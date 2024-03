COMMUNIQUE DE PRESSE: RETOUR SUR LES ANNONCES DE LA NACON CONNECT 2024 

RETOUR SUR LES ANNONCES DE LA NACON CONNECT 2024



Lesquin, le 29 février 2024 – Lors de la nouvelle édition de la NACON Connect, NACON a présenté aux joueurs du monde entier les accessoires gaming qui ont fait le succès de la marque ces derniers mois ainsi qu’une large sélection de jeux attendus prochainement. Joueurs PC ou consoles, nostalgiques des années 80, amateurs de Hack’n’Slash ou de courses endiablées, la NACON Connect avait forcément quelque chose pour chaque spectateur. Retour sur près de 30 minutes d’images exclusives :

Retrouvez la NACON Connect en replay :

https://youtu.be/nCimgvjivL4

Rendez-vous annuel désormais bien installé, la NACON Connect permet aux joueurs de (re)découvrir les jeux et les accessoires de l’entreprise.

Trois annonces de jeux ont été faites ce soir : Endurance Motorsport Series et MXGP, projets pilotés par le studio KT Racing, et Dragonkin : The Banished, développé par le studio Eko Software, déjà à l’origine du Hack’n’Slash à succès Warhammer Chaosbane, sorti en 2019.

Particulièrement attendus, GreedFall II et Terminator : Survivors (dont le nom a été révélé pour l’occasion) ont crevé l’écran lors de la conférence grâce à des trailers exclusifs et l’annonce de leur arrivée en early access dans les prochains mois.

Cette édition a également remis un coup de projecteur sur le calendrier très rempli des prochaines semaines en dévoilant de nouvelles images de gameplay de plusieurs jeux du catalogue : Welcome to Paradize qui sort aujourd’hui, Garden Life : A Cozy Simulator, disponible le 22 février, Taxi Life : A Driving Simulator prévu le 7 mars prochain, et enfin Crown Wars The Black Prince, jeu tactique au tour par tour dans un univers médiéval ravagé par des forces occultes dont la sortie est prévue le 14 mars prochain.

Portée par notre ambassadeur Lachlan et sa team PWR, notre gamme d’accessoires gaming premium a bénéficié d’une vidéo faite par l’équipe eSport elle-même, où on voit ses membres s’entrainer sur tous les accessoires NACON.

Découvrez plus en détails ci-dessous toutes les informations sur chacun des accessoires et jeux présents lors de cette NACON Connect ainsi que les images et vidéos associées.

* * *

ACCESSOIRES NACON, RETOUR SUR LES PRODUITS PHARES DE LA MARQUE

La gamme d’accessoires NACON ne cesse d’évoluer et de se diversifier, pour le plus grand plaisir des joueurs. La NACON Connect a permis de remettre en lumières plusieurs produits de notre gamme d’accessoires disponibles sur PlayStation® et Xbox qui ont bénéficié d’un accueil très enthousiaste de la part des joueurs, parmi eux :

La Revolution 5 Pro, développée avec le joueur professionnel Mister Crimson, s’adresse aux joueurs PC et PlayStation 5 TM en recherche de performances et d’innovations pour des sessions de jeux incomparables.

en recherche de performances et d’innovations pour des sessions de jeux incomparables. Le RIG 600 Pro, dernier casque signé RIG, référence de l’audio gaming aux Etats-Unis et en Europe apporte confort, solidité et polyvalence.

Redécouvrez les trailers : https://youtu.be/FVvz_oW4YPQ / https://youtu.be/VVNuzGTirMY

DE NOUVEAUX JEUX ANNONCÉS

ENDURANCE MOTORSPORT SERIES

Développé par notre studio interne, KT Racing, Endurance Motorsport Series est un jeu de course automobile qui fait vivre toutes les sensations et les émotions des courses marathon, en incarnant évidemment le pilote, mais en vous emmenant aussi au cœur du pit, dans la peau des ingénieurs de course.

Disponible courant 2025, cette simulation bénéficiera de nombreux véhicules et circuits officiels ainsi que du savoir-faire du studio connu pour son travail sur la série WRC. Le jeu proposera également un gameplay innovant où les prises de décisions et la stratégie de course en fonction des événements (incidents, météo…) deviennent aussi importantes que la précision de votre pilotage.

