COPEL - EBITDA ajustado atingiu valor histórico de R$ 5.830,5 milhões, montante 5,6% maior que os R$ 5.523,6 de 2022

CURITIBA, PARANA, BRASIL, February 29, 2024 / EINPresswire.com / -- O EBITDA ajustado das operações em continuidade (desconsiderando Compagas e UEGA, que estão em processo de alienação) e excluídos os itens não recorrentes, cresceu 10,1% no 4T23 (R$ 1.482,9 ante os R$ 1.347,0 milhões do 4T22) reflexo, sobretudo, do melhor resultado da Copel Distribuição (+35,6%). Ao incluir o resultado das operações descontinuadas, o EBITDA ajustado atingiu R$ 1.493,5 milhões, montante 4,6% maior que os R$ 1.427,6 milhões registrados no 4T22 e, ainda, ao excluir os efeitos do resultado de equivalência patrimonial (ou seja, o EBITDA ajustado com todas as operações e sem equivalência patrimonial) houve aumento de 11,8% (R$ 1.430,5 milhões no 4T23 ante R$ 1.279,2 milhões no 4T22).Dessa forma, os principais fatores que explicam o crescimento no resultado no trimestre são, principalmente, (i) o crescimento de 8,0% do mercado fio faturado, (ii) o reajuste tarifário de junho de 2023, com efeito médio de 6,32% nas Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), e (iii) o aumento de 5,4% (+R$ 8,1 milhões) com outras receitas operacionais, principalmente por arrendamentos e aluguéis de equipamentos, estruturas e compartilhamento de postes. Contribuíram também para o resultado: (i) o melhor desempenho da Copel GeT na compra e venda de energia elétrica (+R$ 50,9 milhões 4T23 ante 4T22), em função do cenário de maior hidrologia no 4T23 (GSF médio de 83,8%, ante 77,6% no 4T22) e pelo acréscimo no resultado oriundo dos Complexos Eólicos Aventura e Santa Rosa & Mundo Novo – SRMN, adquiridos em 30 de janeiro de 2023 (+ R$ 29,1 milhões no EBITDA ajustado); e (ii) a reversão de provisões no 4T23 devido, principalmente, a reversão de R$ 83,0 milhões de litígio regulatório no âmbito da Copel GeT, efeito do Despacho Aneel Nº 4.758 de 5 de dezembro de 2023 que trata da metodologia de cálculo do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSD)1.A versão completa desse relatório está disponível no site da Companhia ri.copel.com Teleconferência: 01/03/2024 – Sexta-FeiraPortuguês: 10h00 – Horário de BrasíliaSerá transmitida via internet(Tradução simultânea em inglês)Transmissão ao vivo no site ri.copel.comRelações com InvestidoresCOPEL+55 41 3331-4011ri@copel.com