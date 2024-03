PHILIPPINES, March 5 - Press Release

March 5, 2024 TRANSCRIPT OF PRESS INTERVIEW WITH SENATOR RISA HONTIVEROS

March 5, 2024 Q: Paano po tatakbo yung contempt order given na may nag-oppose? Senator Risa Hontiveros (SRH): Yes. Nag-rule po ako na i-cite in contempt si Apollo Quiboloy sa hindi nila pag-honor sa subpoena ng Senado at ni-request ko ang Senate President na i-cause yung arrest niya for the purpose of pag-appear sa wakas dito sa hearing. Nag-register ng objection si Sen. Robin. So, ayon sa rules ng Senado on the conduct of investigation in aid of legislation, meron silang 7 araw para makabuo ng a majority of the members of the committee na mag-file ng ganyang objection. Kung makabuo sila ng majority of the members of the committee na mag-register ng objection, then ma-overturn or mamamodify yung ruling ng chair citing Quiboloy in contempt. Kaya nananawagan ako sa lahat ng mga kasama ko dito sa Senado na miyembro ng komite na lalo na sa narinig natin tatlong pagdinig na mula sa mga victim survivors ni Quiboloy at lalong-lalo na nitong huling hearing, ngayon lamang, sa ating mga Overseas Filipino Workers na manindigan kasama ng ating mga OFW, manindigan kasama ng ating mga kababayang biniktima ni Quiboloy para i-sustain yung pag-cite sa kanila in contempt para ma-follow up ko sa Senate President na pa-appearin na siya dito sa Senado. But that will happen ipa-follow up ko lang po yun after 7 days. So within the next 7 days, yan po ang panawagan ko sa mga kasama ko sa komite. Manindigan po kami kasama ng mga OFWs at iba pang victim survivors. Q: 7 working days? SRH: 7 calendar days. Q: Bale, hindi pa may implement kagad yung pag-arrest? SRH: Actually, kahit walang nag-object, hindi naman may implement agad. Dahil ang ruling ng chair ay i-cite in contempt si Quiboloy at i-request ang Senate President na i-cause yung arrest. For the purpose of finally him appearing sa hearing. Dahil dalawang imbitasyon na ang dumaan, isang subpoena na ang dumaan, dinededma pa rin niya. Q: Hindi ba kayo medyo kabado kasi yung last 3 hearings, kayo isa, dalawang senador ang pupunta, and then nag-object pa yung isa. Hindi po kayo kinakabahan na eventually, mas mag-rule yung so-called utang na loob or alliance ang kasama niyo kay pastor or one-way exposure nila kay Quiboloy. SRH: Sabi nga ni Sir Dindo, di ba, minsan sa utang na loob, nagkakamali tayo ng desisyon bilang mga Pilipino. Pero, mas importante, hindi ako kinakabahan. At kaya ako, hearing after hearing, mas nga lumalakas ang pag-asa ay dahil lumalapit pa rin ng buong tapang, yung ating mga victim-survivors bilang mga witnesses. At palagay ko, batid nung mga kasama ko sa Senado yung lakas nung kanilang mga testimonya batay sa kanilang mga karanasan. Nagsisimula sa pananalig talaga kay Quiboloy at sa Kingdom. Nagsisimula sa pagmamahal na sinabi ni Ms. Reynita. And yet, sa kabila nun, nakaranas ng kung anu-anong mga pang-aabuso. Sa huli, pati itong mga Overseas Filipino workers natin. Kaya, hindi ako kinakabahan. In fact, the opposite, mas lumalakas ang loob ko na didinigin din ng mga kasama ko sa Komite at sa Senado, yung justice ng pag-cite in contempt kay Quiboloy. At bibigyan daan nila na after seven days, i-follow up ko si SP na pa-appearin na siya dito sa Senado alang-alang sa ating mga victim survivors. Q: Hihilingin niyo ba yung assistance ng PNP? Kasi knowing na, di ba, sinabi may mga armas daw. Kung sakaling mag-grant yung cite in contempt, hilingin niyo yung arrest... ay may assistance po ng PNP? SRH: Lagi namang within the possible institutions na hinga ng Senado ng tulong ay ang ating law enforcement agencies. Kasama ang PNP. Maalala po natin nung isa-serve pa lang ng OSAA, ang Senate Office of the Sergeant at Arms, ang subpoena sa Davao, the hearing before that, sinabi ng DILG na pwedeng mag-assist kung kailangan at hiningi ang PNP. So, posible rin kapag lumipas na ang pitong araw at hindi makabuo ng majority members of the committee para mag-object at i-overturn yung ruling ng chair citing Quiboloy in contempt, na kapag inaksyon na ni SP yung request ko na