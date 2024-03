Bonduelle - Résultats du 1er semestre 2023-2024 : Un chiffre d'affaires et une rentabilité en ligne avec les objectifs annuels dans un climat de consommation sous pression

BONDUELLE

Siège social : La Woestyne 59173 Renescure - France

Bonduelle SCA - Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 €.

RCS DUNKERQUE 447 250 044

Résultats du 1er semestre 2023-2024

(1er juillet 2023 - 31 décembre 2023)

Le Groupe Bonduelle affiche un chiffre d’affaires et une rentabilité en ligne avec les objectifs annuels dans un climat de consommation sous pression

Le chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 2023-2024 du Groupe Bonduelle s’établit à 1 213,1 millions d’euros contre 1 243,4 millions d’euros au 1er semestre de l’exercice précédent, soit une évolution de + 4,5 % en données comparables(1) et - 2,4 % en données publiées.

Sur ce 1er semestre de l’exercice 2023-2024, le Groupe Bonduelle affiche un résultat opérationnel courant de 38,5 millions d’euros à taux de change courants et 50,5 millions d’euros à taux de change constants contre 43,1 millions d’euros l’exercice précédent soit une progression de + 17,1 % du résultat opérationnel courant en données comparables(1).

Le groupe affiche ainsi une croissance de l’activité et de la rentabilité conforme aux objectifs communiqués en octobre 2023 et confirme ses objectifs annuels.

Message de Xavier Unkovic - Directeur Général :

Dans un environnement particulièrement exigeant où l’inflation est toujours présente et pèse sur la consommation alimentaire des ménages, notre portefeuille de marques a démontré sa résilience grâce à des innovations pertinentes et des activations ciblées. Notre chiffre d’affaires progresse à taux de change constants et notre rentabilité est préservée par l’amélioration continue de notre compétitivité. À l’issue de ce 1er semestre de l’exercice 2023-2024 le groupe affiche ainsi une croissance de l’activité et de la rentabilité conforme aux objectifs communiqués en octobre 2023.

Notre mission est plus que jamais alignée avec les attentes des consommateurs qui placent l’alimentation végétale au cœur des tendances de consommation. Le redressement de la rentabilité est un catalyseur indispensable à notre stratégie de croissance durable à impact positif et au service de cette mission.

Le Groupe Bonduelle milite pour une agriculture durable et locale, selon les principes de l'agriculture régénératrice dans laquelle 46 % de nos producteurs sont déjà engagés. En tant qu’entreprise familiale, nous travaillons main dans la main depuis des décennies avec nos partenaires agricoles avec qui nous avons tissé des liens très forts.

Notre relation est basée sur la confiance, l’échange de savoir-faire et va bien au-delà d'une relation contractuelle. Ces liens sont une force pour répondre aux défis environnementaux du secteur tout en proposant à nos consommateurs des produits sains et de qualité.

Nous poursuivrons, avec l’engagement et l’agilité de tous les collaborateurs du groupe, les efforts de transformation et d'efficacité sur le second semestre pour nous permettre d’atteindre les objectifs fixés pour 2023-2024.

Les comptes semestriels de l’exercice 2023-2024 ont été arrêtés par la Gérance puis examinés par le Conseil de Surveillance le 29 février 2024 et ont été revus par les Commissaires aux Comptes.

Données d'activité - chiffres clés

(en millions d’euros) 1er semestre

2023-2024 1er semestre

2022-2023 Variations Chiffre d’affaires 1 213,1 1 243,4 - 2,4 % Résultat opérationnel courant 38,5 43,1 - 10,7 % Marge opérationnelle courante 3,2 % 3,5 % - 29 bps Résultat net consolidé 4,5 20,0 - 77,4 % Gearing(2) 0,95 0,79

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 2023-2024 du Groupe Bonduelle s’établit à 1 213,1 millions d’euros contre 1 243,4 millions d’euros au 1er semestre de l’exercice précédent, soit une évolution de + 4,5 % en données comparables(1) et - 2,4 % en données publiées.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) 1er semestre

2023-2024 1er semestre

2022-2023 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 786,4 739,1 6,4 % 5,9 % Zone hors Europe 426,6 504,2 - 15,4 % 2,5 % Total 1 213,1 1 243,4 - 2,4 % 4,5 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) 1er semestre

2023-2024 1er semestre

2022-2023 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 594,7 597,1 - 0,4 % 10,6 % Surgelé 148,9 138,5 7,5 % 9,3 % Frais 469,5 507,7 - 7,5 % - 3,9 % Total 1 213,1 1 243,4 - 2,4 % 4,5 %

Zone Europe

La zone Europe, qui représente 64,8 % de l’activité sur la période, affiche sur l’ensemble du 1er semestre une évolution globale de + 6,4 % à taux de change courants et + 5,9 % en données comparables(1), avec une progression de l’ensemble des technologies sur le semestre.

