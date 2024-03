Ibexa DXP v4.6 LTS est disponible

Ibexa, un des leaders mondiaux des plateformes d'expérience digitales, est fier d'annoncer la sortie d'Ibexa DXP v4.6 LTS (Long Term Support, 5 ans), désormais l'une des DXP les plus riches en fonctionnalités du marché.

Ibexa DXP (Digital Experience Platform) est une solution complète qui permet aux entreprises de créer, gérer et optimiser leurs expériences digitales de manière transparente. La nouvelle version, Ibexa DXP v4.6 LTS, vise à simplifier les opérations marketing complexes grâce à une série de fonctionnalités innovantes pour répondre aux besoins évolutifs du paysage digital.

Une nouveauté phare : le Focus Mode

La version 4.6 LTS d'Ibexa DXP présente un lot inédit d'améliorations spécialement conçues pour les professionnels du marketing. Parmi celles-ci, le le Focus Mode permet aux éditeurs et aux spécialistes du marketing de se concentrer sur leurs tâches principales grâce à une interface simplifiée, conçue pour être claire et facile à utiliser.

En redéfinissant la gestion du contenu, le Focus Mode met l'accent sur les informations les plus pertinentes pour les éditeurs, simplifiant ainsi la structure du contenu au sein d'Ibexa DXP. Le Focus Mode offre également des aperçus dans différents contextes, ce qui permet aux rédacteurs de revoir efficacement le contenu sans quitter leur tâche en cours, améliorant ainsi la productivité et la précision. Enfin, le Focus Mode permet de modifier le contexte du site web en limitant le nombre d'informations affichées.

Le Nouveau Customizable Dashboard

Ibexa DXP v4.6 LTS propose également une nouvelle fonctionnalité, le Customizable Dashboard. Cet ajout permet de créer des tableaux de bord avec des widgets et des mises en page personnalisables. Il est désormais plus facile pour les utilisateurs et les contributeurs d'accéder rapidement aux zones et aux outils fréquemment utilisés, ainsi que de hiérarchiser le contenu et les tâches essentielles. Le Customizable Dashboard permet également l'incorporation d'éléments dynamiques fournissant des informations instantanées et en temps réel provenant de la DXP, telles que les commandes, la liste des contenus à valider, etc.

Nouvelle version du Page Builder

La dernière version d'Ibexa DXP v4.6 LTS apporte une amélioration significative à l'une de ses fonctionnalités phares : le Page Builder .

Cette nouvelle version améliore l'ensemble des fonctionnalités déjà disponibles avec une interface redessinée, de nouvelles boîtes à outils pour les vues Éléments et Structure, et un moyen simplifié de prévisualiser et de réorganiser rapidement les structures de page. En outre, elle introduit des repères visuels pour un placement précis des blocs, des actions étendues de paramétrage des blocs et les très pratiques options Annuler et Rétablir. La création de Landing Pages attrayantes n'a jamais été aussi facile avec Page Builder.

Plus de 30 nouvelles fonctionnalités et améliorations

Ibexa DXP v4.6 LTS présente un large éventail d'améliorations, comprenant plus de 30 nouvelles fonctionnalités et améliorations au-delà du Focus Mode, du Customizable Dashboard et du Page Builder. Cela inclut l'ajout d'un tracker 'Activité Récente', de nouveaux déclencheurs et modèles de personnalisation avancés, des fonctionnalités d'e-commerce étendues, un mode éditeur 'Sans Distraction', une page de profil utilisateur redessinée, des suggestions de recherche intuitives, et un support pour les produits virtuels, entre autres.

"La sortie d'Ibexa DXP v4.6 LTS marque une étape importante dans notre mission qui consiste à fournir aux entreprises et organisations les outils dont elles ont besoin pour se développer numériquement", déclare Sylvain Guittard, Directeur Produit chez Ibexa. "Nous sommes convaincus que les améliorations apportées à l'expérience utilisateur, à la personnalisation, aux performances, à l'évolutivité et à la sécurité permettront à nos clients de créer des expériences digitales attrayantes qui les conduiront au succès, tout en les aidant à libérer tout leur potentiel et à révéler leur véritable identité."

Ibexa DXP v4.6 LTS est maintenant disponible et prête à être déployée ! Les entreprises désireuses de tirer parti de cette plateforme d'expérience digitale de pointe sont encouragées à découvrir ses fonctionnalités et ses capacités.

Pour plus d'informations sur l'Ibexa DXP, veuillez consulter https://www.ibexa.co/fr/produits/overview