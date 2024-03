Le Score de l’index Egalité femmes-hommes chez Crossject atteint 96/100 en 2024

Dijon, France, 08 mars 2024 – 07:30 CET - Crossject (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), une société pharmaceutique spécialisée qui développe des auto-injecteurs sans aiguille dédiés aux situations d’urgence, annonce aujourd'hui que son score de l'index européen d’égalité femmes-hommes a atteint 96/100 pour 2024 et pour la troisième année consécutive est supérieur à 90 %. .

L'index Egalité femmes-hommes est un outil permettant de mesurer les progrès réalisés au sein de l’Union européenne en matière d’égalité des genres, en donnant plus de visibilité aux domaines qui nécessitent des améliorations et en aidant, de fait, les décideurs politiques à concevoir des mesures plus efficaces en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Il est évalué sur une échelle de 1 à 100, où 100 signifie une égalité totale.

"Nous sommes très fiers d'atteindre un score record pour l'égalité entre les sexes qui est au cœur des préoccupations de Crossject en 2024. Cela renforce l'engagement de la Société à être une entreprise responsable et durable et s’ajoute à l’amélioration nette de notre notation Gaïa pour les performances environnementales, sociales et de gouvernance", a déclaré Patrick Alexandre, PDG de Crossject.

À propos de Crossject

Crossject SA (Euronext : ALCJ ; www.crossject.com) est une société pharmaceutique spécialisée émergente. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d'urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel Crossject a remporté un contrat de 92 millions de dollars auprès de l’Autorité américaine pour la R&D avancée dans le domaine biomédical (la BARDA) pour l’approbation par la FDA et l’achat de ZEPIZURE® par le gouvernement américain.

ZEPIZURE® est conçu à partir de l’auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO® qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour le traitement d'urgence des chocs allergiques, des insuffisances surrénales, des overdoses d’opioïdes et des crises d’asthme.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Investisseurs

Natasha Drapeau

Cohesion Bureau

+41 76 823 75 27

natasha.drapeau@cohesionbureau.com



Média

Sophie Baumont

Cohesion Bureau

+33 6 27 74 74 49

sophie.baumont@cohesionbureau.com





Pièce jointe