WISeKey y Odin Impulsan la Creación de un Innovador Centro de Semiconductores en Murcia; El Proyecto Que Prevee Una Financiacion de €60M Para su Ejecución

Murcia, España , Feb. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --



Para más información visite: https://www.laverdad.es/murcia/proyectan-centro-avanzado-diseno-personalizacion-chips-ultra-20240229122659-nt_amp.html

WISeKey International Holding Ltd. ("WISeKey") ("WISeKey") (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), líder mundial en ciberseguridad, identidad digital e innovaciones de Internet de las Cosas (IoT), que opera como sociedad de cartera, ha anunciado hoy que durante un encuentro celebrado en la Universidad de Murcia (UMU), con la presencia de la secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, el rector magnífico, José Luján, el catedrático Antonio Skarmeta, y representantes de destacadas empresas murcianas, se ha dado un paso adelante en la consolidación de un ambicioso proyecto: la creación de un Centro de diseño y personalización de chips de altas prestaciones en ciberseguridad en la Región de Murcia.

Antonio Skarmeta catedrático de la UMU, Mariola Guevara Delegada del Gobierno en la Región de Murcia, María González Veracruz Secretaria de Estado de Telecomunicaciones, José Trigueros CEO de OdinS, José Luján Rector de la UMU, Miguel Ángel Zamora catedrático UMU y Francisco Martínez CIO de TProtege.

Este proyecto, que cuenta con el apoyo del Gobierno de España, es una iniciativa liderada por la empresa spin-off de la UMU, OdinS, y WISeKey, una firma reconocida mundialmente en el ámbito de la seguridad digital. Ambas empresas, junto a TProtege, se han unido para desarrollar un centro de semiconductores que promete ser un referente internacional en el campo de la ciberseguridad.

La colaboración entre WISeKey, OdinS y TProtege destaca por su enfoque innovador y su capacidad para establecer alianzas internacionales, impulsada por su especialización en proyectos de investigación de ciberseguridad. Este enfoque ha sido fundamental para la adhesión del proyecto a los instrumentos financieros del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores de España (PERTE Chip), una iniciativa de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales que pretende movilizar 12.250 millones de euros hasta 2027.

La secretaria de Estado, María González Veracruz, ha expresado su satisfacción por el avance del proyecto, destacando que "la Región de Murcia se convertirá en el epicentro del diseño de chips y ciberseguridad, marcando un hito en la industria digital y generando numerosos puestos de trabajo cualificados."

El rector de la UMU, José Luján, ha subrayado el orgullo de la universidad por contribuir al proyecto, resaltando la importancia de la transferencia de conocimiento al sector privado y la colaboración público-privada para el desarrollo económico y social de la región.

Carlos Moreira, representante de WISeKey, ha participado en remoto, reiterando el compromiso de su empresa con la innovación en seguridad digital y la importancia de este centro para el futuro tecnológico de Murcia y del mundo.

Por su parte, José Trigueros, CEO de Odin Solutions, manifiesta que “ante la inestabilidad de la situación geopolítica actual, se hace patente la necesidad de reforzar el ecosistema de semiconductores en la UE reduciendo las dependencias externas, como paso clave para la soberanía tecnológica de Europa .”

Este centro no solo ofrecerá soluciones personalizadas y seguras a las necesidades de los

clientes, sino que también beneficiará al sector industrial, la administración pública y la ciudadanía, facilitando el acceso a tecnologías avanzadas y mejorando la ciberseguridad de los sistemas críticos.

Francisco Martínez Asensio, CIO de TProtege, destaca tres consecuencias positivas destacables para la región: “ la creación de un polo de empleo de calidad, fortalecimiento de un sector industrial avanzado e impulso determinante de la I+D+i, particularmente en el ámbito de las Universidades regionales”.

Acerca de WISeKey

WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) es una empresa líder mundial en ciberseguridad que actualmente implementa ecosistemas de identidad digital a gran escala para personas y objetos utilizando Blockchain, AI e IoT respetando al ser humano como el punto de apoyo de Internet. Los microprocesadores WISeKey aseguran la informática generalizada que da forma a la Internet de Todo de hoy. WISeKey IoT tiene una base instalada de más de 1600 millones de microchips en prácticamente todos los sectores de IoT (automóviles conectados, ciudades inteligentes, drones, sensores agrícolas, antifalsificación, iluminación inteligente, servidores, computadoras, teléfonos móviles, tokens criptográficos, etc.). WISeKey está en una posición única para estar a la vanguardia de IoT ya que nuestros semiconductores producen una gran cantidad de Big Data que, cuando se analiza con Inteligencia Artificial (IA), puede ayudar a las aplicaciones industriales a predecir la falla de su equipo antes de que suceda.

