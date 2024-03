CARBIOS und Landbell Group fördern die Kreislauffähigkeit von PET-Abfällen durch die erste biologische Recyclinganlage

CARBIOS und Landbell Group unterzeichnen eine Vereinbarung zur Entwicklung und Umsetzung von Lösungen für die Sortierung, Aufbereitung und das enzymatische Recycling von Post-Consumer-PET-Abfällen





CARBIOS und Landbell Group bündeln ihr Know-how und ihre Innovationskraft, um das PET-Recycling von Verpackungs- und Textilabfällen deutlich zu erweitern





Diese Partnerschaft trägt mit jährlich 15.000 Tonnen PET-Granulat zur Beschaffungsplanung von CARBIOS für seine erste kommerzielle Anlage bei; 70 Prozent der Kapazität bereits gesichert





Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement der Landbell Group für den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffabfälle durch innovative Recyclingtechnologien







Clermont-Ferrand, Frankreich, 29. Februar 2024 (06:45 Uhr MEZ) CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, und Landbell Group, ein weltweit agierender Betreiber von mehr als 40 Organisationen für Herstellerverantwortung (Producer Responsibility Organizations: PROs) und ein führender Anbieter von kreislauffähigen Recycling-Lösungen, haben die Unterzeichnung einer Absichtserklärung für die Beschaffung, Aufbereitung und das Recycling von Post-Consumer-PET-Abfällen unter Verwendung der biologischen Recycling-Technologie von CARBIOS in ihrer ersten kommerziellen Anlage in Longlaville ab 2026 bekannt gegeben.

Im Rahmen der Kooperation wird die Landbell Group ihre Expertise und ihr Netzwerk für die Beschaffung von PET-Verpackungs- und Textilabfällen einbringen und diese für das biologische Recycling vorbereiten. Durch das hochselektive Enzym von CARBIOS wird die Sortierung und Wäsche der Rohstoffe im Vergleich zu derzeitigen Standard-Recyclingmethoden vereinfacht und verbraucht weniger Wasser und Energie. Ab 2026 wird die Landbell Group CARBIOS mit jährlich 15.000 Tonnen PET-Granulat beliefern und sorgt somit für eine stabile Lieferkette für eine nachhaltige PET-Produktion. Das Granulat ist ein wichtiger Rohstoff für die Produktion von lebensmitteltauglichem PTA und MEG von Carbios, das anschließend zu PET repolymerisiert wird.

Durch die Partnerschaft mit der Landbell Group in Deutschland, die Lieferung von mehrschichtigen Schalen aus der CITEO-Ausschreibung in Frankreich und die Absichtserklärung mit Indorama Ventures hätte CARBIOS mehr als 70 Prozent seines Rohstoffbedarfs für seine erste kommerzielle Anlage in Longlaville, Frankreich, gedeckt, die bei vollständiger Auslastung die Kapazität hat, jährlich 50.000 Tonnen an Kunststoffabfällen zu verarbeiten. Der Standort der Anlage in Grenznähe zu Belgien, Deutschland und Luxemburg ist für die nahe gelegene Abfallversorgung von strategischer Bedeutung.

Die Landbell Group stellt durch die Zusammenarbeit mit CARBIOS sicher, dass problematische PET-Bestandteile wie mehrschichtige, farbige und undurchsichtige Schalen aus Verpackungsabfällen und Polyester-Textilabfällen dem Recycling zugeführt werden können. Auf diese Weise unterstreicht die Landbell Group ihr Engagement für die Entwicklung innovativer Recyclinglösungen und ermöglicht eine Kreislaufwirtschaft.

Emmanuel Ladent, CEO von CARBIOS: „Über unsere neue Partnerschaft mit der Landbell Group sichert sich CARBIOS wichtige Rohstoffe für die Versorgung unserer ersten kommerziellen Anlage. Wir freuen uns, biologisch recyceltes PET für das umfangreiche Kundenportfolio von Landbell zur Verfügung zu stellen und so die Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zu fördern. Die innovative Biorecycling-Technologie von CARBIOS ermöglicht die Verwertung unterschiedlicher Abfälle in wertvolle Produkte. Dadurch sind wir flexibler und somit wettbewerbsfähiger. Durch die Minimierung des Flaschenverbrauchs und die Diversifizierung der Rohstoffquellen fördern wir Nachhaltigkeit und erfüllen gleichzeitig sehr effektiv die Anforderungen des Marktes. Gemeinsam gestalten wir eine Zukunft, in der Abfall zu einer wertvollen Ressource wird.”

