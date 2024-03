Licence exclusive avec Erganeo pour EVerGel, premier candidat médicament d’EVerZom, un traitement révolutionnaire des fistules et de la fibrose du tube digestif.

Cette nouvelle licence mondiale est une étape majeure au service de l'ambition d'EVerZom d'apporter de nouvelles solutions thérapeutiques à base d’exosomes aux patients souffrant de pathologies digestives sévères

EVerGel ™ a démontré une efficacité prometteuse dans 8 modèles animaux, ouvrant la voie à une entrée en étude préclinique réglementaire d'ici fin 2024 et une entrée en clinique début 2026

EVerZom a participé au 19ème congrès ECCO (the « European Crohn´s and Colitis Organisation »), à Stockholm, en février 2024, pour présenter ses avancées aux cliniciens et experts du domaine





Paris, le 5 mars 2024 - EVerZom, spin off du CNRS/Université Paris Cité spécialisée dans les exosomes, annonce la signature d'un deuxième accord de licence exclusive avec Erganeo pour le développement du candidat médicament EVerGel ™, destiné à la cicatrisation des tissus digestifs. EVerGel ™ est aujourd’hui le premier programme thérapeutique d'EVerZom, mené en partenariat avec le Pr Gabriel Rahmi, hépato-gastroentérologue et endoscopiste à l'Hôpital européen Georges-Pompidou à Paris, et Amanda Silva Brun, lauréate de la médaille de l’innovation 2021 du CNRS, directrice de recherche au sein du laboratoire CNRS Matière et systèmes complexes de l’Université Paris Cité.

EVerZom s’est initialement focalisée sur le développement d’une plateforme d’innovation, protégée par plusieurs brevets, couvrant l’intégralité de la chaine de valeur : la sélection cellulaire, la production d’exosomes à haut rendement, leur modification et leur formulation.

Initialement en gestion chez Erganeo, qui a accompagné les derniers développements nécessaires de ces nouvelles méthodes de production, la propriété intellectuelle a été cédée à EVerZom en 2019 et un deuxième accord de licence exclusive a été signé aujourd’hui. En s’appuyant sur ces technologies, l’objectif d’EVerZom est de démontrer le potentiel thérapeutique de sa plateforme d’exosomes pour traiter un large éventail de maladies à fort besoin médical. Cette plateforme a été validée par les écosystèmes d’innovations nationaux et européens (notamment au travers du concours i-Lab et du programme EIC Accelerator).

La première application clinique d’EVerZom sera la cicatrisation des tissus digestifs avec des exosomes naïfs produits à partir de cellules souches, et encapsulés dans un gel : EVerGel ™. L’indication phare d’EVerGel ™ est la cicatrisation de la fistule complexe ano-périanale induite par la maladie de Crohn. Les autres indications du pipeline et pour lesquels EVerZom a réalisé des preuves de concept in vivo sont la sténose et la cicatrisation des anastomoses chirurgicales après résection tumorale du tube digestif, y compris l’investigation des adhérences postopératoires (cancers de l’œsophage, du rectum et du colon). EVerGel ™ peut être injecté via endoscopie ou directement dans la fistule.

"Les études précliniques ont montré qu'EVerGel ™ était efficace dans 8 modèles animaux, dont trois sur modèle porcin. Les résultats sont très encourageants, avec plus de 85% de fermeture complète des fistules traitées par injection endoscopique, comparé à seulement 12% pour le groupe témoin.

Ces résultats sont particulièrement prometteurs pour les patients souffrant de fistules digestives complexes ou de sténose, qui nécessitent des traitements innovants pour améliorer leur qualité de vie. Je suis convaincu qu'EVerGel ™ répondra à ce besoin", déclare le Pr Gabriel Rahmi, clinicien hépato-gastroentérologue à l'HEGP et co-inventeur d'EVerGel ™.

EVerZom a participé en février 2024 au 19e congrès de l'ECCO (Organisation européenne de la maladie de Crohn et de la colite), à Stockholm, pour échanger avec des cliniciens et experts engagés dans l’innovation sur les dernières données précliniques de ses exosomes, et notamment d’EVerGel ™, ainsi que de leurs perspectives cliniques.

