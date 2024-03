DeFi Technologies communique sur les actualités mensuelles de l’entreprise : Valour, sa filiale, atteint un actif sous gestion record de 699,5 millions CAD, soit une hausse de 40,7 % par rapport au mois précédent

Croissance record de l’AUM : Valour a atteint un actif sous gestion (Assets Under Management, « AUM ») historique de 699,5 millions CAD, reflétant une augmentation de 40,7 % par rapport au mois précédent. Cela souligne une grande confiance de la part des investisseurs et une croissance de marché significative.

TORONTO, 05 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») ( NEO : DEFI ) ( GR : RB9 ) ( OTC : DEFTF ), société de technologie crypto-native pionnière dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (Decentralised Finance, « DeFi »), est ravie d’annoncer que sa filiale, Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement, « Valour »), l’un des principaux émetteurs de produits négociés en bourse (Exchange-Traded Products, « ETP ») offrant un accès simplifié aux actifs numériques, a atteint un actif sous gestion (Assets Under Management, « AUM ») record de 699,5 millions CAD en date du 28 février 2024, soit une augmentation de 40,7 % par rapport au mois précédent.

L’augmentation significative de l’AUM à hauteur de 699,5 millions CAD, représentant une croissance remarquable de 40,7 % d’un mois à l’autre, reflète non seulement les recettes nettes continues, mais également la hausse des prix des actifs sous-jacents. Cette croissance importante souligne un attrait et une demande durables au sein du marché en ce qui concerne les ETP de Valour. En février, les activités de marché de Valour ont été mises en évidence par un chiffre d’affaires total d’environ 148,36 millions CAD, avec un chiffre d’affaires quotidien moyen de 7,81 millions CAD. Il s’agit là d’un indicateur de performances solides sur le marché et d’un engagement actif de la part des investisseurs. De plus, des recettes totales importantes d’environ 16,62 millions CAD ont été enregistrées pour cette période, pour des ventes nettes cumulées ayant atteint 554,5 millions CAD pour Valour. Cela correspond à une hausse par rapport aux 532,9 millions CAD enregistrés en janvier, et démontre une fois de plus combien les ETP de Valour sont alignés avec les tendances d’investissement dominantes et l’écosystème dynamique des actifs numériques.

Un fait particulièrement marquant au cours du mois de février concerne l’ETP Solana de Valour, qui a enregistré des recettes nettes de 4,89 millions CAD, faisant ainsi passer son AUM à 290,3 millions CAD. Les performances de ce produit constituent un élément clé du succès global de la Société, et la preuve de la viabilité financière ainsi que de l’intérêt croissant des investisseurs pour cette offre d’actifs numériques en particulier.

« Nous sommes extrêmement fiers des accomplissements historiques de Valour ce mois-ci. Notre AUM a en effet atteint un montant record de 699,5 millions CAD, soit une hausse de plus de 40 % par rapport au mois précédent, ce qui démontre notre engagement et une confiance croissante de la part de nos investisseurs. Les performances de notre ETP basé sur Solana sont à saluer en particulier ; il a en effet grandement contribué à cette croissance grâce aux recettes nettes de 4,89 millions CAD qu’il a rapportées. Ce succès met non seulement en évidence la forte demande du marché en ce qui concerne nos ETP innovants, mais également notre capacité à offrir aux investisseurs des options d’investissement en actifs numériques diversifiées, sécurisées et accessibles. Nous nous engageons à poursuivre dans cette voie et à améliorer toujours plus nos offres en matière d’actifs numériques, » a déclaré Olivier Roussy Newton, PDG de DeFi Technologies.

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( NEO : DEFI ) ( GR : RB9 ) ( OTC : DEFTF ) est une société de technologie crypto-native pionnière dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (Decentralised Finance, « DeFi »).

En se concentrant particulièrement sur les technologies Web3 de pointe, DeFi Technologies vise à fournir un accès généralisé à l’univers de la finance de demain pour les investisseurs. Grâce à notre équipe de professionnels dévoués et dotés d’une grande expérience des marchés financiers et des actifs numériques, nous nous engageons à révolutionner la façon dont les personnes et les institutions interagissent avec l’écosystème financier en constante évolution.

Rejoignez la communauté de DeFi Technologies sur LinkedIn et Twitter . Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://defi.tech/ .

À propos de Valour

Valour Inc. émet des produits négociés en bourse (Exchange-Traded Products, « ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder à des actifs numériques tels que Bitcoin de manière simple et sécurisée via leur compte bancaire traditionnel. Établie en 2019, Valour est une filiale en propriété exclusive de DeFi Technologies Inc. ( NEO : DEFI ) ( GR : RB9 ) ( OTC : DEFTF ).

Pour plus d’informations à propos de Valour, rendez-vous à l’adresse suivante : https://valour.com .

Mise en garde concernant les informations prospectives :

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives incluent, sans s’y limiter ; la croissance d’AUM ; la cotation d’ETP futurs ; l’intérêt et la confiance des investisseurs à l’égard des actifs numériques ; l’environnement réglementaire en ce qui concerne la croissance et l’adoption de la finance décentralisée ; la poursuite par DeFi et ses filiales d’opportunités commerciales ; et les mérites ou les rendements potentiels découlant de ces opportunités. Les informations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et à d’autres facteurs connus et inconnus pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs incluent, sans s’y limiter, l’acceptation des produits négociés en bourse de Valour par les bourses d’échange ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; les règles et réglementations en matière de finance décentralisée et de cryptomonnaie ; et les incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociétales, de manière générale. Bien que la Société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux contenus dans les informations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats par rapport aux prévisions, aux estimations ou aux intentions. Rien ne garantit que ces informations se révéleront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, nous recommandons aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux informations prospectives. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les informations prospectives, sauf si les lois en vigueur relatives aux valeurs mobilières l’exigent.

