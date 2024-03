Jaime Byrom, El Presidente Ejecutivo, BEYOND Hospitality

BEYOND Hospitality ha sido designado por la CONMEBOL para producir y comercializar el programa Oficial de Hospitalidad para la Copa América USA 2024™️.

Nos sentimos muy honrados de que la CONMEBOL nos haya distinguido para llevar a cabo el fantástico Programa Oficial de Hospitality de la tan esperada Copa América USA 2024™.” — Jaime Byrom, El Presidente Ejecutivo, BEYOND Hospitality

ZURICH, SWITZERLAND, March 5, 2024 / EINPresswire.com / -- El Programa Oficial de Hospitality de la CONMEBOL Copa América USA 2024™ abre su registro de preventa en-línea• BEYOND Hospitality confirmó que ofrecerá y comercializará un Programa de Hospitality Oficial excepcional con entradas incluidas para este prestigioso torneo regional.• La CONMEBOL Copa América USA 2024™ se celebrará del 20 de junio al 14 de julio del 2024, en 14 estadios a lo largo de diez estados dentro de Estados Unidos, con opciones selectas de hospitality en cada una de las sedes.• El Programa de Hospitality Oficial se encuentra disponible en tres categorías de productos, con diferentes caracterítcias en función al producto adquiridoBEYOND Hospitality ha sido designado por el órgano rector del fútbol continental de Sudamérica, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) para producir y comercializar un programa de Hospitality Oficial en varias categorías para la CONMEBOL Copa América USA 2024™️ cuyas ventas comenzarán en marzo de 2024.La CONMEBOL Copa América™ celebró su primera edición en Argentina en 1916, lo que la convierte en el torneo continental de fútbol más antigua del mundo. La CONMEBOL Copa América™ que se celebra tradicionalmente cada cuatro años, reúne a los mejores talentos de las selecciones nacionales de fútbol masculino de la región. Esta 48a edición del torneo se celebrará en Estados Unidos: el partido inaugural tendrá lugar en Atlanta el 20 de junio, mientras que Miami albergará la final el 14 de julio.Se seleccionaron catorce estadios como sedes a lo largo de 10 estados, y en todos ellos habrá paquetes disponibles de Hospitality Oficial tanto para partidos individuales, el partido inaugural y la final, así como distintas series (partidos agrupados según la sede, el equipo o la fase del torneo).Los interesados pueden solicitar más información a través de sales@beyond-hospitality.com o comprar directamente en línea en www.copaamericahospitality.com El Presidente Ejecutivo de BEYOND Hospitality, Jaime Byrom, declaró “Nos sentimos muy honrados de que la CONMEBOL nos haya distinguido para llevar a cabo el fantástico Programa Oficial de Hospitality de la tan esperada Copa América USA 2024™. Este es uno de los eventos más prestigiosos y con más historia del fútbol mundial, y BEYOND Hospitality se complace en ofrecer a sus clientes experiencias de hospitality de primer nivel”."Creemos que esta alianza con BEYOND ofrecerá una experiencia inolvidable a todos los aficionados del fútbol que estén deseosos de vivir toda la pasión y emoción del campeonato por equipos más antiguo del mundo", dijo Juan Roa, Director Comercial y de Marketing de la CONMEBOL.En 2024, las selecciones participantes incluyen a los 10 países miembros de la CONMEBOL –Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela – y a seis de la Concacaf (que abarca Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) que incluye a los anfitriones (Estados Unidos), Jamaica, México y Panamá, y dos más que aún faltan por clasificar.Los paquetes del Hospitality Oficial estarán disponibles en tres categorías, con productos que van desde lo casual y práctico para los ávidos aficionados, hasta una lujosa experiencia para aquellos que buscan un refinado telón de fondo para su Copa América 2024™. Los paquetes del Hospitality Oficial estarán disponibles en tres categorías, con productos que van desde lo casual y práctico para los ávidos aficionados, hasta una lujosa experiencia para aquellos que buscan un refinado telón de fondo para su Copa América 2024™. Todos los productos del Hospitality Oficial incluyen una entrada para el día del partido, así como el servicio de alimentos y bebida según el producto adquirido.Para garantizar el acceso de los aficionados internacionales al evento, BEYOND designará agentes de ventas locales en diferentes territorios alrededor del mundo, incluyendo sudamérica para que actúen como nuestros Agentes de Ventas Oficial en los mercados clave. BEYOND es más que un socio operativo : llevamos a cabo desde la creación,organización de programas de hospitality para los organizadores de eventos y estrategia, hasta el desarrollo de productos y costeo, gestión del inventario, ventas, marketing y mucho más. En conjunto, nuestros servicios culminan en extraordinarias experiencias de hospitality deportivo en todo el mundo, para usuarios finales y propietarios, organizadores y promotores de eventos.Para más información, visite www.beyond-hospitality.com * Todos los productos y series de hospitality están sujetos a disponibilidad y se venden de acuerdo con los términos del Reglamento de Ventas de Hospitality de la CONMEBOL Copa América 2024 USA™ y los criterios del nivel de servicio de BEYOND Hospitality.CONMEBOL Copa America USA 2024™️.La CONMEBOL Copa América USA 2024™️ se disputará en Estados Unidos e incluirá a diez equipos de la CONMEBOL y seis equipos invitados de la Concacaf. En esta edición, este tradicional torneo será organizado por ambas confederaciones.Los seis equipos de la Concacaf se clasifican a través de la Liga de Naciones Concacaf 2023/24. Los equipos representativos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe que ya se clasificaron son Estados Unidos, Jamaica, México y Panamá. Los otros dos participantes de la Concacaf se confirmarán tras los partidos de eliminatoria entre Canadá vs Trinidad y Tobago, y Costa Rica vs Honduras, el sábado 23 de marzo de 2024.Esta 48ª edición de una de las competiciones más importantes del continente será tan solo lasegunda vez en la historia del torneo en la que reunirá a 16 equipos (además de la edición de 2016, que también se celebró en Estados Unidos). Equipos que han ganado diez títulos mundiales de la FIFA™️ y las mayores estrellas del fútbol mundial saldrán al campo a enfrentarse en 32 partidos en esta edición del torneo que se celebrará en junio y julio de 2024.Los boletos para la CONMEBOL Copa América USA 2024™️ ya se encuentran disponibles en www.copaamerica.com