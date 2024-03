Cologix étend l'empreinte AWS Direct Connect avec une passerelle d’accès dans son centre de données VAN3

Cologix demeure le seul fournisseur d’accès AWS Direct Connect à Vancouver

DENVER, 29 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd'hui qu’une nouvelle passerelle d'accès AWS Direct Connect est disponible dans son centre de données de périphérie numérique VAN3 à Vancouver, au Canada. Il s'agit de la deuxième passerelle d'accès AWS Direct Connect disponible aux centres de données de Cologix sur le marché de Vancouver, renforçant ainsi la relation de la société avec Amazon Web Services (AWS) et son engagement à améliorer continuellement les offres de connectivité pour répondre aux besoins changeants des entreprises en matière de centres de données au Canada.



« Le centre de données de périphérie numérique VAN3 de Cologix constitue un emplacement idéal pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur connectivité à AWS », a déclaré Sean Maskell, président et directeur général de Cologix Canada. « Cette expansion renforce encore notre engagement à soutenir les tendances de croissance de la migration numérique vers le nuage, les réseaux 5G et les besoins de calcul à haute densité des applications et des données d'IA et d’apprentissage automatique (ML), en offrant des connexions sécurisées et hautement performantes aux services AWS. »

AWS Direct Connect permet aux entreprises d'établir une connexion réseau physique privée entre AWS et leur centre de données de colocation, offrant ainsi une expérience réseau plus harmonieuse que celle expérimentée sur l'Internet public. Le nouvel emplacement d’AWS Direct Connect de Cologix à Vancouver offre des connexions dédiées à 10 Gbit/s et 100 Gbit/s, avec la sécurité supplémentaire fournie par le cryptage MACsec. En connectant leurs réseaux à AWS, au sein de VAN3, les entreprises bénéficient d'un accès privé et direct à toutes les régions AWS (à l'exception de celles situées en Chine), aux régions AWS GovCloud et aux zones locales AWS.

Les centres de données de Cologix à Vancouver, y compris VAN3, sont certifiés ISO 27001 et conformes aux normes HIPAA, SOC1, SOC2 et PCI. Avec plus de 20 réseaux uniques, un accès direct au Vancouver Internet Exchange ( VANIX ) et des passerelles d’accès aux principaux fournisseurs de services en nuage, dont AWS, Cologix continue d'être le principal fournisseur de colocation sur le marché de Vancouver.

Avec Access Marketplace de Cologix, les clients peuvent se connecter à la salle d’interconnexions (MMR) numérique de Cologix où ils peuvent se connecter rapidement aux fournisseurs de services locaux et régionaux ainsi qu'à tous les principaux fournisseurs de services en nuage, y compris les passerelles d'accès AWS Direct Connect. La combinaison de connexions virtuelles à faible latence, en libre-service et sur demande permet aux organisations de libérer tout le potentiel de leurs données et applications.

Faites une visite virtuelle du centre de données de périphérie numérique VAN 3 de Cologix.