paarestuhin si Quiboloy para pa-appearin na siya dito sa hearing, posibleng humingi ng tulong sa PNP kung kinakailangan. Q: Galit na galit ang supporters ni Quiboloy sa labas sa nangyayaring hearing. Ano yung gusto ninyong isagot sa kanila pinagreresign na nila kayo? SRH: Well, hindi ko babawiin sa kanila yung kanilang damdamin. Pero mas matimbang pa rin yung damdamin, kaisipan, karanasan at karapatan ng mga victim survivors na tinrato na hindi parang mga minamahal na miyembro ng isang kingdom o ng isang pastor. Kundi, dumanas ng katakot-takot ng mga pang-aabuso na malamang sasailalim sa iba't ibang mga batas natin. Batas kaugnay ng rape, batas kaugnay ng trafficking, ang ating mga batas paggawa, wala pang batas, pero mga polisiya tungkol sa karahasan sa loob ng isang religious community. Yan ang pinakamatingbang sa lahat dito. Diyan pinaka-nakikiisa yung damdamin ko. Hindi ko babawiin sa iba ang damdamin nila. Pero ang heart and soul ng resolusyon na dinidinig namin ay alang-alang sa katotohanan at hustisya at eventually kapayapaan ng mga victim survivors. Q: Ilan pong majority ang kailangan? SRH: Ang majority po niyan would be eight (8). Q: And all the eight, ma'am, anong gagawin? Lahat sila should write you a letter? SRH: So, as far as I understand it, kapag nakabuo ng majority of the members of the Senate Committee on Women, yung 8 ay ilalagay in writing yung kanilang objection. Q: And then, paano yun, ma'am? You will just accept it and reverse your ruling? SRH: Kapag nagawa po nila yun within, so eight members in seven days, ay sa susunod na pagdinig, i-take cognizance of ko bilang chair, na kung nagawa nila yun, e, marireverse yung pag-cite ko in contempt kay Quiboloy. Ito po yung Section 18, Contempt ng Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. At yung huling pangungusap, nung unang talata na yan ay, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within seven days. So, kapag nagawa nila ito, i-put on record ko bilang chair sa susunod na pagdinig na na-reverse o na-modify yung ruling ko of contempt. Pero yun na nga, ang panawagan ko sa mga kasamahan ko sa komite ay i-uphold yung ruling of contempt at bigyang daan yung pagpapaaresto ni SP kay Quiboloy for the purpose of making him appear at the hearing. Q:Pero may power kayo na hindi i-recognize yung seven o eight members? SRH: Hindi po. Lahat po kami ay sumusunod sa rules ng Senado at dito sa rules on inquiries governing or in aid of legislation. At ang bawat chair ng bawat komite ay duty-bound sundin at i-uphold yung rules. Q: The seven days start tomorrow? SRH: The seven days start tomorrow. So ngayon, March 5. So March 6, day 1. Q: May date na ba yung next hearing? SRH: Wala pa kaming date of next hearing and for sure, bibigyang daan ko muna yung pitong araw ayon sa aming rules bago ko i-follow up kay SP. Q: And then after po, ma'am, na kunyari, manalo lang naman, ma'am, yung ma-reverse. Tsaka pa lang kayo mag-decide na hindi na, ipapirma kay SP yung arrest. SRH: So ngayon pa lang, nananawagan ako sa aking mga kasama at kung magkita-kita kami at araw-araw, maghapon, nagkikita kami, yan ang aking panawagan sa kanila. Kung magawa nila yung pag-reverse o pag-modify ng contempt, na-reverse siya, na-modify siya. So hindi na siya cited in contempt ng komite at hindi na mahihiling kay SP na paarestuhin siya. Pero yan ang panawagan ko sa mga kasama. Q: Pero hindi pwedeng pumirma si SP ngayon muna ng any arrest order within the seven days? SRH: Kung ang huling aksyon nitong hearing ay yung pag-cite ng chair sa kanya in contempt, i-follow up ko na kaagad kay SP yung pagpaparesto sa kanila. Pero dahil may minanifest na objection si Sen. Robin, meron siyang pitong araw para makabuo ng pito. Q: Ma'am paano yun, will you personally talk to your colleagues too to discuss this? SRH: Actually, dahil sa wide at very avid attention na nakapture itong mga kaso, mga reklamo, laban sa Quiboloy, kahit sa social media, I think wala po sa amin dito sa Senado ang hindi alam itong imbestigasyon or at least yung sitwasyon ng ating mga victim-survivor. So, dahil nanawagan na ako sa kanila, nothing stops me from talking to them. Dahil maghapon naman nagkikita-kita po kami. Q: