 % de passagers sont partis sans encombre sur plus de 2 millions,- Antépénultième, le Portugal : 37 % des vols au départ d'un aéroport portugais ont été perturbés d'une manière ou d'une autre. Ainsi 63,7 % de passagers ont pu partir à l’heure sur plus de 30 millions.En ce qui concerne la ponctualité des vols au départ de la France, des efforts doivent être faits ! En effet, la France se classe juste avant le Portugal : seuls 65% des passagers ont décollé à l’heure (soit seulement 59 millions sur 92).La compagnie la plus empruntée par les voyageurs européens:C’est la compagnie low cost Ryanair qui est la plus populaire pour les voyages à partir d’un pays de l'Union Européenne. La compagnie irlandaise affiche plus de 800 000 vols effectués et plus de 125 millions de voyages, soit deux fois plus que Lufthansa, la deuxième compagnie la plus fréquentée.En termes de ponctualité, Ryanair affiche plus de 71% de vols ponctuels.La compagnie la plus ponctuelle:C’est Eurowings qui remporte la première place, comme compagnie aérienne de référence. La compagnie low-cost du groupe Lufthansa affiche un taux de ponctualité de près de 93 %.En deuxième et troisième position on retrouve Iberia Express et Widerøe, avec un taux de ponctualité de plus de 89% pour la première et près de 85% pour la deuxième.Quant à la compagnie française Air France, là encore des marges d’améliorations sont possibles puisque son taux de ponctualité est de seulement 67%.Les mois les plus chargés:Les mois d'été continuent d'être ceux où le trafic aérien est le plus important mais, par conséquent, ce sont aussi ceux où les taux d'interruption sont les plus élevés. Au cours du mois de juillet, 85 millions de passagers ont transité par un aéroport de l’UE. Ce même mois, le taux de perturbation le plus élevé de l'année a été enregistré : 38,20 % des passagers ont subi une interruption de leur voyage.Problèmes de vol : les passagers ont des droits:Lorsqu'un vol est annulé ou qu'un passager se voit refuser l'embarquement, les compagnies aériennes doivent proposer un autre vol, que le passager peut refuser s'il ne souhaite pas poursuivre son voyage. Dans ce cas, il peut demander le remboursement intégral de son billet.En outre, si pendant l'attente des frais supplémentaires sont occasionnés par l'interruption du vol (nourriture, hébergement ou perte de bagages), il est possible de demander à la compagnie aérienne de les prendre en charge.Selon le règlement EC261, qui régit les vols à destination et en provenance de l'UE, les passagers ont droit à une indemnisation supplémentaire pouvant atteindre 600 euros en cas de retard de plus de 3 heures à l'arrivée à destination, d'annulation sans préavis dans les 14 jours précédant le départ et de passagers refusés à l'embarquement en raison d'une surréservation causée par la compagnie aérienne. La demande de cette compensation financière peut être faite rétroactivement jusqu'à trois ans après la date du vol.Cette demande dépend et peut varier en fonction de la raison de l'interruption du vol. Par exemple, des conditions météorologiques défavorables ou des urgences médicales peuvent exempter la compagnie aérienne de l'obligation d'indemnisation.AirHelp a publié un guide des droits des passagers qui peut être téléchargé ici.