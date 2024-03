Notificación de Prensa: Reunión Trimestral de la Comisión del Gobernador contra Delitos

Qué: Reunión Trimestral de la Comisión del Gobernador contra Delitos (Governor’s Crime Commission, GCC)

Cuándo: Jueves 7 de marzo, 9 a.m. – 12:00 p.m.

Dónde: 1201 Front St, Raleigh, NC 27609

Teléfono: +1-415-655-0002, Código numérico de acceso en EEUU: 231 607 89604

Virtualmente: haga clic aquí



Agenda

• 9:00 a.m.

Orden del día - Robert A. Evans, Presidente

• 9:05 a.m.

Votación nominal, Ética, Aprobación de Minutas - Robert A. Evans, Presidente

• 9:10 a.m.

Actualización de la Comisión del Gobernador contra Delitos - Caroline Farmer, Directora Ejecutiva

• 9:15 a.m.

Discusión y voto sobre otorgamiento de subvenciones - Alguacil Charles Blackwood

• 9:30 a.m.

Datos de Justicia Penal - Personal laboral, Centro de Análisis de Justicia Penal

• 9:40 a.m.

Administración de la Subvención Byrne Justice Assistance Grant (JAG) - Mila Hago, Consejera de Políticas Estatales, Buró de Asistencia Judicial

• 10:00 a.m. Descanso

• 10:10 a.m.

Tendencias en Justicia Penal - Allison Badger, Directora del Centro de Planificación Judicial, Asociación Nacional de Justicia Penal

• 11:00 a.m.

Vivencias Adversas en Menores de Edad - Ben David, Fiscal de Distrito

• 11:59 a.m.

Asuntos anteriores/actuales - Robert A. Evans, Presidente

• Clausura

Próxima reunión: 6 de junio, 2024