Le repli des volumes reste limité dans la zone en dépit d’une faiblesse notable de la consommation alimentaire. En conserve et surgelé en grande distribution, les produits à marques de distributeurs progressent tant en volumes qu’en valeur, tandis que les marques (Bonduelle et Cassegrain) affichent, elles, une progression en valeur mais un repli en volumes.

En restauration hors foyer, l’activité poursuit sa progression, tant en volumes qu’en valeur.

L’activité de frais élaboré (salades en sachets), quasi stable en volumes, progresse en valeur en grande distribution avec toutefois des situations contrastées selon les zones géographiques, la France est notamment impactée par les intempéries et par conséquent un taux de service dégradé. L’Allemagne opère, quant à elle, dans un contexte de marché difficile. Enfin, l’Italie enregistre une progression solide.

L’activité traiteur continue, pour sa part, sa progression sur la période, à travers la rénovation de ses gammes.

Zone hors Europe

La zone hors Europe, qui représente 35,2 % de l’activité sur la période, affiche au 1er semestre une évolution globale de - 15,4 % à taux de change courants et + 2,5 % en données comparables(1).

L’activité est clairement pénalisée par les effets de translation du rouble russe qui a perdu en moyenne 40 % de sa valeur entre le 1er semestre de l’exercice 2023-2024 et le même semestre de l’exercice précédent.

En zone Eurasie, l’activité en conserve reste soutenue à la fois en volumes et en valeur, tant à la marque (largement prédominante dans la zone) qu’en marques de distributeurs. L’activité surgelé s’est significativement redressée sur le dernier trimestre et affiche désormais une progression soutenue en volumes et valeur sur l’ensemble de la période.

En Amérique du Nord, l’activité de frais élaboré (salades en sachets et solutions repas) reste en repli, toutefois plus limité qu’à la même période de l’exercice précédent, du fait de marchés négativement orientés. Les solutions de repas complets à base de salades et salad kits (sachets de salades avec ingrédients) à la marque affichant, dans ce contexte, des gains de part de marché significatifs.

Résultat opérationnel

Au titre du 1er semestre de l’exercice 2023-2024, le Groupe Bonduelle affiche un résultat opérationnel courant de 38,5 millions d’euros à taux de change courants et 50,5 millions d’euros à taux de change constants contre 43,1 millions d’euros l’exercice précédent. Cela correspond à une progression de + 17,1 % du résultat opérationnel courant soit une marge opérationnelle courante de 3,9 % en données comparables(1) et 3,2 % en données publiées.

La zone Europe parvient à préserver une marge opérationnelle courante de 5,6 % en données comparables(1), proche de celle du 1er semestre de l’exercice précédent, grâce à des revalorisations tarifaires et les efforts de productivité ayant permis d’absorber partiellement les hausses des coûts de production, en particulier de matières agricoles.

La rentabilité de la zone hors Europe, bien que restant inférieure à celle de la zone Europe, s’améliore sous l’effet des mesures de compétitivité industrielle initiées au printemps 2023 en Amérique du Nord et d’une activité toujours dynamique en Eurasie malgré une équation de change très défavorable.

Après prise en compte des éléments non récurrents de - 5 millions d’euros sur la période, reflétant principalement une décision de l’Autorité de la Concurrence, le résultat opérationnel du Groupe Bonduelle s’établit à 33,4 millions d’euros en données publiées contre 41,5 millions d’euros au même semestre de l’exercice précédent.

Résultat net

Le résultat financier s’établit à - 17,4 millions d’euros, contre - 17,5 millions d’euros à la clôture du semestre précédent. La charge d’intérêt enregistrée sur le semestre passe de - 11,5 millions d’euros à - 15,6 millions d’euros, hausse principalement expliquée par la remontée des taux d’intérêts (partiellement compensée par des couvertures de taux) et une hausse de l’endettement liée à la progression des stocks, tant en volumes qu’en valeur (inflation). Le taux moyen de financement du groupe est en hausse sur la période.