Redécouvrez le trailer : https://youtu.be/-iZBTAKOGSI /

Page Steam du jeu : https://store.steampowered.com/app/2228250/Endurance_Motorsport_Series

DRAGONKIN : THE BANISHED

Composé de fervents adeptes du Hack’n’Slash, le studio NACON Eko Software dévoile aujourd’hui Dragonkin : The Banished. L’équipe rend hommage au genre et révèle un univers de Dark Fantasy original où les classes de personnages sont des mutants hybrides entre dragons et humains. En solo ou en coopération jusqu'à 4, le joueur devra traquer et combattre de puissants Dragons pour libérer le monde de leur domination. Dragonkin : The Banished sera disponible sur PS5TM, Xbox Series et Steam en février 2025.

Redécouvrez le trailer : https://youtu.be/RPvu2ahfWiE/ Découvrez la page Steam du jeu

MXGP – THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME

Jeu officiel du championnat du monde de motocross FIM, MXGP est développé par KT Racing, spécialiste des jeux de sports mécaniques, et sortira fin 2024 sur PS5TM, Xbox Series et PC. Les joueurs pourront vivre les dessous du championnat de motocross le plus emblématique au monde en ayant accès à tout le contenu officiel de la discipline : calendrier, pilotes, équipes, motos et sponsors seront disponibles en jeu.

Redécouvrez le trailer : https://youtu.be/qyRKY5lQO-w

ILS SE DÉVOILENT!

GREEDFALL II: THE DYING WORLD

Développé par le studio Spiders, un autre studio NACON, le RPG narratif GreedFall II a annoncé sa sortie en accès anticipé sur Steam pour l’été 2024 grâce à une nouvelle bande-annonce épique. Après un premier épisode à succès qui a séduit plus de 2 millions de joueurs, GreedFall II invite le joueur à renouer avec cet univers unique, pour y incarner un natif de Teer Fradee arraché à son île natale pour être emmené sur le continent de Gacane, terre d’origine des colons. Pour plus d’informations exclusives, rendez-vous dès 20h ce soir sur la chaîne Twitch de Spiders pour un live animé par les développeurs.

Redécouvrez le trailer : https://youtu.be/LGiVuJ8tGSE / Découvrez la page Steam du jeu

TEST DRIVE UNLIMITED SOLAR CROWN

Autre création du studio KT Racing, le jeu a dévoilé aujourd’hui The Explorer, une vidéo inédite qui présente la dimension off-road de la conduite en jeu. Après The Cruiser pour les adeptes d’une conduite paisible et The Racer destiné aux pilotes compétitifs, cet épisode illustre la diversité de l’île de Hong Kong et ses zones plus sauvages, terrain de jeu idéal pour les joueurs en quête de sensations fortes. Dans Test Drive Unlimited Solar Crown, le off-road (par définition : la conduite en dehors du réseau routier classique) constitue une part importante de l’expérience de ce jeu de course en ligne massivement multijoueur (M.O.O.R - Massively Open Online Racing).

D’autres aspects de Test Drive Unlimited Solar Crown seront présentés dans les prochaines vidéos et mettront en avant différentes manières de profiter du jeu et de la richesse de Hong Kong Island.

Préparez-vous à vivre l’expérience Test Drive Unlimited Solar Crown en 2024 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC.

Redécouvrez le trailer : https://youtu.be/PuhXQF090Ck / Découvrez la page Steam du jeu

TERMINATOR: SURVIVORSTM – LE JUGEMENT DERNIER N’ÉTAIT QUE LE DÉBUT

Développé par NACON Studio Milan, Terminator: SurvivorsTM est un jeu de survie en monde ouvert prenant place dans l’univers de la célèbre franchise de science-fiction Terminator, créé par James Cameron et Gale Anne Hurd en 1984 et dont les droits des deux premiers films sont détenus par Studiocanal. A travers une histoire originale située après le deuxième film, incarnez en solo ou en co-op un groupe de survivants après le Jugement dernier et survivez face aux nombreux dangers de ce monde postapocalyptique. Les machines de Skynet vous poursuivront sans cesse, tandis que d’autres humains convoiteront les mêmes ressources que vous…

Marco Ponte, PDG & Directeur Créatif, partage de nombreux détails sur le projet le plus ambitieux du studio à ce jour.

Afin de célébrer les 40 ans de la licence cette année, Terminator: SurvivorsTM se lancera en accès anticipé sur PC (Steam) le 24 octobre 2024. Il sera également disponible sur consoles à une date ultérieure.

