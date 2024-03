Momcozy remporte plusieurs prix pour les meilleurs produits à l’occasion de concours de produits de maternité et soins pour bébés 2024

LONDRES, 01 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Momcozy, une marque mondialement reconnue dans le secteur des produits de maternité et de soins pour bébés, a récemment remporté plusieurs prix prestigieux. Ce début d’année 2024 couronné de succès renforce la position de leader mondial de la marque dans son effort pour favoriser l’autonomisation des mères.



Bizziebaby, un site indépendant d’évaluation des produits de maternité basé au Royaume-Uni, a décerné à Momcozy deux premiers prix pour le tire-lait mains libres V2 et le soutien-gorge d’allaitement push-up sans couture à imprimé floral de la marque. Le tire-lait V2 a été vanté comme un produit au « très bon rapport qualité-prix » et « l’un des meilleurs » sur le marché, tandis que le soutien-gorge d’allaitement a reçu des éloges pour son confort et sa qualité. Une personne ayant laissé son avis sur Bizziebaby a salué sa « conception solide qui ne se déforme pas » et l’a même qualifié de « meilleur soutien-gorge d’allaitement qui soit » .

La gamme d’articles de maternité et de soins pour bébés offerte par Momcozy a également été saluée par les Mom’s Choice Awards. Basé aux États-Unis, ce programme d’évaluation de produits et services adaptés aux familles connu dans le monde entier évalue des milliers d’articles provenant de plus de 60 pays. Trois produits Momcozy ont reçu la plus haute récompense de la part du Mom’s Choice Award ; le masseur chauffant et vibrant pour allaitement , un masseur étanche IPX7 qui soulage l’inconfort et améliore l’écoulement du lait, son stérilisateur et sèche-biberon rapide à 3 étages facile à utiliser, et le soutien-gorge d’allaitement push-up sans couture à imprimé floral.

Plus époustouflant encore, le soutien-gorge d’allaitement push-up sans couture à imprimé floral a remporté un troisième prix pour 2024 de la part de Positive Birth Company, dont le siège se trouve au Royaume-Uni. Ces prix se fondent à la fois sur l’avis d’un panel de juges experts et celui d’évaluateurs de la communauté afin de découvrir et de récompenser les produits les plus remarquables dans le domaine de la grossesse, de la parentalité et des soins pour bébés. L’entreprise a désigné le soutien-gorge d’allaitement push-up sans couture à imprimé floral de Momcozy comme meilleur produit 2024, et le tire-lait portable M5 a remporté la seconde place pour 2024.

De surcroît, le moniteur vidéo haute performance 1080P pour bébé de Momcozy a obtenu la deuxième place lors de la remise des prix par Bizziebaby pour son « excellente » qualité vidéo et audio, et la couche en bambou aux propriétés antibactériennes naturelles a également décroché la deuxième place grâce à la valeur du produit et à sa « très grande qualité. » Enfin, les Mom’s Choice Awards ont décerné la deuxième place au chauffe-biberon portable sans fil pour bébé de Momcozy.

Approuvé par plus de 3 millions de mamans, Momcozy s’engage encore et toujours à créer des produits acclamés dans le monde entier pour aider les mamans à bien s’occuper de leurs bébés.

Les mamans du monde entier peuvent partager leurs témoignages et discuter entre elles grâce au groupe Facebook de Momcozy, le momcozyfansclub .





