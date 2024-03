Jaime Byrom, Presidente Executivo, BEYOND Hospitality,

— Jaime Byrom, Presidente Executivo, BEYOND Hospitality,

DOHA, QATAR, March 5, 2024 / EINPresswire.com / -- Hospitalidade oficial da CONMEBOL Copa América USA 2024™ lança registro de pré-venda online• A BEYOND Hospitality confirmou a disponibilidade e a venda de um programa extraordinário de Hospitalidade Oficial com ingressos inclusos para o prestigioso campeonato regional.• A CONMEBOL Copa América USA 2024™ acontecerá de 20 de junho a 14 de julho de 2024, em 14 estádios em dez estados, com opções exclusivas de hospitalidade em cada um dos locais.• Os produtos do programa de Hospitalidade Oficial são oferecidos em 3 níveis diferentes, e as inclusões variam de acordo com o produto adquirido.BEYOND Hospitality foi escolhida pelo órgão regulamentar do futebol da América do Sul, a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), para comercializar e providenciar um programa de Hospitalidade Oficial de vários níveis para a CONMEBOL Copa América USA 2024™️, e as vendas começarão em março de 2024.A primeira edição da CONMEBOL Copa América™ foi na Argentina em 1916, o que a torna a competição de futebol mais antiga no mundo. Tradicionalmente realizada a cada quatro anos, na CONMEBOL Copa América™ despontam os jogadores mais talentosos das seleções nacionais de futebol masculino da região. Esta 48ª edição do campeonato será realizada nos Estados Unidos, com o jogo de abertura em Atlanta no dia 20 de junho e a final em Miami em 14 de julho.Catorze estádios foram selecionados como sedes anfitriãs em 10 estados, e os pacotes selecionados de Hospitalidade Oficial estarão disponíveis em todos os locais – para partidas avulsas, inclusive a partida de abertura e a final, bem como a Série de Hospitalidade (partidas agrupadas de acordo com o local ou a fase do campeonato).Interessados podem solicitar mais informações através do e-mail sales@beyond-hospitality.com ou registrar o seu interesse online através do link www.copaamericahospitality.com Jaime Byrom, presidente executivo da BEYOND Hospitality, disse: “Nos sentimos honrados pela confiança depositada pela CONMEBOL em nós, proporcionaremos um programa fantástico de Hospitalidade Oficial para a muito desejada Copa América USA 2024™. Este é um dos eventos mais prestigiosos e históricos no futebol mundial, e a BEYOND Hospitality está animada para oferecer experiências de hospitalidade de alto nível para os torcedores.”“Acreditamos que esta aliança com a BEYOND proporcionará uma experiência inesquecível para todos os fãs de futebol ansiosos por vivenciar toda a paixão e emoção da mais antiga competição em equipe”, disse Juan Roa, Diretor Comercial e de Marketing da CONMEBOL.Em 2024, as equipes participantes incluem 10 associações integrantes da CONMEBOL – Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela – e seis da Concacaf (cobrindo a América do Norte, América Central e o Caribe). Isso inclui os anfitriãos (os Estados Unidos), a Jamaica, o México e o Panamá, restando duas rodadas qualificadoras.Os pacotes de Hospitalidade Oficial serão oferecidos em 3 níveis, com produtos que variam de casual e conveniente para fãs ávidos até a experiência luxuosa no lounge para aqueles que desejam um cenário mais refinado em sua Copa América 2024™. Todos os produtos da Hospitalidade Oficial incluem um ingresso para o dia do jogo, bem como serviço de alimentos e bebidas conforme o pacote adquirido.Para maximizar o acesso dos fãs internacionais ao evento, a BEYOND nomeará representantes locais de vendas em diversos territórios sul-americanos para atuarem como seus Representantes de Vendas Oficial em mercados convenientes.Fãs e o público em geral interessados em saber mais podem contatar a BEYOND Hospitality através do e-mail sales@beyond-hospitality.com ou registrar o seu interesse online através do link www.copaamericahospitality.com – FIM –Não apenas oferecemos hospitalidade, nós a redefinimos.O Grupo BEYOND Hospitality foi fundado em 2023 por visionários e veteranos da hospitalidade para os esportes, combinando décadas de experiência e um histórico comprovado – com o objetivo de recriar eventos extraordinários. BEYOND é mais do que uma parceira na implementação, cobrimos todo o escopo da criação do programa de hospitalidade e da curadoria para os patrocinadores de eventos; começando pela estratégia até o desenvolvimento dos produtos e a precificação, gestão de inventário, vendas, marketing, e mais. Agregadamente, os nossos serviços culminam em experiências extraordinárias de hospitalidade para os esportes em todo o mundo, para os consumidores finais e organizadores de eventos.Para saber mais, visite www.beyond-hospitality.com Instagram: @hospitality_beyondTikTok: @beyondhospitalityYouTube: @BeyondHospitalityGroupLinkedIn: BEYOND Hospitality Group* Todos os produtos e séries da hospitalidade estão sujeitos à disponibilidade e são comercializados conforme os termos do Regulamento de Vendas de Hospitalidade da CONMEBOL Copa América 2024 e os critérios de níveis de serviço da BEYOND Hospitality.CONMEBOL Copa America 2024™️.A CONMEBOL Copa América 2024™️ será jogada nos Estados Unidos e inclui dez equipes da CONMEBOL e seis equipes da CONCACAF convidadas. Nesta edição, este campeonato tradicional será organizado por ambas as confederações.As seis equipes da CONCACAF serão qualificadas através da Liga das Nações da CONCACAF 2023/24. As equipes já qualificadas representantes da América do Norte, América Central e do Caribe são os Estados Unidos, a Jamaica, o México e o Panamá. Os outros dois participantes da CONCACAF serão confirmados após a partida decisiva entre Canadá vs. Trinidade e Tobago, e Costa Rica vs. Honduras no sábado, 23 de março de 2024.Esta 48ª edição de uma das competições mais importantes do continente será a segunda vez na história do campeonato em que 16 equipes participarão, a primeira foi na edição de 2016, também realizada nos Estados Unidos. Equipes que ganharam os títulos da Copa Mundial da FIFA™️ e as maiores estrelas do futebol mundial entrarão em campo para jogar 32 partidas nesta edição do campeonato de junho a julho de 2024.Os ingressos para a CONMEBOL Copa America USA 2024™️ estão disponíveis em CopaAmerica.com.Facebook: /copaamericaInstagram: @copaamericaTwitter: @copaamericaTikTok: @copaamericaYouTube: /copaamerica