Revoir le Trailer : https://youtu.be/LepEDOgw0Ec / Découvrez la page Steam du jeu

ILS ARRIVENT !

WELCOME TO PARADIZE

La NACON Connect fête la sortie de Welcome to ParadiZe. Le titre mêlant action, crafting, RPG et survie, le tout dans un monde ouvert loufoque est désormais disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC.

Vous avez toujours rêvé d’avoir un zombie à la maison ? Quoi de mieux qu’un zombie qui vous défend, récolte vos plantations et vous aide à combattre ses congénères ? Seul ou à plusieurs, tentez de survivre à l’apocalypse dans le monde de ParadiZe ! Devenez le plus habile et intelligent pour vous défendre face à vos ennemis et éviter de vous faire dévorer. Surtout par Miss Daisy, notre éléphant zombie.

Revoir le trailer animé : https://youtu.be/bC90ZAea-_I / Découvrez la page Steam du jeu

CROWN WARS: THE BLACK PRINCE

Crown Wars: The Black Prince, jeu tactique au tour par tour, présente un nouveau trailer mettant l’accent sur les armes disponibles en jeu : 13 types d’armes réalistes et améliorables, aux compétences uniques permettent aux joueurs de définir une stratégie de combat sans faille. En pleine Guerre de 100 ans qui oppose plusieurs familles royales au travers de sanglants conflits, le joueur doit composer ses escouades pour partir à la recherche de la source du Mal et déjouer un complot diabolique : une organisation occulte et maléfique sème le chaos à travers tout le royaume dans sa quête de pouvoir, l’Ordre.

Revoir le trailer https://youtu.be/QYxdIFPXQtQ / Testez la démo du jeu gratuitement sur Steam

RAVENSWATCH

Ravenswatch, le célèbre roguelike jouable seul ou en coopération jusqu’à 4 arrive aux dernières étapes de son accès anticipé. Déjà pris en main par plus de 400 000 joueurs, le titre dont l’univers est inspiré des contes et légendes du monde entier annonce la sortie prochaine d’Avalon, le troisième et dernier chapitre de son aventure qui sera disponible en avril prochain.

Découvrez le teaser trailer d’Avalon https://youtu.be/kubhq0IPOR0 / Jouez dès maintenant en Early Access sur Steam

GAMME LIFE

Créée en 2019 la gamme Life s’enrichit régulièrement de simulations de vie mêlant immersion et gestion. Un nouveau trailer diffusé pendant la NACON Connect a mis en lumière 4 jeux : Chef Life qui propose Cooking Lab, un nouveau contenu gratuit, Garden Life et Taxi Life qui arrivent respectivement le 22 février et le 7 mars prochain et enfin Ambulance Life, annoncé lors du PC gaming Show, qui est prévu pour septembre 2024.

Découvrez le trailer : https://youtu.be/htnkHhX8CAI

GAMME SPORTS

Partie intégrante de l’ADN de NACON, les jeux de sport étaient également représentés lors de la conférence. Les adeptes de sports ont pu découvrir des images exclusives de TieBreak : Official Game of the ATP and WTA, de Rugby 24 mais également de Tour de France 2024 et Pro Cycling Manager 2024 tous deux annoncés à cette occasion. Les fans de deux roues ont eu la confirmation de la sortie en 2024 de MXGP, jeu officiel du championnat du monde de Motocross. Enfin les amateurs de skate ont pu voir des images du nouveau DLC de Session : Skate Sim intitulé Schoolyard. Fort d’une communauté de 1,5 million de joueurs, il bénéficie d’un soutien constant du studio et continuera à s’améliorer et à s’enrichir.

Découvrez le trailer Sports : https://youtu.be/qyRKY5lQO-w

* * *

Retrouvez la NACON Connect 2024 en replay au lien suivant : https://youtu.be/nCimgvjivL4

Retrouvez plus de contenu pour chacun des jeux présents à la NACON Connect sur leur page Steam respective

Tous les jeux & accessoires NACON sur nacongaming.com

Contacts presse : NACON – Marjorie Roy, mroy@nacon.fr

NACON – Lou Fortin, lfortin@nacon.fr

NACON – Alice Claret, aclaret@nacon.fr

NACON - Vianney Jouve, vjouve@nacon.fr

NACON – Esther Chagnon, echagnon@nacon.fr

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://www.nacongaming.com/

Pièce jointe