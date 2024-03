Dévoilement des finalistes des prix Écrans canadiens 2024

Little Bird mène en télévision avec 19 nominations; BlackBerry de Matt Johnson en récolte 17, se plaçant en tête du cinéma

TORONTO, 06 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision (l’Académie canadienne) a dévoilé les finalistes des prix Écrans canadiens 2024 dans 156 catégories en cinéma, en télévision et en médias numériques. Les prix annuels consacrés à l’excellence dans le secteur audiovisuel se dérouleront sur quatre jours pendant la Semaine du Canada à l’écran, qui culminera avec l’émission télévisée Les prix Écrans canadiens 2024, animée par Mae Martin et diffusée le vendredi 31 mai à 20 h (21 h HA, 21 h 30 HT) sur CBC et CBC Gem.



Avec 19 nominations, la série limitée Little Bird (Crave Original) mène tant en télévision que toutes plateformes confondues. Elle est notamment finaliste dans les catégories de la meilleure série dramatique (Best Drama Series) et du meilleur premier rôle, série dramatique (Best Lead Performer, Drama Series), avec les interprètes Darla Contois et Ellyn Jade toutes deux finalistes pour ce prix présenté par le Fonds des médias du Canada. Suivent les dernières saisons des comédies Sort Of et Workin’ Moms (CBC), avec respectivement 18 et 12 nominations.

Dans le domaine du cinéma, le film BlackBerry de Matt Johnson arrive en tête avec 17 nominations, un record jamais obtenu par un film aux prix Écrans canadiens. Le film est notamment nommé dans les catégories du meilleur film (Best Motion Picture), de la meilleure réalisation (Achievement in Direction) et de la meilleure interprétation dans un premier rôle, comédie (Performance in a Leading Role, Comedy) pour Jay Baruchel. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant d’Ariane Louis-Seize se place derrière BlackBerry avec 12 nominations, tandis qu’Infinity Pool de Brandon Cronenberg en récolte 11.

Les séries The Drop et How to Fail as a Popstar sont en tête des médias numériques avec cinq nominations chacune, notamment dans la catégorie de la meilleure émission ou série Web, fiction (Best Web Program or Series, Fiction). Elles sont suivies par I Hate People, People Hate Me et Streams Flow From A River, qui en obtiennent quatre chacune.

« Les finalistes des prix Écrans canadiens 2024 incarnent toute l’étendue des talents existant dans le paysage national diversifié et dynamique qui est le nôtre, a déclaré Tammy Frick, cheffe de la direction de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision. J’adresse mes sincères félicitations aux finalistes et j’attends avec impatience que nous nous retrouvions en mai pour célébrer leurs réalisations. »

« Toutes mes félicitations aux finalistes des prix Écrans canadiens 2024, a déclaré Thomas Santram, président de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision. C’est un véritable honneur que de faire rayonner ces artistes et de souligner leur apport essentiel à la construction de notre identité culturelle. »

Les prix Écrans canadiens 2024 seront décernés dans le cadre de plusieurs cérémonies qui se tiendront au CBC Broadcast Centre de Toronto. Cette série de remises de prix s’achèvera avec l’émission télévisée Les prix Écrans canadiens 2024, animée par Mae Martin, à laquelle le grand public pourra assister à domicile. L’horaire complet de la Semaine du Canada à l’écran est le suivant :

Mardi 28 mai 2024

19 h HE : Actualité, divertissement et programmation sportive, cérémonie présentée par CTV

Mercredi 29 mai 2024

12 h 30 HE : Métiers en télévision

19 h HE : Émissions et interprétations en télévision

Jeudi 30 mai 2024

12 h 30 HE : Documentaires, émissions factuelles, style de vie et téléréalité, cérémonie présentée par CTV

19 h HE : Arts cinématographiques, cérémonie présentée par Téléfilm Canada, avec le soutien de Cineplex

Vendredi 31 mai 2024

16 h HE : Cérémonie des prix Écrans canadiens 2024

20 h HE (21 h HA, 21 h 30 HT) : Les prix Écrans canadiens 2024 (émission télévisée sur CBC et CBC Gem)

La billetterie des prix Écrans canadiens 2024 ouvre aujourd’hui, le mercredi 6 mars 2024. Les remises de prix qui se tiendront du 28 au 31 mai seront précédées et suivies de cocktails ouverts aux personnes présentes. Les finalistes et les autres personnes peuvent réserver leur billet en ligne à academy.ca/boxoffice .

Les finalistes des prix Écrans canadiens 2024 ont été choisi.e.s par les membres votant.e.s de l’Académie canadienne et par des jurys de mise en nomination rassemblant virtuellement des représentant.e.s des secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques. Les membres peuvent à présent voter du mardi 7 au lundi 25 mars pour déterminer les lauréat.e.s.

Pour consulter la liste complète des finalistes aux prix Écrans canadiens 2024, visitez academy.ca/nominees . Consultez l’horaire complet de la Semaine du Canada à l’écran 2024 au academy.ca/schedule .

Le processus de demande d’accréditations médias pour les prix Écrans canadiens 2024 ouvrira en avril. Pour recevoir des mises à jour et des détails sur les accréditations, le tapis rouge et la salle de presse, inscrivez-vous à l’avance ici .

Du matériel promotionnel, notamment des images et une fiche de renseignements sur les finalistes, est accessible dans notre trousse promotionnelle numérique .

À propos de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision est le plus grand organisme artistique professionnel à but non lucratif au Canada. Elle compte plus de 4 000 membres, qui sont des professionnel.le.s émergent.e.s et établi.e.s de l’industrie. Fondée en 1979, l’Académie canadienne a pour mission de reconnaître, célébrer et défendre les talents canadiens dans les secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques, ainsi que d’encourager les talents de tous niveaux grâce à des formations professionnelles, des occasions de réseautage et du mentorat. L’Académie canadienne produit les prix Écrans canadiens, qui rassemblent tous les ans les différentes industries des médias de l’écran afin d’honorer les meilleurs talents du pays pendant la Semaine du Canada à l’écran.

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision est fière de souligner l’appui de son partenaire média principal, CBC, de son premier partenaire, Téléfilm Canada, de son partenaire platine, Bell Média, et de ses grands partenaires, Netflix, le Fonds des médias du Canada, la Canadian Media Producers Association, Cineplex, le Fonds Cogeco et WBD Accès Canada.

Pour de l’information sur les adhésions et la programmation, veuillez consulter academie.ca.

