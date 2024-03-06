Hisense South Africa تشارك كشريك رسمي في جولة كيب تاون للدراجات Cape Town Cycle Tour للعام 2024

كيب تاون، جنوب أفريقيا, March 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعربت شركة Hisense South Africa عن بالغ سرورها بإبرام شراكة مع اللجنة المنظمة للنسخة السادسة والأربعين لجولة كيب تاون للدراجات Cape Town Cycle Tour المقرر أن تجري فعالياتها يوم الأحد 10 مارس 2024. يحتفي هذا الحدث الأيقوني، الذي يشتهر بكونه أكبر سباق موقوت للدراجات على مستوى العالم، بروح التعاون المجتمعي وردّ الجميل، ويتخطى مجرد دغدغة الشعور بالسرعة وإثارة السباق.

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احتضان روح المنافسة والمكافآت

في الوقت الذي يستعد فيه الدراجون للرحلة المثيرة نهاية هذا الأسبوع، تنظم Hisense مسابقة Pedal for the Medal الحماسية على هامش السباق. تستمر هذه المنافسة التفاعلية من 7 إلى 30 من مارس الحالي، وتقدّم جوائز مثيرة للجميع. يمكنكم التسجيل للمشاركة في المسابقة من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق WhatsApp على الرقم 0765739424 واتباع الخطوات السهلة. كل خطوة تجعلكم أقرب من الفوز بقسائم مغرية تستخدمونها خلال عملية الشراء التالية.

اختبروا متعة المشاهدة المعّززة مع التكنولوجيا الحائزة على جوائز

تجسّد المشاركة في هذا الحدث التزام Hisense الراسخ بالابتكار والتميّز. وبالتعاون مع Hirsch's، أكبر متجر للأجهزة المنزلية في جنوب أفريقيا، تستعرض Hisense بكل فخر مجموعتها المميزة من أفضل أجهزة التلفزيون، والتي تشتهر بجودتها وأدائها الاستثنائيين. من بينها تلفزيوناتGreen and Cinematic Laser TVs الليزرية المراعية للبيئة من قبيل موديلات L5H و C1، بالإضافة إلى سلسلة تلفازات Mini-LED Pro U8K المتطورة، وجميعها مخصّصة لتمنحكم الشعور بتجربة السينما من راحة منزلكم. بالتالي، ليس من المستغرب أن تكون Hisense قد نالت التكريم بجوائز مرموقة، بما في ذلك جائزة أفضل علامة تجارية لأجهزة التلفزيون لعام 2024 التي تقدمها MyBroadband وحققت المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد شحنات أجهزة التلفزيون في عام 2023. تجدر الإشارة إلى أن منتجات Hisense ستكون متاحة للشراء خلال الحدث من خلال Hirsch's، ما يتيح للحاضرين فرصة نقل تجربة المشاهدة المطلقة إلى المنزل.

تمكين المجتمعات من خلال الكرم

وفي خطوة تتخطى تعزيز إثارة المنافسة والاحتفاء بالابتكار، تبقى Hisense ملتزمة بشكل راسخ نحو إحداث تأثير هادف على المجتمعات، من خلال تعهدها بالتبرع بأكثر من 100 ألف راند جنوب أفريقي خلال هذا الحدث. بوجود ما يقرب من 35 ألف درّاج مشارك في السباق، يمثل كلّ منهم 5 راند، تتعهد Hisense بالتبرع بـ 5 راند عن كل درّاج يعبر خط النهاية لصالح الجمعيات الخيرية المختارة المرتبطة بالحدث. ومع اجتياز الدرّاجين خط الوصول، تكون جهودهم المشتركة قد أسفرت عن هبة سخية من Hisense، من شأنها أن تعود بالنفع على المحتاجين وتؤكد التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية.

تعدّ جولة كيب تاون للدراجات Cape Town Cycle Tour أكثر من مجرد سباق، وتجسّد الاحتفاء بالصمود والزمالة وروح المغامرة البشرية. وتفخر Hisense South Africa بأن تشارك في هذا الحدث الرائع، الذي يجسّد القيم المجتمعية والابتكار ورد الجميل.

جهة الاتصال:

Henru van der Merwe - henru.vandermerwe@hisense.com