Uwe Echteler, COO der Landbell Group: „PET-Schalen werden aufgrund ihrer hervorragenden Barriereeigenschaften, Transparenz und Festigkeit in großem Umfang für Lebensmittelverpackungen verwendet. Allerdings stellen diese, insbesondere solche mit einer mehrschichtigen Struktur, derzeit eine Herausforderung für das mechanische Recycling dar. Das von CARBIOS entwickelte innovative Depolymerisationsverfahren erleichtert die Verwertung dieser PET-Abfälle zu hochwertigem recyceltem PET. Die Landbell Group und CARBIOS werden gemeinsam einen geschlossenen Recycling-Kreislauf für problematische PET-Abfälle etablieren, so dass unsere Kunden - Verpackungshersteller und Markenunternehmen - recycelte Materialien in Lebensmittelverpackungen verwenden und ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen können."

Die Umweltvorteile der Biorecycling-Technologie von CARBIOS

Jüngste Lebenszyklusanalysen1 zeigen, dass die CO2-Emissionen mit der Technologie von Carbios im Vergleich zur Herstellung von neuem Kunststoff um 57 Prozent gesenkt werden können2. Zusätzlich werden für jede Tonne recyceltem PET 1,3 Tonnen Erdöl eingespart. Im Vergleich zu konventionellem Recycling, ist das enzymatische Recycling fünfmal zirkulärer (berechnet nach dem Material Circularity Indicator der Ellen MacArthur Foundation 3 ). Dank des hochselektiven Enzyms, das für einen effizienten PET-Abbau ausgelegt ist, kann die Depolymerisation von CARBIOS alle Arten von PET-Abfällen verarbeiten, einschließlich farbiger, mehrschichtiger oder textiler Abfälle, die mit den derzeitigen Standard-Technologien nicht recycelt werden können. Darüber hinaus ermöglichen die beiden so hergestellten Monomere (PTA und MEG) die Herstellung von recycelten PET-Produkten, die die gleiche Qualität aufweisen, wie solche, die aus Erdöl hergestellt wurden, und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind.

###

Über Carbios

Carbios ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt Carbios enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzten. Damit verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie den Übergang hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die einzigartige Referenzanlage, in Partnerschaft mit Indorama Ventures, soll 2025 die Produktion aufnehmen. Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature wurde Carbios wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke, sowie der Modeindustrie unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von Carbios und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten im Rahmen eines Textilkonsortiums mit Carbios zusammen.

Um mehr über die Biotechnologie zu erfahren, die Kreislauffähigkeit von Kunststoffen und Textilien vorantreibt, besuchen Sie bitte http://www.carbios.com/en

Twitter: Carbios / LinkedIn: Carbios / Instagram: insidecarbios

Informationen zu Carbios Aktien:

ISIN Nummer: FR0011648716

Ticker : Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Carbios wurde im Jahr 2011 von Truffle Capital gegründet. Aktionäre können das PEA-PME-Programm, ein staatliches Programm, das es in Frankreich ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU) investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren, in Anspruch nehmen.

Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von CARBIOS-Aktien in einem beliebigen Land dar.

Über Landbell Group

Die Landbell Group ist ein führender Anbieter von umfassenden Rücknahme-, Beratungs- und Softwarelösungen für Umwelt- und Chemikalien-Compliance. Landbell wurde 1995 als Entsorgungsunternehmen in Deutschland gegründet und hat sich seitdem zu einer weltweiten Plattform für erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) entwickelt.

Die Landbell Group unterstützt Unternehmen bei der Erfüllung ihrer globalen EPR-Verpflichtungen. Die Rücknahmesysteme der Landbell Group haben bereits mehr als 10 Millionen Tonnen Altbatterien, Elektronik und Verpackungen gesammelt und beginnen nun mit der Sammlung von Textilien. Ihre Beratungsunternehmen bieten weltweite Beratung in den Bereichen EPR, Einhaltung von Chemikalienvorschriften und Rücknahmelösungen, und das Softwareunternehmen entwickelt digitale Tools für die Einhaltung von Umwelt- und Chemikalienvorschriften.

Im Jahr 2014 rief die Landbell Group außerdem den Green Alley Award ins Leben, der jedes Jahr an innovative Start-ups der Kreislaufwirtschaft verliehen wird.

Die Kreislaufwirtschaft ist entscheidend für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen - und EPR ist eines der Schlüsselelemente für den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft. Die Landbell Group bietet weltweit EPR-Dienstleistungen an, um eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.landbell-group.com

1 Datenbank ecoinvent 3.8

2 Französisches Szenario, unter Berücksichtigung des Rücklaufs von 50 Prozent der konventionell recycelten PET-Abfälle. Unbehandeltes PET: 2,53 kg CO2/kg (in der Herstellung bis zum Werkstor)

3 Der Material Circularity Indicator (MCI) ist eine von der Ellen MacArthur Foundation entwickelte Methode, um die Kreislauffähigkeit von Materialströmen zu messen. Der MCI ermittelt einen Wert zwischen 0 und 1, wobei der höhere Wert für eine bessere Kreislauffähigkeit steht. Der MCI-Wert für das enzymatische Recycling von Carbios beträgt 0.8.

