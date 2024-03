PHILIPPINES, March 4 - Press Release

March 4, 2024 TRANSCRIPT OF AMBUSH INTERVIEW:

Senator Risa Hontiveros with Senate Media

March 04, 2024 Q: Ano exactly ang magiging galaw nito in fighting, in opposing Charter change? Especially RBH 6 ngayon? Senator Risa Hontiveros (SRH): Well, yung RBH 6 dito sa Senado, eh, nung simula ang confident nila. Nag-anunsyong may labing walo na silang boto. Pero, I think, navi-vindicate na hindi yan accurate. And hanggang ngayong araw, I believe, meron pa rin kaming fighting chance makabuo ng at least seven na kakailanganin para i-down yung RBH 6. As for RBH 7, hindi naman ako makapag-comment dyan kasi yan naman ay resolusyon ng House. Pero, sigurado, on the various fronts na nagbukas ang ChaCha, yung pekeng People's Initiative, kahit yung RBH 6 dito sa Senado, ay nagkakaisa kami sa minority ni Minority Leader Sen. Koko Pimentel. At baka ilan pang mga kasama namin sa mayorya na magno-no kahit sa RBH 6. And as for pekeng P.I., of course, united ang buong Senado laban dyan. Q: Ma'am, ano yun? Yung seven, nag-commit na po yun? Meron akong formal na commitment? SRH: Ah, political mapping namin kung ano yung numbers, ano yung balance of forces dito sa Senado. Q: Pero ang target niyo po? SRH: Kailangan at least seven. Kasi kailangan nila para aprubahan ng RBH 6 ay 18. So, kailangan lang namin na makabuo ng seven para pigilin yan. Q: So, highly confident? SRH: I'm very hopeful pa rin hanggang ngayong araw na ito. Q: And the same time, talks are ongoing with, the talks are ongoing among minority and other members of the majority para mabuo yung seven? SRH: It's more personal perception batay sa pagkakilala namin sa isa't isa na ano yung aming mga posisyon dito sa ChaCha in general at kahit sa RBH 6 in particular. Q: Pero may plano po ba kayong kausapin yung iba? Kasi si Senator Villar po yung isa sa majority na very vocal na sinabi niya na na she will vote against ChaCha. May plano po ba kayong kausapin si Senator Villar para mapalakas po yung grupo na boboto against ChaCha? SRH: Lagi naman kaming lahat, siguro lahat kaming 24 nag-uusap sa isa't isa araw-araw. Kaya doon namin ni Sen. Koko bina-validate yung aming mapping. At syempre, bilang mga mambabatas, bilang mga advocates, lahat ng nakikita namin pagkakataon na ma-secure yung minimum of seven, ay aming talagang pini-pursue. Q: Ganong kalapit doon sa yung secured na talaga yung seven? SRH: Fluid syempre pa rin ang sitwasyon. Pero ayun nga, I'm very hopeful makabuo pa rin kami ng at least seven. Q: Sorry ma'am, so ongoing talks or far down political mapping pa rin ginagawa niya ni Sen. Koko? SRH: Political mapping and based sa mga one-on-one conversations. Q: Ma'am, pinagbabasihan niyo rin ba yung mga naging stand nila tuwing may hearing? SRH: Of course. Yes, lalo na. Kasi sa hearing, doon lumalabas yung mga official, public positioning namin. So napakahalaga po ng mga sinasabi ng bawat isa sa amin sa mga hearing. Para signal, hindi lamang sa amin, among the 24, pero pati sa publiko natin kung saan kita naman natin ang lakas pa rin ang anti-ChaCha, anti-pekeng PI sentiment. At medyo malawak yung umaayaw kahit sa RBH 6. Q: For example, ma'am, yung second hearing, si Senator Grace Poe was very vocal. Ang sabi niya, ano pa bang gusto kung may Public Services Act na sila gumawa ni Senator Nancy? Sinasama niyo yan sa pagma-map ninyo yung mga public statements na ganyan? SRH: In a way, sinasama din namin dahil definitely mga public statements yan. So yan yung mga nagbibigay sa akin ng pag-asa na mas lampas pa sa minority yung sense na no to ChaCha, whether sa economic or sa political amendments at this point in time. At sa anumang mode, mapa-PI yan, lalo na kung pekeng PI, mapa-ConAss yan. Kasi hanggang ngayon, unsettled yung tanong. Ito bang hearings natin sa RBH 6? Yung pagdinig ba ng Committee of the Whole House sa RBH 7? Hindi ba yan ay ConAss na? O hindi pa ba? O kahit sa pamamagitan ng ConCon, sa ngayon, hindi naman yun ang kailangan ng ating mga kababayan. Pakiramdam ko, lampas sa minority yung ganyang mga sentiments. Q: Ma'am, yung fear na baka mabuhay yung PI once na mabasura yung RBH 6? SRH: Ah, kasi din diba yung latest na statements ng Comelec Chair Garcia at yung statements din ni Presidente na parang nagsi-signal na isabay na lang sa midterm elections sa 2025, May. So, parang nabubuhayan na naman yung posibilidad na kung hindi man PI o kahit yung pekeng PI o itong proseso sa mga RBH sa both houses ay ipilit pa rin nila sa susunod na taon. Plus the fact na wala pa rin procedure inilalabas ang Comelec na mabawi ng ating mga kababayan yung mga pirmang na ibigay nila bago nila namalayan na ay, ayoko palang suportahan yung PI na yan. So, nandun pa rin