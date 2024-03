Des données de projet sûres et cryptées à l'ère de l'IA

Easy AI AI Summarize Assistant Easy AI Assistant

Easy AI open-source d'Easy Redmine garde vos données sécurisées et conformes.

PRAGUE, ÚSTECKý KRAJ, CZECH REPUBLIC, March 11, 2024 / EINPresswire.com / -- Dans l'environnement commercial actuel en constante évolution, l'intégration de l'Intelligence Artificielle (IA) dans les outils de gestion de projet devient de plus en plus essentielle pour l'efficacité et la productivité. Easy Redmine comprend l'importance critique de la sécurité et du chiffrement des données, surtout lorsqu'il s'agit d'exploiter la puissance de l'IA à l'aide de leur nouvelle fonction, Easy AI - une solution sécurisée hébergée sur le cloud ou sur site. Bien que l'IA promette de révolutionner les flux de travail des projets, il est primordial de reconnaître et de traiter les risques potentiels associés aux pertes de données lorsque la sécurité est sous-estimée.Sécurité du stockage et de la transmission des donnéesEn développant cette nouvelle fonctionnalité, l'outil de gestion de projet Easy Redmine fait passer la sécurité des données de ses clients au premier plan, prenant en compte les découvertes présentées dans le rapport de Deloitte (Summer 2023 Fortune/Deloitte CEO Survey). D'après ce rapport, 92 % des PDG utilisent ou testent déjà une forme d'IA générative, et leurs plus grandes inquiétudes sont liées à la sécurité et à la conformité. Avec Easy AI, soyez assurés qu'aucune autre personne n'a l'autorisation d'accéder et de travailler avec les informations confidentielles de votre entreprise. Faites en sorte que vos processus de gestion de projet restent confidentiels et sécurisés.Easy AI utilise de solides mesures de sécurité en chiffrant vos données en transit à l'aide de TLS 1.2 ou une version supérieure. Ce protocole de chiffrage garantit la protection de vos informations tout au long de la transmission, réduisant le risque d'un accès non autorisé ou d'une interception."Reconnaissant le potentiel de transformation de l'IA en matière de gestion de projet, Easy Redmine lance Easy AI. Ma vision est celle d'un produit piloté par un LLM open-source avec une option de déploiement sur site en parallèle du cloud. Cela donne aux utilisateurs la liberté de le personnaliser, tout en offrant la possibilité d'une mise en œuvre sur site pour garantir leur sécurité. Avec Easy AI, les données restent protégées au sein de l'infrastructure Easy Redmine", explique Filip Morávek, PDG et Chef de Produit Easy AI. "Nous pensons qu'une application de gestion de projet et de travail avec IA intégrée, proposée par un seul fournisseur, présente une grande valeur et constitue également une offre unique sur le marché".La liberté de choix avec Easy AI.Easy Redmine croit en la liberté de choix de ses clients. Easy AI peut être alimenté par OpenAI ou une IA open-source entièrement privée, ce qui vous permet de passer de l'une à l'autre le cas échéant. Cette flexibilité vous garantit de garder le contrôle sur la technologie IA qui pilote vos processus de gestion de projet tout en conservant vos données en sécurité.C'est vous qui choisissez l'option de mise en œuvre dont votre organisation a besoin. Easy AI peut être installé localement sur votre serveur ou hébergé dans une instance privée sur le cloud en conformité avec le RGPD, vous apportant de la flexibilité sans faire de compromis sur la sécurité.Easy AI améliore la sécurité de l'authentification grâce à l'authentification unique basée sur SAML (SSO). Cette fonction garantit que seul le personnel autorisé puisse avoir accès à l'outil de gestion de projet piloté par IA, ce qui ajoute une couche supplémentaire de protection contre les menaces potentielles envers la sécurité. D'autre part, vous pouvez profiter de la liberté de personnaliser les paramètres d'administration et les autorisations d'accès. La sécurité robuste et les outils d'administration d'Easy AI vous permettent de contrôler les autorisations d’accès aux données d'un projet précis, réduisant le risque d'un accès non autorisé et de fuites de données.La conformité RGPD est essentielle.Enfin et surtout, Easy AI prend très au sérieux la confidentialité des données, et est entièrement conforme aux normes RGPD et à la législation européenne en matière de confidentialité. Votre tranquillité d'esprit est notre priorité, et notre engagement à respecter la réglementation en vigueur garantit que les données de votre entreprise sont traitées de manière responsable et en accord avec les normes de confidentialité les plus élevées.En adoptant le pouvoir transformateur d'Easy AI pour la gestion de projet, il est essentiel de rester vigilant par rapport aux risques de fuites de données. En tirant parti d'Easy AI, vous pouvez améliorer en toute confiance les activités quotidiennes de vos projets, sachant que les données sensibles de votre entreprise sont en sécurité et protégées contre les menaces potentielles.