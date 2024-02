Thérapeutique Knight inc. célèbre sa première décennie de succès

MONTRÉAL, 28 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis), a annoncé aujourd’hui la célébration de son 10e anniversaire et d’une décennie de croissance et d’expansion.



Depuis sa création le 28 février 2014, Knight a franchi d’importantes étapes et avancé dans sa stratégie pour bâtir une société panaméricaine (hors États-Unis) prospère, qui commercialise des produits pharmaceutiques génériques novateurs et de marque, et qui emploie un personnel talentueux.

Accomplissements majeurs :

La mise en œuvre d’une plateforme unique au Canada et en Amérique latine



Knight a investi plus de 925 millions $ pour constituer sa plateforme panaméricaine unique (hors États-Unis) de produits pharmaceutiques génériques novateurs et de marque. Knight compte aujourd’hui plus de 700 collaborateurs chevronnés actifs au Canada et sur 10 marchés d’Amérique latine. Knight est une société entièrement intégrée dont les capacités englobent la réglementation, la qualité, la pharmacovigilance, la conformité, la médecine, l’accès au marché, le marketing, les ventes et la chaîne d’approvisionnement dans les 11 pays, de même que le développement de produits génériques de marque et les capacités de fabrication en Argentine.



La réalisation d’une croissance lucrative



Durant plusieurs années consécutives, Knight a enregistré des revenus records depuis 2014 et de BAIIA depuis 2019. Au T3-23, Knight a enregistré des revenus sur douze mois de plus de 335 millions $ et un BAIIA ajusté de plus de 61 millions $, soit un taux composé annuel de croissance (TCAC) respectif de 22,7% et 20,7% depuis l’acquisition à 100 % de Grupo Biotoscana en 2020.



Un partenaire de choix



Knight dispose d’une plateforme proposant une solution centralisée aux sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques à la recherche d’un partenaire de commercialisation dans nos 11 territoires. Depuis la conclusion de l’acquisition de Biotoscana, Knight a signé 11 nouveaux partenariats pour 13 produits génériques novateurs et de marque.



Un solide portefeuille de projets appelé à générer plus de 120 millions $ de revenus records



Knight a formé un solide portefeuille de 17 produits répartis sur l’ensemble de nos territoires, dont des produits en cours de lancement ou à diverses étapes de développement. Le lancement de ces produits est prévu d’ici 2028 et Knight a poursuivi l’avancement de son portefeuille en soumettant 8 de ces produits à l’approbation réglementaire dans au moins un pays.

En évoquant les réalisations de Knight depuis sa création, Jonathan Ross Goodman, président du conseil d’administration de Knight, a déclaré : « