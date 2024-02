ODATA amplia sua atuação no México com a construção de dois novos campi de Data Center

Com sua primeira unidade em expansão (DC QR01), a empresa avança de forma acelerada e estratégica para atender alto volume de demanda da região

SANTIAGO DE QUERÉTARO, México, Feb. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A ODATA, An Aligned Data Center Company, provedora de serviços de data center para a América Latina, anuncia expansão de suas operações no México. O Data Center QR01 da empresa, localizado estrategicamente em Querétaro, será ampliado para atender à crescente demanda por serviços de infraestrutura de TI e nuvem na região. Além disso, a empresa está iniciando a construção de dois novos campi de Data Center, o DC QR02 e DC QR03, reforçando sua presença e compromisso com o mercado mexicano.



A expansão do Data Center QR01 está alinhada com as crescentes necessidades do mercado, oferecendo capacidade e tecnologia de ponta para clientes hyperscales. O campus do DC QR01 que comportará até 32MW quando total construído.

“Estamos satisfeitos com o sucesso obtido durante o desenvolvimento de nossas instalações QR01 e QR02. Essa expansão do QR01 ilustra o interesse contínuo dos clientes no mercado, a execução bem-sucedida de nossas equipes e o valor de longo prazo do desenvolvimento de data centers em Querétaro", disse Ricardo Alário, CEO da ODATA para a América Latina.

Os novos prédios estão sendo construídos em áreas estratégicas; o campus DC QR02 está localizado no município de Guanajuato e comportará a capacidade de 30MW e o campus DC QR03 se encontra cidade de El Marqués, situada no centro do país e a 221 km da Cidade do México. Este último será o maior campus de Data Center do México, com capacidade instalada de 150MW de potência. Ambos serão dedicados a clientes hyperscales.

“O México atualmente é um dos principais mercados da América Latina, no qual a ODATA está bem consolidada e enraizada para sustentar seu crescimento. Já contamos com uma identidade reconhecida, expertise regional e grande credibilidade com os fornecedores locais, o que nos possibilita crescer em segurança e de forma acelerada”, afirma Alário.

Segundo pesquisa da IDC (International Data Corporation), lançada em dezembro de 2023, o crescimento empresarial de TI no México chegou a 22%, a frente do Brasil com 15%. O estudo também afirma que a América Latina terá crescimento de 11% no mercado em 2024, o que demonstra como as empresas latino-americanas têm investido em tecnologia a fim de se tornarem mais produtivas, inovadoras e competitivas.

“Acreditamos no potencial do país como um centro estratégico para serviços de Data Center e nuvem na América Latina. Nossa expertise técnica e compromisso com a inovação nos posicionam como parceiros ideais para empresas que buscam soluções confiáveis e avançadas para suas necessidades de TI", explica o CEO. “Com esta expansão, a ODATA reafirma seu papel como líder no setor de Data Center na região, oferecendo infraestrutura de alta qualidade, confiabilidade e segurança para empresas que buscam escalar e expandir rapidamente suas operações na América Latina.”

Sobre a ODATA, uma empresa da Aligned Data Centers

A ODATA, uma empresa da Aligned Data Centers, é uma provedora de data center, que fornece infraestrutura de TI escalável, confiável e flexível nas Américas. A empresa atende às crescentes demandas por energia, espaço e confiabilidade de organizações de vários setores, oferecendo soluções de data center inovadoras e eficientes, desde colocation gerenciado até projetos built-to-suit. Para mais informações, visite https://odatacolocation.com/.

Informações para a imprensa:

Sing Comunicação

Thamiris Galhardo, Carolina Garcia, Janaína Leme e Vânia Gracio.

odata@singcomunica.com.br

Foto deste comunicado disponível em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a390008-2d22-4354-9d89-3bd3f1e5ce6c/pt