Institut Fraser Communiqué De Presse : Les dépenses du gouvernement du Québec ont atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré en 2021 à 15 562 $ par personne

MONTRÉAL, 29 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dépenses par personne du programme au Québec ont atteint leur plus haut niveau record à 15 562 $ en 2021 (ajusté en fonction de l’inflation), selon un nouveau rapport publié aujourd’hui par l’Institut Fraser, un groupe de réflexion indépendant et non partisan sur les politiques publiques canadiennes.



« Une façon utile de mesurer la politique fiscale du gouvernement est de comparer les dépenses par personne du programme par divers premiers ministres », a déclaré Tegan Hill, directeur associé de l’Institut Fraser et coauteur de l’étude Premiers ministres du Québec et des dépenses du gouvernement provincial.

Cette étude examine les dépenses annuelles par personne du programme (ajustées en fonction de l’inflation) par les premiers ministres du Québec de 1965 à 2021 (la dernière année de données disponibles) et conclut que la plus forte année de dépenses par personne enregistrée était sous la direction du premier ministre François Legault en 2021.

Legault a également enregistré la deuxième année la plus élevée de dépenses par personne en 2020, soit 15 260 $. Même à l’exclusion des dépenses liées à la COVID-19, le premier ministre provincial Legault détient le record des niveaux de dépenses les plus élevés par personne au Québec à 14 487 $ (2021) et 13 705 $ (2020).

Dans l’ensemble, Jean-Jacques Bertrand a connu le taux le plus élevé de croissance annuelle moyenne des dépenses du programme par personne, à savoir 10,0 %, mais ce fut sur une période relativement courte d’un an seulement, en 1969. La deuxième augmentation annuelle moyenne la plus élevée des dépenses par personne du programme a été de 9,4 % au cours du premier mandat de Robert Bourassa dans les années 1970. (L’étude exclut Jean Lesage, dont la totalité du mandat dans les années 1960 n’est pas incluse en raison de limitations de données.)

Le gouvernement du premier ministre Legault a supervisé le troisième taux le plus élevé de croissance annuelle moyenne des dépenses par personne, soit 7,3 %.

« L’objectif de cette étude est de fournir une analyse historique de cette mesure clé de la politique fiscale gouvernementale », a déclaré Yanick Labrie, membre principal de l’Institut Fraser et coauteur de l’étude.

« En comparant les niveaux de dépenses actuels au passé, les Québécois peuvent mieux décider par eux-mêmes s’ils obtiennent une bonne valeur pour leurs dollars d’impôt. »

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS :

Yanick Labrie, agrégé supérieur de recherches

Institut Fraser



Pour les entrevues aux médias ou pour de plus amples renseignements :

Drue MacPherson, Institut Fraser

604-688-0221 poste 721

drue.macpherson@fraserinstitute.org

Follow the Fraser Institute on Twitter | Like us on Facebook

The Fraser Institute is an independent Canadian public policy research and educational organization with offices in Vancouver, Calgary, Toronto, and Montreal and ties to a global network of think-tanks in 87 countries. Its mission is to improve the quality of life for Canadians, their families and future generations by studying, measuring and broadly communicating the effects of government policies, entrepreneurship and choice on their well-being. To protect the Institute’s independence, it does not accept grants from governments or contracts for research. Visit www.fraserinstitute.org