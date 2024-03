Stelmine planifie une première campagne d’exploration sur ses propriétés du nord du district de Caniapiscau

QUÉBEC, 04 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (“Stelmine” ou “la Société”) (TSXV: STH ). Stelmine planifie actuellement les campagnes de travaux de la saison estivale 2024.Cette année, une première phase d’exploration sera réalisée sur trois nouvelles propriétés (100% STH). Les propriétés Atanau, Nikan, et Mishtik (Fig. 1) sont situées dans un territoire où plusieurs indices d’Au, Ag, Zn et Cu ont été découverts, notamment par Osisko Baie James et Mines Virginia. Ce secteur connaît actuellement un regain d’activité puisque plusieurs compagnies minières sont à la recherche de métaux critiques. Le nouveau programme de Stelmine confirme ainsi la volonté de diversifier son portefeuille de projets pour y inclure des métaux stratégiques.



Ces propriétés de 228 claims (116 km2) sont situées dans la sous-province d’Ashuanipi à 50 km au nord de la propriété Mercator. Le programme d’exploration proposé comprendra principalement des traverses de prospection et un échantillonnage systématique de roches et de till. Rappelons que le contexte géologique et structurale de ces propriétés se prête bien à l’exploration des métaux critiques (Li, Cu, Zn, Ni et terres rares) en étant caractérisés par :

Association avec grandes failles régionales, principalement orientées NE-SW;

Présence de ceintures de roches vertes étroites, fortement déformées et plissées;

Des complexes intrusifs tonalitiques et granitiques dans les roches volcanosédimentaires;

Des minéralisations de type orogéniques et volcanogènes;

Un métamorphisme au degré des amphibolites;



Fig. 1 : Carte géologique du district de Caniapiscau montrant la localisation des propriétés de Stelmine Canada, incluant les propriétés Atanau, Nikan et Mishtik de la sous-province d’Ashuanipi.

Participation au PDAC

Stelmine annonce sa participation, pour une autre année, au congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et développeurs (PDAC) qui se déroule, présentement, à Toronto du 3 au 6 mars 2024. L’équipe est actuellement au kiosque 2821 et y présente ses projets. Venez les rencontrer en grand nombre.

Personne qualifiée

Les informations techniques contenues dans ce communiqué ont été revues et approuvées par Michel Boily P.Géo, Ph.D. M. Boily est la personne qualifiée responsable de l'information scientifique et technique contenue dans ce document selon les normes de l'instrument national 43-101.

À PROPOS DE STELMINE

Stelmine est une société d'exploration minière junior poursuivant le développement du nouveau district aurifère Caniapiscau (à l'est de la Baie James), dans les régions sous-explorées de l’est du bassin métasédimentaire d'Opinaca et du Complexe d’Ashuanipi. Stelmine possède 100 % des 1 815 claims ou 933 km² dans cette partie du nord du Québec, dont ceux mis en évidence par les projets Mercator et Courcy.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Mise en garde concernant les déclarations prospectives : le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l’emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits dans les rapports trimestriels et annuels et dans les documents soumis à l'administration des valeurs mobilières disponibles sur le site Sedar+. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières.

MISE EN GARDE

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

