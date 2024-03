Concilier le métier d’éditeur de logiciels et Open Source

Le sujet de la transformation digitale est désormais un élément stratégique pour l’ensemble des entreprises. En effet, s’appuyer sur des solutions éprouvées pour piloter son projet de modernisation IT est à présent incontournable pour améliorer sa compétitivité. Sur ce point, plusieurs modèles existent. Globalement, nous pouvons évoquer deux grandes approches : les éditeurs traditionnels (qui conservent leurs codes) et les éditeurs Open Source qui mettent gratuitement à la disposition de leur communauté la majeure partie de leur code.

Dans notre propos, nous nous focaliserons plus précisément sur la manière dont les éditeurs qui ont opté pour la voie de l’open source peuvent concilier approche commerciale d’un côté et mise à disposition d’une partie de leur code auprès de leur communauté.

Avoir un positionnement clair pour l’ensemble des parties prenantes

Opter pour une approche Open Source est une formidable opportunité de s’entourer d’une communauté dynamique et engagée qui pourra utiliser librement la solution ou encore suggérer des développements et propositions d’améliorations. Cette démarche vertueuse permet ensuite à l’éditeur d’étudier l’ensemble de ces éléments et dans certains cas, d’en sélectionner une partie qui pourra donner lieu à des développements complémentaires en interne pour industrialiser les fonctionnalités et les intégrer à la solution. C’est à ce moment qu’il faut absolument clarifier ce qui reste public, libre d’utilisation et reversé dans la communauté et ce qui sera réservé à la version commerciale de la solution.

Capitaliser sur une approche Open Core

Grâce à la clarification opérée précédemment, il est alors possible de se concentrer sur son métier d’éditeur et de commercialiser une offre professionnelle (solution industrialisée Open Core reposant sur une solution Open Source). La solution proposée aux clients bénéficie alors de fonctionnalités exclusives et de services délivrés en standard par les éditeurs traditionnels. Les utilisateurs de la solution professionnelle bénéficient pour leur part d’une application reposant sur des standards qualité élevés et d’ajouts réguliers de fonctionnalités à valeur ajoutée qui peuvent être suggérés par la communauté dans certains cas ou alors être développés en interne par l’éditeur.

Globalement, il est donc important que les éditeurs de solutions open source gagnent en maturité et affichent des modèles clairs où les utilisateurs professionnels comme la communauté peuvent utiliser des solutions qui leur sont dédiées. Les éditeurs de leur côté pourront clarifier leur positionnement et se concentrer sur leur métier : industrialiser et vendre des solutions professionnelles. Le modèle Open Core leur permet de s’imposer sur des marchés très concurrentiels tout en finançant la R&D et donc des améliorations dont la communauté Open Source bénéficie également.

Par Erwan Taloc chez Combodo