Empresária revela luta e superação em biografia inédita

Estou abrindo as páginas da minha vida no intuito de que a minha história possa levar esperança e afirmações positivas às pessoas que empreendem bravamente nesse país” — Sueli Benvenuto

SãO PAULO, BRASIL, March 6, 2024 / EINPresswire.com / -- Nesta sexta-feira (08), data em que é comemorado o Dia Internacional das Mulheres, a empresária Sueli Benvenuto lança biografia relatando o início de sua trajetória em uma família numerosa e de classe social baixa, até o seu atual sucesso profissional. Benvenuto é fundadora e idealizadora de três empresas, divide com o leitor suas experiências profissionais e pessoais, marcadas por uma sequência de dificuldades, erros e acertos durante os seus 28 anos de experiência até os dias atuais.A empresária ocupa hoje a posição de embaixadora do International Business Institute (IBI) e acumula importantes premiações em sua área de atuação. Em seu livro (RE)ESCREVENDO MINHA HISTÓRIA traz relatos e divide aprendizados que inspiram o leitor a também se tornar referência profissional pela persistência, coragem e determinação.“Espero contribuir para que outras pessoas escrevam um novo e importante capítulo em suas histórias. Com fé, trabalho árduo e a coragem de seguir seu coração, é possível transformar desafios em oportunidades e sonhos em realidade, não importa a sua classe social”, comenta Sueli Benvenuto.*Lançamento previsto para dia 08 de março, com noite de autógrafos na Livraria Martins Fontes (Avenida Paulista, 509, São Paulo/SP), a partir das 18h.Ficha TécnicaTítulo: (RE)ESCREVENDO MINHA HISTÓRIAAssuntos: Biografia, EmpreendedorismoNome do autor: Sueli BenvenutoNome do editor: Sueli BenvenutoNome do ilustrador: Luciano RodriguesNúmero da Edição: 1ª EdiçãoLocal de Publicação: BrasilNúmero de Páginas: aproximadamente 124 páginasPreço Sugerido: R$ 69,90Onde vai ser vendido: Livraria Martins Fontes e AmazonSueli Benvenuto foi eleita embaixadora do International Business Institute (IBI), e acumula passagem pela gigante Hewlett Packard Brasil e mais de 28 anos de experiência nos setores administrativo e de confecção, ocupando cargos Executivos e de Liderança, e assumindo uma trajetória empreendedora a partir de 2011, data que fundou a AlphaÔmega Traduções, premiada pelo The Winner Awards nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020, e 2021 nas categorias de “reputação empresarial” e “prêmio internacional de excelência no atendimento”. Em 2018 lançou a Bio Beachwear (moda praia) e, em 2020, no auge da covid-19, nasceu o Máscaras da Su, ateliê pioneiro em máscaras de tecido no Brasil.