sa kamay nung mga nagpasimuno nyan, yung mga pirmang iyan. So, medyo may mga loose ends pa na hindi pa nata-tie up. Q: Hindi ba siya, Mam, parang mas delikado na baka nga naku sa dulo, PI yung manaig dahil wala eh yung parang sort of compromise ng RBH6 na basura rin sa Senate? SRH: Well, kung maibabasura nga namin, yun yung layunin na aming pinupuntahan pero hindi namin dapat ibaon sa limot yung PI dahil hanggat hindi pa yan talagang literally nabaon sa lupa ng Comelec ay ano, delikado pa rin. So, yung tsa-tsa battle has been opened up on more than one front. So, kailangan mapagbantay pa rin kami at saka proactive at effective kapag kami magre-responde para mapigilan yan. Q: May we get your comment lang. Sen. Cynthia Villar mukhang leaning towards din siya na hindi masyado sa ChaCha, Pamilyang negosyante sabi niya, nakausap niya yung mga businessmen ang gusto nila ay ayusin yung implementation ng ease of doing business at not charter change. SRH: So, yun yung bahagi ng mga very strong signals mula sa iba't ibang bahagi ng lipunan. So, itong private sector na ito, business sector, at ine-echo ng mga counterparts nila kahit sa foreign chambers of commerce. So, across domestic to foreign business persons and organizations, yun, sabi nila hindi naman yung charter change yung pinakakailangan namin, hindi yan ang pinaka problema talaga para mas dumami ang domestic at foreign investments. It's ease of doing business, yung pagbawas hanggang pagtanggal talaga ng korupsyon, presyo ng kuryente, at marami pang iba. So, yung mga boses nila, katabi nung mga boses na mga kababayan natin sa mga batayang sektor na di naman Cha-Cha kailangan ng pamilya po eh. Kailangan namin mas mababang presyo ng pagkain at ibang bilhin, mas mataas na sahod o sweldo, yun na nga, mawaksi yung korupsyon, pati nga yung pag-pushback sa China, sa West Philippine Sea. So, sinasabi na ng ating mga kababayan mula sa mga labi nila, lumalabas sa mga surveys, o pati yung private sector ay kaisa din ang opinion. Q: Is there still a need, ma'am, sa mga hearings kung tingin ng iba ninyo at saka ng mga kasamaan ninyo na may numero na against Chacha? Is there still a need kung all the hearings nang subcomm? SRH: Well, kaya nga nag-raise ni Sen. Chiz nung isang session, yung prejudicial question na ni-raise ko sa unang hearing, na hanggat hindi pa nare-resolve yung rules tungkol sa Chacha, tungkol sa CON-ASS in particular, at kung itong ginagawa namin mga hearings ay embodying CON-ASS, baka dapat i-suspend muna, hindi muna ituloy. Pero even kung magpatuloy yan, edi ima-maximize pa rin namin tumututol sa RBH 6. Gamitin nyo na sa platform para nga mangumbinse, at i-signal yung ating mga kababayan na hindi talaga kailangan kahit ng economic amendments, whether sa public services o sa edukasyon o sa advertising para sagutin yung mga problema natin at makuha yung ating mga pangangailangan, makamit yung ating mga pangarap. Q: Ma'am, mag-segue lang ako. Bukas yung hearing ni Pastor Quiboloy. May communication na ba? Over the weekend, may interview kasi si Atty. Topacio, and he said na parang hindi naman talaga dapat, again, ini-insist niya hindi dapat maghearing, at one point, kinabang pa po niya kaya naman ang pro-communist or communist. SRH: Yan na naman yung mga nagre-red-tag na yan. But in any case, tuloy yung pagdinig bukas, yung sa subpoena ng senado, kay Pastor Quiboloy ay sinerve na sa kanila at tinanggap nung kanilang mga tauhan. So, ang status as of today is, inaasahan siya at obligado mag-appear bukas sa pagdinig para sagutin sa wakas yung mga akusasyon laban sa kanila. Q: Wala pang latest communication from this camp? Kung ma-attend ba? SRH: At wala pa rin komunikasyon na siya ay dadalo. Q: Bakit sa dami ng exhibits, especially for Women's month, bakit ang chacha ang napili ninyo? SRH: kasi ito yung burning issue sa ngayon. At sinasabi natin na all issues are women's issues. At napapanahon ngayon ay buwan ng kababaihan. So, gusto namin mas magbigay ng platform at mikropono sa mga tinig ng mga kababaihan sa iba't-ibang sektor na tumitindig laban sa chacha. Q: Senator, tungkol lang po sa NAIA, Can we expect po a Senate investigation tungkol sa mga pesteng natatagpuan sa airport sa NAIA? SRH: Ah, well, of course, kung may maghahain ng resolusyon, dyan, marirefer sa proper committee, and madidinig yan. Q: Ma'am, just a reaction. Yung isang kanyang kapwa niyo, babaeng senador, ay mukhang naaawa daw kay Pastor Quiboloy? SRH: Well, hindi ko pangihimasukan ng damdamin ng kahit sino. Mambabatas man o hindi. So, ang importante ay base sa mutual respect, sa damdamin din ng isa't isa, ay tuloy-tuloy kaming lahat sa aming lahat. Q: If he does not appear tomorrow, what happens? Arestuhan na ba agad? SRH: If he does not appear tomorrow, isacite ko sila in contempt at ipa-arresto. Thank you!