Considering yung membership ng committee, confident ka na hindi makakabuo? SRH: May tiwala ako na yung mga kasama ko sa committee, ay nakikiisa sa ating mga victim-survivors. Yung mga kabaro natin na kababaihan, yung mga minor de edad noon, yung mga miyembro ng pamilyang OFW na hindi na makarimit dahil kinukuha ni Quiboloy. Yun po. So, dun po ako umaasa.Tapos lalo na Women's Month pa ngayon. So, this is a good time na manindigan, sa mga kabaro at sa mga kapatid na lalaki din na naglakas loob sa kabila ng kanilang takot, ng panghaharas sa kanila, panunuhol, pagbabanta, directly or online, na talagang sinasalita pa rin yung kanilang katotohanan. This is a very good month to stand with them. Q: Ma'am, sa pagdinig kanina, lumutang yung panibago ng money laundering scheme. Ah, po. So far, ano yung parang pinakamabigat doon na mga impormasyon, testimonya sa pagdinig to pin down Quiboloy, yung money laundering? SRH: Well, hindi ko pa sigurado kung sapat para ipin down sila. Pero sa susunod na pagdinig, imbitahin po namin yung Anti-Money Laundering Council para itanong pa yung isang sinabi ni Ms. Reynita na dun po sa Singapore ay gumagamit daw ang KOJC na mga accounts ng iba, ibang tao para magpadala ng tig to 200 Singapore Dollars or tig to 2,000 ba na Singapore Dollars at most 2,000 dito sa Pilipinas at particular sa Davao. So, kumbaga, hindi yung totoong mga account holders ang nagpapadala noon pero idinadaan-daan lamang sa kanila. At siya mismo, si Ms. Reynita ay may personal na karanasan tulad niyan. So, kaya sabi ko kanina, itatunong natin sa AMLC dahil baka, ang kingdom, si Quiboloy ay responsible din para sa money laundering. Q: Malinaw ba ma'am lahat ng perang napoproduce kay Quiboloy napupunta o sa church? SRH: Well, batay sa mga testimonya ng mga witnesses, victim survivors natin so far, kay Quiboloy daw. So, sa mansyon, sa jet, sa jet fuel, sa mga pagpunta dito at doon, sa iba't ibang events. Sa kanyang lifestyle na mukhang hindi payak, mukhang maluho. Q: Ma'am, you've mentioned before na makakabuo ng committee report kahit hindi dumalo si Quiboloy. Ma'am, sa tingin niyo saang part mahihirapan ang committee na bumuo ng committee report? Paano ito magiging balance? SRH: Ah, well, mula sa simula, sinubukan talaga ng committee na maging balanse dahil inimbitahan not once but twice, Si Pastor, inisyuhan ng subpoena at ngayon, cinite in contempt. Hindi para sa purpose na ipreso siya dito at sinabi ko rin na hindi kami ay korte o huwes. Pero gusto lang naming mag-appear siya sa hearing para sagutin yung mga tanong laban sa kanya. So, if unfortunately hanggang sa huling hearing hindi pa rin sila mag-appear, maisusulat pa rin po namin ng committee report at hindi po mahihirapan ng committee isulat po yun. Dahil ilalagay po namin doon lahat ng mga testimonya ng mga victim survivors. Lahat din ng mga inputs, mayayamang inputs ng ating mga national government agencies tungkol sa iba't ibang aspeto ng hanggang sa ngayon, apat and counting na mga batas na maaaring doon pumapailalim itong mga reklamo laban kay Quiboloy. And we will make very strong recommendations para punuin ang anumang gaps o palakasin yung mga kasalukuyang batas natin na pumoprotekta sa mga kababaihan, sa mga bata at sa iba't ibang aspeto ng ating lipunan. Q: Ma'am for the next hearing, will you be presenting po new batch of witnesses? SRH: Possibly talaga. Kasi lalo na't habang sinusubaybayan nila yung mga pag-review. At sa mga nagdinig na mga nauunang witness, dumadami yung mga naglalakas loob mag-witness din sa kanilang naranasan. Q: Balikan ko lang po. Last question na lang po. Balikan ko lang po. Ano po ba yung dahilan ni Sen. Padilla? Nabanggit po ba niya sa inyo kung bakit siya nag-object sa citing in contempt? SRH: Hindi nabanggit ni Sen. Robin sa kanilang manifestation sa hearing. Hindi naman required banggitin yung dahilan. Basta't on the record na, tinake note of ng chair, na may objection sila. So, ngayon may 7 araw silang makabuo ng majority, members of the Committee on Women para ma overturn o ma modify yung contempt. Pero sa huli, panawagan ko sa mga kasamahan ko sa Senate Committee on Women, manindigan po tayo kasama ng victim survivors.