A propos des exosomes

Les exosomes constituent l’une des principales voies de communication entre les cellules de l’organisme via, entre autres, les lipides, protéines et acides nucléiques. Ces nanoparticules biologiques d’environ 150nm sont 10 fois plus nombreuses que nos cellules et, comme elles, se trouvent partout dans notre corps et nos fluides (sang, salive, urine). En tant que nano-messagers biologiques, les exosomes disposent d’atouts indéniables : ils sont faiblement immunogènes (donc n’entrainent pas de réaction du système immunitaire) et ont naturellement un fort pouvoir d’internalisation dans les cellules, donc de ciblage efficace. L’engouement pour les exosomes se traduit par une explosion des publications, avec plus de 8500 publications en 2022, une forte augmentation d’essais cliniques dans lesquels on a déjà démontré leur innocuité et des premiers signaux d’efficacité. Enfin, les exosomes sont l’objet, ces 5 dernières années, d’une forte intensification des partenariats entre les big pharma et les biotechs innovantes.

En s’appuyant sur sa plateforme d’innovation, EVerZom a pour ambition de développer son pipeline de biothérapies propriétaires en médecine régénérative, tout en menant des programmes en partenariat dans de nombreuses indications.

A propos d’EVerGel ™

EVerGel ™ combine des exosomes issus de cellules souches avec un gel thermosensible, permettant une administration ciblée et précise. Les études précliniques ont démontré une efficacité prometteuse dans 8 modèles animaux, ouvrant la voie à une entrée en préclinique réglementaire programmée fin 2024 et une entrée en essais cliniques à fin 2026.

La maladie de Crohn est une inflammation chronique du tube digestif, affectant environ 2 millions de personnes dans le monde. Plus de 50% de ces patients développeront des fistules ano-périanales au cours de leur maladie de Crohn, et pour plus d’un tiers des malades, les lésions ano-périnéales vont être à l’origine du diagnostic. La persistance de trajets fistuleux est un marqueur de gravité dans la maladie de Crohn et a un impact péjoratif très lourd sur la qualité de vie des patients et leur pronostic fonctionnel. Cette complication nécessite une prise en charge complexe et multidisciplinaire (chirurgie et médicament biologique) dont les résultats sont encore trop peu satisfaisants, avec seulement 40% des patients chez lesquels on observe une cicatrisation complète de la fistule complexe.

Une entrée en préclinique réglementaire d’EVerGel ™ est prévue fin 2024, avec une première administration chez l’homme d’ici 2 ans.

A propos d’EVerZom – everzom.com

Spin off du CNRS/Université Paris Cité spécialisée dans les exosomes créée en 2019, EVerZom entend devenir un leader des biothérapies à base d’exosomes. Elle a pour cela développé une plateforme propriétaire qui couvre l’intégralité de la chaine de valeur technologique : la sélection cellulaire, la production d’exosomes à haut rendement, leur modification et leur formulation.

Lauréate de nombreux prix et programmes, dont les programmes i-Lab et le prestigieux EIC Accelerator pour sa plateforme d’innovation technologique, EVerZom développe un pipeline de produits thérapeutiques propriétaires en médecine régénérative tout en menant des programmes en partenariat dans de nombreuses indications.

À propos d’Erganeo – www.erganeo.com

Erganeo est une société française de transfert de technologies spécialisée dans les innovations de rupture (DeepTech) à fort impact sociétal. Nous investissons au plus tôt pour sécuriser les nouvelles inventions des chercheurs, en amont de leur transfert à un industriel ou de la création de start-up, et ce dans de nombreux domaines scientifiques : Biotech (santé, agrifood, environnement, cosmétiques), Infotech (Telecom, internet des objets, big data, IA), Enertech (énergies vertes, chimie, matériaux) etc. Notre mission est d’accélérer et de simplifier les associations entre la Recherche et l’Industrie en faveur d’un progrès sociétal. Pour ce faire, nous finançons et nous accompagnons vers la réussite et la reconnaissance internationale la nouvelle génération de chercheurs-entrepreneurs français. Membre du Réseau SATT, Erganeo puise les bases d’un futur souhaitable dans l’écosystème francilien, un vivier d’innovations riche de 20 000 chercheurs répartis dans plus de 350 laboratoires de recherche de pointe. Depuis sa création, Erganeo a investi près de 44 M € et ainsi contribué à signer 120 licences avec des entreprises de toutes tailles et à créer 34 start-ups.