Nuestra tecnología cuenta con la confianza de OISTE/WISeKey, la raíz criptográfica de confianza (“RoT”) basada en Suiza, que proporciona autenticación e identificación seguras, tanto en entornos físicos como virtuales, para Internet de las cosas, cadena de bloques e inteligencia artificial. WISeKey RoT sirve como ancla de confianza común para garantizar la integridad de las transacciones en línea entre objetos y entre objetos y personas. Para más información visite www.wisekey.com.

Acerca de OdinS

Odin Solutions (OdinS) es una pyme fundada en agosto de 2014 y acreditada como empresa innovadora TIC (EIBT) por el MINECO y ANCES. OdinS trabaja en los campos IPv6 de Internet de las Cosas, Big Data y Seguridad. El personal de OdinS tiene una gran experiencia en investigación y desarrollo de sistemas integrados de IoT y plataformas de Big-Data para eficiencia de agua/energía, seguridad y telegestión de infraestructuras. OdinS tiene varias patentes en el área de sistemas de monitoreo y telecontrol. OdinS proporciona productos abiertos, flexibles e interoperables capaces de conectar infraestructuras y plataformas móviles para Ciudades Inteligentes y Edificios de Eficiencia Energética.

El equipo multidisciplinar y emprendedor de OdinS trabaja cada día para afrontar los nuevos retos de una sociedad cada vez más conectada y tecnológica. Por lo tanto, OdinS es miembro del International IoT-Forum y AIOTI (Alliance for Internet of Things Innovation). Además, OdinS participa activamente en diferentes grupos de trabajo de estandarización como Smart Cities, Arquitecturas y Estándares. En concreto, OdinS colabora en el ETSI (European Telecommunications Standards Institute) para el grupo de normalización industrial del ISG CIM (cross-sector Context Information Management) con el objetivo de diseñar interfaces interoperables entre dispositivos IoT y plataformas BigData. OdinS considera los proyectos de

colaboración en I+D+i como la mejor inversión para conseguir productos y soluciones más

competitivos.

Acerca de TProtege

TProtege es una empresa líder en tecnologías basadas en sistemas de seguridad y control con servicios de ingeniería audiovisual, de monitorización, control y gestión abiental, control de accessos y seguridad logística.

Para más información, por favor contacte a:

Contactos de prensa e inversores:

WISeKey International Holding Ltd Company Contact: Carlos Moreira Chairman & CEO

Tel: +41 22 594 3000

info@wisekey.com

WISeKey Investor Relations (US)

Contact: Lena Cati The Equity Group Inc. Tel: +1 212 836-9611

lcati@equityny.com

Odin Solutions

Company Contact: José Trigueros Founder & CEO

Tel: +34 868 12 33 95

info@odins.es

TProtege

Company Contact: Francisco Martinez Asensio CIO

Tel: +34 968 71 74 16

info@tprotege.es

Advertencias:

Esta comunicación contiene, expresa o implícitamente, ciertas declaraciones prospectivas relacionadas con WISeKey International Holding Ltd y su negocio. Dichas declaraciones implican ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos, que podrían causar que los resultados, la situación financiera, el rendimiento o los logros reales de WISeKey International Holding Ltd difieran materialmente de cualquier resultado, rendimiento o logro futuros expresados o implícitos por dichas declaraciones a futuro. WISeKey International Holding Ltd proporciona esta comunicación a partir de esta fecha y no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva contenida en este documento como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de una oferta de compra de ningún valor, y no constituye un prospecto de oferta en el sentido del artículo 652a o el artículo 1156 del Código Suizo de Obligaciones o un prospecto de cotización. en el sentido de las reglas de cotización de SIX Swiss Exchange. Los inversores deben confiar en su propia evaluación de WISeKey y sus valores, incluidos los méritos y los riesgos involucrados. Nada de lo contenido en este documento es, o se considerará como, una promesa o representación en cuanto al desempeño futuro de WISeKey.