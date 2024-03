Añade un segundo número a tu mismo teléfono por solo $10 al mes con el nuevo servicio de Verizon

Ahorra con el nuevo servicio que te permite añadir un segundo número en un solo teléfono

NUEVA YORK, March 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Si alguna vez has deseado tener acceso a más de un número de teléfono sin tener que llevar un teléfono celular separado y pagar un plan de precio completo, Verizon tiene la solución. Hoy Verizon anunció el lanzamiento de Second Number (Segundo Número)1, un nuevo plan que permite a los clientes obtener una segunda línea ilimitada de llamadas y mensajes de texto en un mismo teléfono por un costo, de tiempo limitado, de solo $10 al mes.



Por qué lanzamos Second Number: Los clientes utilizan cada vez más dos números de teléfono para organizar sus ocupadas vidas. Desde la venta segura en mercados en línea hasta operar trabajos secundarios, sustitución de teléfonos fijos o la creación de un número especial solo para la familia, los clientes quieren acceso a un segundo número de teléfono, y a menudo, obtienen un segundo teléfono para hacerlo.

Con Second Number, Verizon ofrece a sus clientes una solución para que no necesiten dos teléfonos para números distintos. Hasta el 5 de junio, puedes contratar el plan Second Number por solo $10 al mes (más comisiones). Los clientes que contraten el plan después del 5 de junio pueden obtener Second Number por $15 al mes (más comisiones).

¿Quién es elegible para Second Number? Second Number está disponible para todos los clientes de pospago nuevos y existentes de Verizon con un dispositivo Dual SIM. Si un cliente actualiza su dispositivo, las líneas de Second Number se transferirán de manera automática.

¿Cómo es la experiencia? Con Second Number, el cliente puede disfrutar de la perfecta integración de la tecnología eSIM a un excelente precio. El cliente intercambia entre líneas de teléfono y aplicaciones de envío de mensajes. Cuando reciba una llamada entrante o un mensaje de texto SMS, verá qué línea está recibiendo la llamada o el mensaje; cuando responda a un mensaje, el mismo número que recibió el mensaje será el que envíe el mensaje.

¿Cómo obtener Second Number? Conoce más acerca del nuevo servicio de Verizon visitando https://espanol.verizon.com/solutions-and-services/add-ons/mobile/second-number/. Puedes inscribirte en Second Number por Internet o en tu tienda de Verizon más cercana.

1. Válido solo para clientes con una línea existente con Verizon y dispositivos con Dual SIM. Precio de lanzamiento de $10/línea, si se registra antes del 6 de mayo de 2024. A partir de esa fecha, $15/mes. Términos y condiciones: Second Number se basa en un segundo número de teléfono celular que se añade a un smartphone con capacidad Dual SIM, en el que ya se utiliza una línea de servicio en la red de Verizon. El segundo número tendrá llamadas y mensajes ilimitados en Estados Unidos, México y Canadá. Los servicios de datos (que no sean de texto) se suministrarán solo por la línea primaria. Si más del 50 % del consumo se realiza en México o Canadá, Verizon puede interrumpir el servicio. Es posible que algunos dispositivos no sean compatibles con todas las funciones admitidas por la red de Verizon y que haya limitaciones funcionales para funciones como el buzón de voz visual para la segunda línea. La línea principal debe permanecer activa en un plan elegible y debe permanecer en un dispositivo Dual SIM. Si cambia a un plan o dispositivo no elegible, la segunda línea numérica se desconectará en un plazo de 30 días si no vuelve a un plan y dispositivo compatibles.

