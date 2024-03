La spécialiste en oncologie Jill DeSimone rejoint le Conseil d’administration d’iTeos

WATERTOWN, Massachusetts et GOSSELIES, Belgique, 07 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS), une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d’une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les patients, annonce ce jour la nomination de Jill DeSimone à son Conseil d’administration. Elle prendra ses fonctions le 7 mars 2024 et siègera également au comité d’audit.



Pour le Dr Michel Detheux, président-directeur général d’iTeos « Il est fondamental d’accueillir des leaders de l’industrie et des spécialistes en oncologie hautement expérimentés au sein du Conseil d’administration pour tirer profit de leur expérience en stratégie commerciale, scientifique et de gestion d’entreprise. Après la récente nomination de David Lee, PDG de Servier, nous sommes ravis d’accueillir Jill DeSimone à un moment clé de notre développement. Ensemble, ils nous apporteront de précieuses perspectives, essentielles à nos activités à l’heure où nous sommes en passe d’évoluer en une société biopharmaceutique de phase avancée ».

« En exploitant sa connaissance approfondie de la biologie des tumeurs, iTeos a fait progresser un ensemble de produits thérapeutiques candidats prometteurs ciblant des voies immunologiques clés dans le développement du cancer », observe Mme DeSimone. Et de poursuivre : « J’ai hâte de travailler avec l’équipe de direction d’iTeos et d’apporter mes perspectives stratégiques et commerciales pour accompagner la société dans la poursuite de son objectif visant à proposer des thérapies nouvelles aux patients atteints de cancer ».

Mme DeSimone a été pendant plus de 40 ans au service du secteur des sciences de la vie à l’échelle mondiale. Elle s’est illustrée au titre de Présidente du département américain d’oncologie de Merck & Co., Inc., et a fait fructifier le chiffre d’affaires de la division oncologie en le faisant passer de moins de 500 millions à 9 milliards de dollars en huit ans. Elle a en outre dirigé trois lancements de produits clés et supervisé plus de 45 indications, dont celle de Keytruda®, le produit à la croissance la plus rapide de toute l’histoire du laboratoire Merck & Co. Inc. Avant de rejoindre les équipes de Merck, Mme DeSimone occupait le poste de vice-présidente senior de la division mondiale de la santé féminine de Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. Elle a débuté sa carrière chez Bristol Myers Squibb et y a occupé divers postes de responsabilités de plus en plus importantes, jusqu’à atteindre le titre de vice-présidence en chef du département américain d’oncologie. Dans ce rôle, elle a contribué au lancement de Yervoy®, le premier inhibiteur du point de contrôle immunitaire CTLA-4 approuvé par l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, la Food and Drug Administration, ou « FDA ». Elle siège actuellement au Conseil d’administration d’Affini-T Therapeutics, Inc., de Kinnate Biopharma Inc., d’Oncternal Therapeutics, Inc., de Praxis Precision Medicine, Inc., et à celui de la Florida Cancer Specialists Foundation, une organisation à but non lucratif dont la mission consiste à apporter une aide non médicale aux patients suivant un traitement contre le cancer. Elle fait également partie du Conseil d’administration de Swim Across America, une fondation dédiée à accorder des subventions ciblées sur la recherche sur le cancer et les programmes destinés aux patients. Mme DeSimone est titulaire d’une licence en pharmacie sanctionné par l’université américaine Northeastern et a effectué un stage à la Wharton School, une des composantes de l'université de Pennsylvanie.

À propos d’iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d’une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les patients. iTeos Therapeutics tire parti de sa compréhension approfondie de l’immunologie tumorale et des voies immunosuppressives pour concevoir de nouveaux produits candidats qui ont le potentiel de restaurer la réponse immunitaire contre le cancer. Son pipeline innovant comprend trois programmes au stade clinique ciblant de nouvelles voies d’immuno-oncologie validées, conçues avec des propriétés pharmacologiques optimisées pour améliorer les résultats cliniques, notamment l’axe TIGIT/CD226 et l’adénosine. iTeos Therapeutics est domiciliée à Watertown, dans l’État du Massachusetts, aux États-Unis, et exploite un centre de recherche à Gosselies, en Belgique.

Publication d’informations sur Internet

iTeos publie régulièrement des informations qui peuvent être importantes pour les investisseurs à la page « Investisseurs » de son site Web à l’adresse www.iteostherapeutics.com . La Société invite les investisseurs actuels et potentiels à consulter régulièrement cette page pour les obtenir.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations ne relevant pas uniquement de faits historiques sont considérées comme des déclarations prospectives. Des termes tels que « croit », « anticipe », « prévoit », « s’attend à », « fera », « pourrait », « a l’intention de », « prépare », « envisage », « potentiel », « possible » et des expressions de même sens caractérisent les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations relatives aux avantages potentiels des produits candidats ; à la valeur que nos nouveaux membres du Conseil d’administration apportent à iTeos ; et au parcours qu’emprunte la Société pour devenir un laboratoire biopharmaceutique de phase avancée.

Ces déclarations prospectives induisent des risques et des incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle d’iTeos. Les résultats réels pourraient ainsi sensiblement différer de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs de risque connus sont notamment les suivants : les conditions de marché ; les enjeux et incertitudes propres à la recherche, au développement et à la fabrication de produits ; des données sur nos produits candidats insuffisantes pour obtenir l’approbation réglementaire de passer à des essais de phase ultérieure ou de commercialiser nos produits ; iTeos peut ne pas être en mesure d’exécuter ses plans d’affaires, y compris de respecter les étapes et les délais réglementaires prévus ou planifiés, les plans de recherche et de développement clinique, et de commercialiser ses produits candidats, pour diverses raisons, dont certaines peuvent échapper au contrôle d’iTeos, y compris les limites éventuelles des ressources financières et autres de la société, les limites de fabrication qui peuvent ne pas être anticipées ou résolues en temps voulu ; des développements négatifs dans le domaine de l’immuno-oncologie, tels que des effet indésirables ou des résultats décevants, y compris en lien avec des traitements concurrents ; et les décisions réglementaires, judiciaires ou d’agence telles que celles du Bureau américain des brevets (United States Patent and Trademark Office) concernant les brevets qui couvrent nos produits candidats ; et les risques identifiés sous la rubrique « Facteurs de risque » du rapport annuel d’iTeos sous formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) ainsi que nos autres documents déposés auprès de la SEC, que nous vous invitons à consulter. Les déclarations relatives à la trésorerie de la Société ne portent pas mention d’hypothèse visant son accès aux marchés financiers, ni n’envisagent la date à laquelle elle pourrait y atteindre.

Tous les risques susmentionnés pourraient sensiblement et défavorablement affecter les activités d'iTeos, ses résultats opérationnels et le cours de négociation de ses actions ordinaires. Nous invitons les investisseurs à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. iTeos décline toute obligation de les mettre à jour publiquement, sauf si la loi l'exige.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Contact auprès des investisseurs :

Carl Mauch

iTeos Therapeutics, Inc. carl.mauch@iteostherapeutics.com