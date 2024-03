A Alimentaria&Hostelco 2024 terá participação internacional recorde

BARCELONA, Espanha, March 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A principal plataforma internacional de negócios do setor de alimentos, bebidas, serviços de alimentação e equipamentos de hotelaria retornará ao centro de exposições Gran Via da Fira de Barcelona (Espanha) de 18 a 21 de março de 2024, com um aumento de 15% no número de expositores estrangeiros em comparação com a edição anterior. Das 3.200 empresas expositoras, 900 serão de outros países.

A Alimentaria&Hostelco 2024, que reunirá uma variedade de produtos e serviços de alta qualidade e interdisciplinares, baterá seu recorde de internacionalização. Nesta edição, as oportunidades de negócios para o canal Horeca no âmbito internacional, principalmente na Europa, serão ainda maiores.

Depois da Espanha, o país que ocupará o maior espaço no evento será a Itália, seguida pela Turquia, China e Hong Kong, Polônia, Portugal, França, Bélgica, Alemanha, Holanda e Argentina. Na maioria dos casos, esses países estão crescendo em tamanho e quantidade de empresas em comparação com o ano de 2022. A presença de empresas asiáticas se destaca, liderada pela China e Hong Kong, com representação notável de Taiwan, Tailândia e Coreia do Sul.

São esperados cerca de 100.000 visitantes, e 25% deles são de outros países. Para maximizar as oportunidades de negócios, o programa de convite de compradores reunirá mais de 2.200 importadores, distribuidores, diretores e gerentes de compras do mais alto escalão. Desses, mais da metade são internacionais, provenientes de 80 países, liderados pelos Estados Unidos, México, China, Canadá, Reino Unido e Coreia do Sul, seguidos pelos principais países de destino das importações espanholas na Europa e na América Latina.

A plataforma da exibição ocupará sete pavilhões, distribuídos por mais de 100.000 metros quadrados. O programa de exposições da Alimentaria será dividido em 13 setores: Intercarn (carnes e derivados); Interlact (laticínios); Expoconser (conservas); Restaurama (serviços de alimentação); lanches, biscoitos e confeitaria; Fine Foods (produtos gourmet); alimentos orgânicos; café, panificação e massas; tendências da Alimentaria, que inclui os segmentos de origem vegetal, alimentos veganos, Free From (alimentos sem alergênicos), alimentos funcionais e Halal, pavilhões internacionais (que reúne a maioria da participação institucional estrangeira), Lands of Spain (onde todos os territórios da Espanha estão representados), alimentos de supermercado (com a presença das marcas mais importantes) e FoodTech (dedicado a equipamentos para a indústria de alimentos e bebidas). Além disso, a Premium reunirá nove empresas de alta gastronomia no espaço mais exclusivo da Alimentaria.

A feira Hostelco exibirá equipamentos, produtos, serviços e atividades para que os profissionais dos setores de restaurantes, hotéis, bufê e comunidade possam encontrar novos produtos, ideias criativas e propostas para formatos de negócios inovadores.

Fevereiro de 2024

