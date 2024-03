Powerful Medical obtient un financement de 7,5 millions d'euros du Conseil européen de l'innovation pour révolutionner le diagnostic des crises cardiaques grâce à l'IA

Powerful Medical, fabricant pionnier de dispositifs médicaux, est fier d'annoncer qu'il a été sélectionné pour recevoir une subvention de 2,5 millions d'euros ainsi qu'un investissement complémentaire de 5 millions d'euros de la part du Conseil européen de l'innovation (CEI) . Choisi parmi plus de mille candidats , Powerful Medical se distingue comme un acteur majeur de l'innovation visant à transformer l'univers des diagnostics cardiovasculaires.



ALOST, Belgique, 05 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Powerful Medical mène la bataille contre les maladies cardiovasculaires, première cause de décès dans le monde, les crises cardiaques représentant la majorité de ces décès. La plateforme PMcardio, fleuron de l'interprétation des ECG alimentée par l'IA , établit une nouvelle norme en matière de diagnostic cardiaque. Elle permet aux professionnels de santé de détecter les crises cardiaques aiguës, également connues sous le nom d'infarctus du myocarde par occlusion, ainsi que 38 autres anomalies cardiaques, dès le premier point de contact. Le dispositif médical certifié analyse n'importe quelle image d'un ECG à 12 dérivations et la compare à des millions de dossiers de patients précédents, permettant ainsi un diagnostic précoce et précis, ce qui représente une lacune majeure dans les pratiques actuelles des soins de santé.

Le financement garantit par le CEI souligne les répercussions du travail réalisé par Powerful Medical, mettant en évidence son potentiel pour réduire considérablement le fardeau que représentent les maladies cardiovasculaires à l'échelle mondiale. La subvention et l'investissement qui s'ensuivra seront essentiels à la réalisation des plans de commercialisation de l'entreprise. Ces derniers seront alimentés par des résultats provenant d'essais prospectifs, contrôlés et randomisés garantissant le niveau le plus élevé de validation clinique.

Martin Herman, PDG de Powerful Medical a déclaré « Nous sommes extrêmement redevables de la reconnaissance et du soutien du CEI, qui nous rapproche de la réalisation de notre mission consistant à sauver des vies à l'échelle mondiale ». « Cet investissement nourrit notre ambition d'élargir notre champ d'action au sein de l'UE et d'ouvrir la voie aux États-Unis. Cette démarche est soutenue par des investisseurs de la première heure tels que Life Extension Ventures, Venture to Future Fund (soutenu par la Banque européenne d'investissement), Zero Gravity Capital et nos partenaires de Civitta. »

Malgré les réserves générales émises à l'encontre de l'utilisation de l'IA dans les soins de santé, l'approche de Powerful Medical, méthodique et fondée sur les données devrait redéfinir la coordination des soins au sein du système de santé. L'intégration de PMcardio dans les flux de travail hospitaliers existants rationalise le processus de triage grâce à un parcours d'évaluation des patients enrichi par l'IA. Cela permet ainsi d'intervenir rapidement auprès des patients présentant les pathologies les plus aiguës, ce qui améliore les résultats et conduit à une plus grande efficacité pour les établissement de santé.

« L'impact de notre technologie ne se limite pas au traitement immédiat des crises cardiaques ; il s'étend au bien-être futur des patients. Nos modèles d'IA en cours de développement se concentrent sur le dépistage par ECG de l'insuffisance cardiaque auprès de patients asymptomatiques se présentant pour un examen de routine chez leur médecin généraliste et sur la reconnaissance précoce des prédicteurs de la mort cardiaque subite (tels que le syndrome de Brugada et la cardiomyopathie hypertrophique), afin que les patients aient les meilleures chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé », déclare le Docteur Robert Herman, médecin en chef de Powerful Medical.

Soutenue par le Conseil européen de l'innovation, Powerful Medical intensifie ses efforts de validation clinique et étend sa présence dans toute l'Europe. Dans l'attente de l'approbation de la FDA américaine et grâce à des projets pilotes en cours aux États-Unis, l'entreprise se positionne stratégiquement en vue d'une expansion mondiale. Son engagement en faveur de l'innovation et de l'amélioration des soins apportés aux patients fait de Powerful Medical un acteur clé de la transformation des soins cardiaques grâce à l'IA à l'échelle internationale.

À propos de Powerful Medical

Powerful Medical redéfinit le paysage du diagnostic médical grâce à ses solutions basées sur l'IA. La plateforme certifiée PMcardio de l'entreprise révolutionne la manière dont les maladies cardiovasculaires sont détectées, en offrant des diagnostics rapides et précis qui ouvrent la voie à un traitement opportun et efficace des patients. Soutenue par une équipe d'experts dans les domaines de l'IA, de la médecine et de la technologie, Powerful Medical est déterminée à réduire l'impact mondial des cardiopathies et à élever les normes des soins aux patients à l'échelle internationale.

Pour contacter directement Powerful Medical et pour toute demande de renseignements veuillez envoyer un email à l'adresse suivante : communications@powerfulmedical.com .