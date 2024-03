KKCG achève l'acquisition d'Avenga auprès d'Oaktree et de Cornerstone

LUCERNE, Suisse, 29 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- KKCG, un groupe européen d'investissement et d'innovation européen de premier plan, annonce avoir finalisé avec succès l'acquisition d'Avenga, une plateforme de conseil et d'ingénierie logicielle de bout en bout, précédemment détenue par des fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P. (« Oaktree ») et de fonds gérés par Cornerstone Investment Management, L.P. (« Cornerstone »).



Une fois la transaction réalisée, Avenga, une plateforme technologique mondiale dont le siège est en Allemagne et qui compte 31 bureaux à l'étranger et près de 4 000 professionnels, devient une filiale à part entière de KKCG.

Cette acquisition marque un tournant dans le développement stratégique du pilier technologique de KKCG. Michal Tománek, directeur des investissements chez KKCG, a ajouté son commentaires sur l'événement et déclaré « Avenga renforce la présence de KKCG à l'échelle internationale et complète parfaitement Qinshift, la société de développement de logiciels personnalisés de KKCG. Faisant de KKCG Technologies l'un des plus grands architectes de la transformation numérique en Europe, au service d'une base de clients diversifiée à travers le monde.»

Ludovic Gaudé, responsable des activités d'ingénierie logicielle de KKCG et PDG de Qinshift, dirige le processus d'intégration, en collaboration avec Yuriy Adamchuk, PDG d'Avenga. Une fois cette clôture réussie, M. Gaudé a ajouté « Il est maintenant temps de retrousser nos manches et d'entamer le processus de fusion, marquant ainsi la première étape du parcours commun Avenga-Qinshif. »

À propos de KKCG

KKCG est un groupe d’investissement et d’innovation spécialisé dans les loteries et les jeux, l’énergie, la technologie et l’immobilier. Fondé par Karel Komárek, entrepreneur, investisseur et philanthrope, KKCG emploie plus de 10 000 personnes disséminées dans 37 pays à travers les sociétés de son portefeuille, avec plus de 9 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Ses activités comprennent, entre autres, ARICOMA GROUP Holding a.s., fournisseur de services informatiques complets et de développement de logiciels personnalisés en Europe et aux États-Unis ; Allwyn, opérateur de loterie multinational occupant des positions de premier plan en Autriche, en République tchèque, en Grèce, à Chypre, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis (Illinois) ; MND Group, producteur et fournisseur international d'énergie traditionnelle et renouvelable, actif dans les domaines du forage et de l'exploration, du stockage de l'énergie, de la vente au détail et du commerce ; et KKCG Real Estate, qui crée des architectures primées et reconnues au niveau international dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, en mettant l'accent sur le développement innovant et durable. Présentes sur plusieurs continents, les entreprises de KKCG s’appuient sur les capitaux, les réseaux et les connaissances de l’ensemble du groupe pour assurer une croissance rentable et durable à long terme. KKCG s’engage à soutenir les communautés au sein desquelles elle mène ses activités, apportant ainsi sa contribution au développement des sociétés dans lesquelles elle opère.

A propos d'Avenga

Avenga est une plateforme mondiale d'ingénierie et de conseil qui possède une connaissance approfondie de l'industrie, notamment dans les secteurs de la pharmacie, de l'assurance et de la finance, ainsi que de la fabrication de pointe. Les spécialistes de l'informatique de l'entreprise travaillent à partir de 31 bureaux dans le monde et soutiennent les entreprises mondiales et les organisations complexes dans leur transformation numérique avec des projets tout au long de la chaîne de valeur numérique : de la stratégie numérique à la mise en œuvre de logiciels, de l'expérience utilisateur et de solutions informatiques. Avenga compte parmi ses nombreux clients de renommée mondiale des entreprises telles que ABB, Allianz, GSK, Santander et Volvo.

À propos de Qinshift

Qinshift est une entreprise technologique mondiale dotée d'une forte présence européenne, qui vise à résoudre les problèmes commerciaux des entreprises tournées vers l'avenir dans le monde entier. Qinshift compte plus de 3000 véritables experts techniques répartis dans 28 bureaux chargés de concevoir et de développer des logiciels, de fournir des solutions d'entreprise de bout en bout, ainsi que des conceptions UX et UI visionnaires, des services gérés fiables et des offres de développement de produits innovantes. Qinshift proposera également des services de conseil et de technologie de pointe. La société s'adresse à une clientèle variée, constituée de grands opérateurs de télécommunications et de satellites, des institutions financières et bancaires, des entreprises manufacturières et des constructeurs automobiles, ainsi que des organismes spécialisés dans la mobilité et la santé, en les accompagnant dans leur parcours de transformation numérique.

