Virbac prend une position de leader au Japon grâce à l'acquisition de Sasaeah

Virbac annonce la signature d'un accord définitif avec ORIX Corporation pour l'acquisition de sa filiale de santé animale Sasaeah pour une valeur d'entreprise d'environ 280 millions d'euros.

Issue du regroupement de deux acteurs historiques de la santé animale (Fujita Pharmaceutical Co. Ltd. et Kyoto Biken Laboratories Inc.) sous l'égide d'ORIX Corporation, Sasaeah génère des revenus annuels d'environ 75 millions d'euros, dont 50 % proviennent des vaccins. Solidement implantée au Japon, Sasaeah développe, fabrique et commercialise un large portefeuille de produits vétérinaires destinés aux animaux d'élevage et aux animaux de compagnie.

Une fois cloturée, cette acquisition stratégique apportera à Virbac une position de leader sur le marché des vaccins pour animaux d’élevage au Japon, notamment dans le segment des bovins, et un large portefeuille de produits pharmaceutiques pour toutes les principales espèces. Virbac bénéficiera des sites de production locaux de Sasaeah au Japon et au Vietnam, de ses capacités de R&D ainsi que de plus de 500 employés passionnés et compétents. Virbac sera propulsé au rang d'acteur majeur de la santé animale au Japon, avec la possibilité d’exploiter ces capacités dans toute l'Asie.

Sébastien Huron, directeur général du groupe Virbac : “Le Japon est un marché clé dans l'industrie mondiale de la santé animale. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la vision de notre entreprise à l'horizon 2030, qui met l'accent sur l'expansion géographique dans les principaux marchés, la croissance de notre segment vaccins et le renforcement de nos espèces clés. Nous sommes très honorés d'accueillir la talentueuse équipe de Sasaeah au sein de notre famille internationale Virbac. Ensemble, nous sommes impatients de façonner l'avenir de la santé animale au Japon.”

Seiichi Miyake, directeur général d'ORIX Corporation, a ajouté : “Après avoir investi dans Kyoto Biken Laboratories et Fujita Pharmaceutical, ORIX a intégré avec succès les capacités des deux sociétés pour faire de Sasaeah l'un des principaux groupes de santé animale du Japon. ORIX estime que la qualité des produits et la capacité d'approvisionnement de Sasaeah continueront à s'améliorer, grâce aux compétences de Virbac en matière de R&D, de production et de qualité, qui sont de niveau mondial. ORIX est convaincue que l'association de Sasaeah et de Virbac contribuera de manière positive au développement de la médecine vétérinaire.”

La réalisation de la transaction n'est soumise à aucune approbation réglementaire ; elle devrait donc être finalisée au début du mois d’avril 2024.

Nomura a agi en tant que conseiller financier de Virbac dans le cadre de cette transaction et Hogan Lovells a agi en tant que conseiller juridique.