Le résultat de change est, quant à lui, à l'équilibre sur le semestre (- 0,2 million d’euros), contre une perte de - 4,5 millions d’euros à la même période de l’exercice précédent.

La charge d’impôt s’établit à 12,5 millions d’euros, contre 13,1 millions d’euros au 1er semestre de l’exercice précédent, le taux d’impôt effectif (78,3 %) reste déformé par la non-activation des pertes des activités de frais en Amérique du Nord d’une part et la non déductibilité de la sanction de l’Autorité de la Concurrence d’autre part.

Le résultat des mises en équivalence fait apparaître un produit de 1,1 million d’euros correspondant principalement à la quote part de résultat de la détention des activités de Nortera Foods mise en équivalence.

Après prise en compte du résultat financier, de la charge d’impôts et du résultat des mises en équivalence, le résultat net de l’ensemble consolidé du Groupe Bonduelle au titre du 1er semestre de l’exercice 2023-2024 s’établit à 4,5 millions d’euros, contre 20,0 millions d’euros l’exercice précédent, soit 0,4 % du chiffre d’affaires.

Situation financière

La dette nette (hors IFRS 16) au 31 décembre 2023 s’établit à 649 millions d’euros, contre 556,7 millions d’euros au 31 décembre de l’exercice précédent. Après prise en compte de la norme IFRS 16, la dette s’établit à 716,5 millions d’euros (contre 633,9 millions d’euros au 31 décembre de l’exercice précédent) et le ratio de dette ramené aux capitaux propres du groupe (gearing(2)) s’établit à 0,95 contre 0,79 à la même période que l’exercice précédent.

La reconstitution des stocks en volumes, et leur revalorisation par le biais des hausses significatives de coûts de production, en particulier la matière agricole, explique la progression de l’endettement sur la période, étant précisé que la saisonnalité de l’activité (campagnes agricoles estivales) entraîne un niveau élevé d’endettement au 31 décembre non représentatif de l’endettement moyen ni de celui à la clôture de l’exercice fiscal.

Autres faits marquants

Assemblée Générale du 7 décembre 2023

L’Assemblée Générale du Groupe Bonduelle qui s’est tenue le 7 décembre 2023 a approuvé le versement d’un dividende de 0,25 euro par action, avec un paiement effectif réalisé le 4 janvier 2024, ainsi que l’élection de Rémi Duriez, en remplacement de Matthieu Duriez, dont le mandat expirait à l’occasion de cette assemblée, et le renouvellement du mandat de Jean-Michel Thierry comme membres du Conseil de Surveillance.

Perspectives

Le Groupe Bonduelle évolue, comme l’ensemble de l’industrie agro-alimentaire, dans un contexte généralisé de déconsommation, pesant sur les volumes commercialisés, et d’inflation des coûts de production que compensent pour partie des revalorisations tarifaires limitées.

Malgré cet environnement, compte tenu de la performance enregistrée au 1er semestre et l’ensemble des initiatives commerciales d’activations ciblées et de promotions, d'amélioration continue de notre efficacité industrielle et des mesures de maîtrise stricte de nos frais généraux, le Groupe Bonduelle confirme ses objectifs de croissance de chiffre d’affaires d’environ 5 % et de progression du résultat opérationnel courant d’environ 15 %, à données comparables(1), annoncés en octobre 2023.

(1) données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

(2) dette financière nette / capitaux propres - Inc. IFRS 16

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com

Prochains évènements :



- Réunion d’information : 1er mars 2024

- Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2023-2024 : 02 mai 2024 (après bourse)

- Chiffre d’affaires de l’exercice 2023-2024 : 1er août 2024 (après bourse)

- Résultats annuels 2023-2024 : 27 septembre 2024 (après bourse)

- Réunion d’information : 30 septembre 2024

A propos du Groupe Bonduelle

Nous voulons favoriser la transition vers l'alimentation végétale, pour contribuer au bien-être de l’Homme et à la préservation de la planète. Nous sommes une entreprise familiale française de 11 038 salariés en équivalent temps plein et nous innovons avec des agriculteurs partenaires depuis 1853. Nos produits prêts à l’emploi sont cultivés sur 68 316 hectares et commercialisés dans près de 100 pays, pour un chiffre d'affaires de 2 406,2 M€ (données au 30 juin 2023).

Nos 4 marques emblématiques sont : BONDUELLE, READY PAC FOODS, CASSEGRAIN et GLOBUS.









Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS

(Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

