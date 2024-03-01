فاري للاستشارات Várri Consultancy تتعاون مع شركة RiskSmart في مجال حلول إدارة المخاطر من الجيل التالي

يَعد التعاون الاستراتيجي بين شركة الاستشارات المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشركة المزوّدة لبرمجيات إدارة المخاطر في المملكة المتحدة، بتوفير حلول مبسطة في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال لصالح مختلف القطاعات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة ومانشستر، المملكة المتحدة, March 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- يسرّ شركة فاري للاستشارات (Várri Consultancy) وشركة RiskSmart الإعلان عن إبرامهما شراكة تكنولوجيا استراتيجية، تجمع بين الخدمات الاستشارية في مجال الاستراتيجية والمخاطر الحائزة على جوائز التي تقدمها شركة فاري للاستشارات (Várri Consultancy) وبين برمجية إدارة المخاطر الرائدة القائمة على السحابة من RiskSmart. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين الشركات من خلال تزويدها بحلول شاملة وفعّالة لإدارة المخاطر.



تقوم منصة RiskSmart البديهية بتبسيط عملية إدارة المخاطر من خلال حصر بيانات المخاطر في مكان واحد يسهل الوصول إليه، ما يلغي الحاجة إلى العمليات وجداول البيانات المجزأة. كما تعمل على أتمتة المهام الحرجة مثل تقييم المخاطر وإدارة المشكلات وإعداد التقارير لتوفير الوقت والموارد الثمينين. بالإضافة إلى ذلك، تضمن المنصة الامتثال للقوانين ذات الصلة وأفضل الممارسات في القطاع مع توفير رؤية للمخاطر التي تتهدد المؤسسات في الوقت الفعلي، ما يتيح لها اتخاذ قرارات استباقية.

أمّا شركة فاري للاستشارات (Várri Consultancy)، فتقدّم خبرة حيوية في مجال تطوير وتنفيذ أطر عمل مخصصة لإدارة المخاطر مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء الفردية. هذا وتتولى هذه الشركة الاستشارية المتخصصة، التي ترتكز على التجارب الواقعية لمؤسسها، دعم المديرين التنفيذيين للشركات في تعاملهم مع المخاطر المعقدة والمتطلبات التنظيمية وتمكّنهم من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية بثقة. لقد ساعد النهج الذي تتبعه الشركة والذي يركز على العميل في اكتسابها مكانة مميزة واختيارها كأفضل شركة استشارية لمدة عامين متتاليين من قبل Clutch، وهي سوق عالمية رائدة خاصة بمزوّدي الخدمات التجارية للشركات.

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توفر هذه الشراكة الاستراتيجية في مجال التكنولوجيا نهجاً مشتركاً يتيح للشركات التحلّي بالثقة في تنفيذ حل مدعوم بخبرة فاري للاستشارات (Várri Consultancy)، ما يضمن نجاحها على المدى الطويل. وسيتعاون الطرفان لمعالجة تحديات المخاطر الاستثنائية التي تواجه القطاعات المختلفة، وتوفير حلول مخصصة وإرشادات خاصة بكل قطاع. كما تمثّل هذه الشراكة تعاوناً ذات منفعة متبادلة يسمح لشركتي RiskSmart وفاري للاستشارات (Várri Consultancy) بالاستفادة من شبكتيهما بطريقة إيجابية ومُجدية وتوسيع نطاق وصولهما وتأثيرهما.

وفي هذا الإطار، قال Ryan Swann، مؤسس شركة RiskSmart: "نُعرب عن سعادتنا بهذه الشراكة مع شركة فاري للاستشارات (Várri Consultancy) لتمكين الشركات وتزويدها بنهج شامل لإدارة المخاطر. من شأن الخبرة العريقة التي تتمتع بها فاري للاستشارات (Várri Consultancy) المقرونة بقوة منصتنا البديهية أن تزود العملاء بالأدوات والدعم المستمر الذي يحتاجون إليه لخوض المخاطر الكثيرة التي تتربّص بعالم اليوم بثقة مطلقة".

من جانبه، قال جوني كولين، مؤسس شركة فاري للاستشارات (Várri Consultancy): "على مدى سنوات طويلة، أمضيت ساعات لا تحصى في غرف الاجتماعات وغرقت في دراسة جداول البيانات. وقد أظهرت لي هذه التجربة أنّ الشركات تحتاج إلى تكنولوجيا أفضل ومشورة أعمق وقابلة للتنفيذ في ما يتعلق بالمخاطر الاستراتيجية. فكنا من خلال فاري للاستشارات (Várri Consultancy) بمثابة الحلّ المثالي للتغيير، حيث تمكنا من تقديم رؤى تطلّب منا الحصول عليها جهداً كبيراً وكانت ثمرة تجربة عملية واسعة، وهي نوع من الحكمة العملية التي غالباً ما تتجاهلها الشركات الكبرى. ومن خلال الشراكة مع RiskSmart، نقوم بوضع معيار جديد يسهل الوصول إليه ويجمع بين الرؤى الحقيقية والتكنولوجيا المبتكرة لتقديم ما يستحقه عملاؤنا بحق".

لمحة عن شركة فاري للاستشارات ( Várri Consultancy )

تعدّ فاري للاستشارات (Várri Consultancy) شركة استشارات إدارية عصرية ومستقلة متخصصة في تقديم خدمات استشارية في مجال وضع الاستراتيجيات وتقييم المخاطر والحوكمة. تقدّم الشركة حلولاً موثوقة تساعد الشركات على تعزيز ثقتها في زمن يسوده عدم اليقين وتغييرات عالمية جذرية. وينصب تركيز الشركة على الاستدامة الاقتصادية والمجتمعية والبيئية من أجل خلق فرص أكثر استقراراً وطويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة. https://varri.com

لمحة عن شركة RiskSmart

تُعدّ شركة RiskSmart واحدة من الشركات الرائدة في مجال توفير برمجيات إدارة المخاطر القائمة على السحابة، وهي تساعد الشركات بمختلف أحجامها على تبسيط عمليات إدارة المخاطر الخاصة بها وتحسينها. كما تتيح منصتها البديهية للمؤسسات حصر بيانات المخاطر الخاصة بها، وأتمتة مهامها الحرجة، وضمان الامتثال، واكتساب رؤية لمشهد المخاطر الخاص بها في الوقت الفعلي. www.risksmart.com

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فاري للاستشارات (Várri Consultancy)

جوني كولين

Founder and Managing Director

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hello@varri.com

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شركة RiskSmart

Claudia Coutinho-De Somma

Senior Account and Partnerships Executive

claudia.cdesomma@risksmart.com