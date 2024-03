Valneva fera une présentation lors des conférences investisseurs TD Cowen et Van Lanschot Kempen

Saint-Herblain (France), 4 mars 2024 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui que des membres de son équipe dirigeante participeront à des conférences investisseurs aux États-Unis et en Europe. Thomas Lingelbach, directeur général, présentera Valneva lors de la 44ème « TD Cowen Annual Healthcare Conference » qui se tiendra du 4 au 6 mars 2024 à Boston. M. Lingelbach et Peter Bühler, directeur financier, rencontreront également des investisseurs institutionnels du 16 au 17 avril 2024 lors de la « Van Lanschot Kempen Life Sciences Conference » à Amsterdam.

L’équipe dirigeante évoquera l’activité commerciale croissante de Valneva et son portefeuille de vaccins contre les maladies infectieuses. IXCHIQ®, le troisième produit commercial de Valneva et le premier vaccin autorisé au monde contre le chikungunya, a été récemment recommandé par le Comité consultatif sur la vaccination (ACIP)1 des Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (CDC). Le lancement de ce vaccin à dose unique est en cours aux Etats-Unis et des examens réglementaires sont également en cours au Canada ainsi qu’en Europe où il s’est vu accorder une revue accélérée par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments. Une décision concernant les deux demandes est attendue pour la mi-2024. VLA15, le candidat vaccin contre la maladie de Lyme de la Société, est actuellement en Phase 3 de développement clinique et fait l’objet d’un partenariat avec Pfizer pour cette étude et la commercialisation mondiale. La finalisation du recrutement de l’étude de Phase 3 a été annoncée en décembre 2023.

À propos d'IXCHIQ®

Aux États-Unis, IXCHIQ® est un vaccin vivant atténué indiqué pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya (CHIKV) chez les personnes âgées de 18 ans et plus présentant un risque accru d'exposition au CHIKV. Comme pour tous les produits approuvés dans le cadre de la procédure d'autorisation accélérée de la FDA, le maintien de l'autorisation pour cette indication est subordonné à la vérification du bénéfice clinique dans un ou plusieurs essais de confirmation.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

Nous disposons d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Nous commercialisons actuellement trois vaccins du voyage, dont le premier et le seul vaccin au monde contre le chikungunya, ainsi que certains vaccins de tiers.

Les revenus de notre activité commerciale croissante contribuent à l'avancement continu de notre portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces pour la santé publique mondiale.





Contacts Médias et investisseurs

Laetitia Bachelot-Fontaine

VP, Global Communications and European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

communications@valneva.com











Joshua Drumm, Ph.D.

VP, Global Investor Relations

M +001 917 815 4520

joshua.drumm@valneva.com

















1 U.S. CDC Advisory Committee (ACIP) Recommends Use of Valneva’s Single-Dose Chikungunya Vaccine IXCHIQ® - Valneva

Pièce jointe