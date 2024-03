CIRA offre jusqu’à 100 000 $ de subventions pour les projets Internet communautaires grâce à son programme Net Good

À compter du 1er mars, des organismes partout au Canada pourront obtenir un soutien financier pour aider à combler les lacunes en matière de sécurité et de connectivité en ligne

OTTAWA, 29 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour de nombreux·ses Canadien·nes, la capacité d’accéder à Internet, d’y être sécuritaire et de réussir en ligne reste encore hors de leur portée. Pour aider à combler cet écart, CIRA lance son programme de subventions de 2024 pour soutenir les organismes sans but lucratif, les communautés autochtones, les organismes de bienfaisance enregistrés et les chercheur·ses partout au pays qui travaillent à combler ce fossé numérique.



Sans avoir accès à un service Internet résilient et de qualité, et sans avoir acquis les connaissances nécessaires pour assurer leur sécurité en ligne, de nombreuses personnes demeurent isolées et en danger. Grâce à son programme de subventions Net Good, CIRA met à profit plus de 10 ans d’expérience en soutien aux communautés, aux projets et aux politiques qui améliorent Internet au Canada.

Subventions Net Good de CIRA

CIRA remet des subventions allant jusqu’à 100 000 $ pour des projets Internet communautaires avec plus de 1 000 000 $ de financement disponible.

Le programme accueille les projets axés sur trois domaines principaux pour favoriser le développement numérique dans les communautés à l’échelle nationale :

Infrastructure : recherches sur la connectivité, planification du réseau et solutions pour améliorer l’accès à Internet, sa vitesse et son abordabilité.

recherches sur la connectivité, planification du réseau et solutions pour améliorer l’accès à Internet, sa vitesse et son abordabilité. Sécurité en ligne : recherches, cadres éducatifs, outils, consultations et programmes de formation qui améliorent la sécurité de la population canadienne des menaces en matière de cybersécurité.

Engagement en matière de politiques : événements, recherches et travaux sur l’écosystème des politiques qui élargissent la sensibilisation du public en matière de politiques et de gouvernance nationales de l’Internet.

CIRA acceptera les demandes de subvention de toutes les provinces et tous les territoires mettant l’accent sur des projets qui viennent en aide aux communautés rurales, autochtones et du Nord ainsi qu’aux étudiant·es de la maternelle au secondaire et au postsecondaire. CIRA encourage particulièrement la soumission de demandes de subvention pour les projets admissibles dans les Prairies, au Québec et dans les Maritimes afin que le financement permette de servir des communautés traditionnellement mal desservies.

Au cours des 10 dernières années, CIRA a investi 11,7 millions de dollars dans 217 projets d’équité numérique partout au Canada à partir des revenus générés par les enregistrements de domaines .CA et les services de cybersécurité de CIRA. Apprenez-en davantage sur la façon de soumettre une demande de subvention auprès de CIRA en visitant le site www.cira.ca/fr/subventions . Les requérant·es intéressé·es peuvent également participer à un webinaire en anglais le 5 mars à 13h HE ou en français le 6 mars à 13h HE.

Citation de la direction

« Les subventions Net Good de CIRA sont intrinsèques au désir de CIRA de bâtir un Internet fiable au Canada. En tant qu’organisation à but non lucratif, nous voulons mettre nos ressources à la disposition des communautés et sensibiliser les gens aux problèmes souvent négligés. Nous finançons ces projets parce qu'ils contribuent à combler le fossé de l'équité numérique, afin que la population canadienne ait accès aux possibilités et aux ressources qu'offre l’Internet, quel que soit le milieu de vie et de travail dans laquelle elle évolue. »

– Charles Noir, vice-président, investissement communautaire, politique et défense des intérêts

Qui peut soumettre une demande?

Les organismes reconnus comme des organismes de bienfaisance enregistrés par l’Agence du revenu du Canada;

Les organismes sans but non lucratif;

Les communautés autochtones; et

Les universitaires et chercheur·ses affilié·es à une université canadienne ou à un collège canadien.

Nous encourageons les personnes intéressées à soumettre leur demande avant l’échéance du 10 avril à 14 h (HE) ou 11 h (HP).

Informations supplémentaires

Pour voir comment les subventions de CIRA soutiennent les communautés, rendez-vous sur : https://www.cira.ca/fr/subventions/ .

. Pour en savoir plus sur l’engagement de CIRA à bâtir un Internet fiable pour les Canadien·nes, visitez https://www.cira.ca/fr/net-good/ .

À propos de CIRA

CIRA est une organisation nationale à but non lucratif qui est avant tout connue pour le rôle qu’elle joue dans la gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En tant que cheffe de file de l’écosystème Internet au Canada, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire d’Internet un espace sécurisé et accessible à tous·tes. CIRA représente le Canada sur la scène nationale et internationale pour soutenir son objectif visant à bâtir un Internet fiable pour les Canadien·nes en contribuant à façonner l’avenir de l’Internet.

À propos du programme Net Good par CIRA et de ses subventions

Le programme Net Good par CIRA soutient des communautés, des projets et des politiques qui améliorent Internet pour l’ensemble de la population canadienne. CIRA est fière de financer le programme Net Good par CIRA avec ses revenus générés grâce aux domaines .CA et aux services de cybersécurité. Les subventions de CIRA représentent une de ses plus précieuses contributions au programme Net Good avec près de 12 millions de dollars investis dans des centaines de projets communautaires Internet dans tout le Canada pour répondre à des besoins en matière d’infrastructure, de sécurité en ligne et d’engagement sur le plan des politiques.