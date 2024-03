Communiqué de presse

Atos annonce l’évolution de son Conseil d'administration

Paris, France – 29 février 2024 – Atos annonce aujourd'hui la nomination de trois nouveaux administrateurs pour renforcer son Conseil d'administration au regard de la transformation de l'entreprise en cours.

Lors d'une réunion le 28 février 2024, et sur recommandation du Comité de Nomination et de Gouvernance, le Conseil d’administration a approuvé la cooptation de David Layani et Helen Lee Bouygues en tant qu'administrateurs représentant l'actionnaire de référence Onepoint, qui détient 11,4% du Groupe.

David Layani est le Président fondateur de Onepoint. Il a dirigé la croissance de Onepoint en France et à l'étranger depuis 2002 et apporte à Atos sa vision et son expertise de l'industrie de la tech et de la transformation digitale.

Helen Lee Bouygues est Présidente de LB Associés. Son expérience en matière de transformation des organisations, de finance et de stratégie d'entreprise apportera une expertise supplémentaire au Conseil d'administration, alors que le Groupe poursuit sa transformation.

Le Conseil d'administration a par ailleurs approuvé la nomination de Mandy Metten en qualité d’Administratrice représentant les salariés. Mandy a également été nommée membre du Comité des Rémunérations. Au sein de la Direction des Ressources Humaines du groupe Atos, Mandy est Responsable des cadres dirigeants et des fonctions stratégiques. Elle était censeur du Conseil depuis le 2 janvier 2024.

Annexe

David Layani

David Layani a fondé Onepoint, un point de contact unique pour offrir des solutions complètes à ses clients, du conseil stratégique à la mise en œuvre technologique.

Depuis 2002, il est le Président de Onepoint, engagé à amener ses clients "au-delà de l'évidence". Il a développé l'entreprise en fondant Onepoint Canada en 2003 et a établi Onepoint Tunisie, Belgique et Asie du Sud-Est avec une empreinte significative en Australie et à Singapour. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 3 000 employés dans 16 pays à travers le monde et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 500 millions d'euros.

Outre ses réalisations professionnelles, David est reconnu pour ses contributions sociétales et son implication active dans les discussions concernant les nouveaux modèles de croissance et d'organisation.

Helen Lee Bouygues

Helen Lee Bouygues a commencé sa carrière en 1995 au sein du groupe M&A de J.P. Morgan à New York, puis à Hong Kong, avant de rejoindre Cogent Communications Inc. de 2000 à 2004, où elle a occupé des postes clés tels que Directrice des opérations, Directrice financière et Trésorière.

Helen a ensuite rejoint Alvarez & Marsal Paris en tant qu'Associée, se spécialisant dans le redressement et la transformation des entreprises. Sa vision stratégique et son approche innovante ont été reconnues, ce qui l'a amenée à créer sa propre société de conseil en 2010. Par l'intermédiaire de son cabinet, elle a continué à fournir des conseils aux organisations traversant des périodes de changement et de croissance. Helen a ensuite rejoint McKinsey & Company à Paris en 2014 en tant qu'Associée, responsable de la division Recovery and Transformation Services.

Elle est titulaire d'une licence en sciences politiques de l'université de Princeton et d'un master en administration des affaires de Harvard Business School.

Mandy Metten

Mandy Metten a débuté sa carrière chez Atos en tant que consultante spécialisée dans la transformation numérique, l'innovation et le changement de 2007 à 2014. Elle a ensuite conçu et supervisé Atos Young Professionals, programme de développement complet de deux ans pour les jeunes talents. À partir de 2018, Mandy a occupé le poste de Responsable Groupe du Campus Management, avant de prendre des responsabilités supplémentaires chez Eviden en 2023. Elle occupe actuellement le poste de Head of Group Executives & Strategic Functions au sein du département des Ressources Humaines.

Mandy a été Présidente du Comité d'entreprise d'Atos de 2010 à 2015. Elle a également été Déléguée néerlandaise au Conseil de la Societas Europaea (SEC) d'Atos de 2012 à janvier 2024 et a été membre du Comité de participation au Conseil d'administration (2017- janvier 2024). Depuis août 2023, elle est devenue Commissaris (membre du Conseil d'administration) pour Atos Nederland, contribuant à la gouvernance de l'entreprise.

Mandy est titulaire d'une maîtrise en psychologie sociale et organisationnelle. Elle a également suivi un cursus en stratégie, économie et finance à l'Institut LeFebvre.

Mandy était Censeur au sein Conseil d'administration d’Atos SE depuis le 2 janvier 2024.

