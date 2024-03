ITS Group se voit décerner la certification ISO 14001 pour l'ensemble de ses entités

ITS Group, acteur reconnu du développement durable des infrastructures IT, a le plaisir d'annoncer l'obtention de la certification ISO 14001 pour l'ensemble de ses entités, comprenant ITS Services, ITS Integra, ITS Ibelem, ITS Eugena et Thémis Conseil, au siège de Boulogne-Billancourt.

Cette réalisation marque une avancée significative dans notre démarche de responsabilité sociale d'entreprise (RSE), mettant en avant notre engagement continu envers la préservation de l'environnement. Depuis 2022, le groupe s'est engagé dans une série d'initiatives visant le développement durable, en mettant particulièrement l'accent sur les aspects écologiques et la réduction de notre impact sur l'environnement.

La certification ISO 14001 confirme la mise en place et l'efficacité de notre système de management environnemental, illustrant notre engagement à conduire nos activités de manière responsable et durable. Ce succès découle d'un effort collectif de l'ensemble de nos collaborateurs et de l'adoption de pratiques écoresponsables à tous les niveaux de notre organisation.

ITS Group demeure résolu à persévérer dans cette voie et à respecter les normes élevées imposées par cette certification, renforçant ainsi sa position en tant que leader responsable dans le domaine des services numériques.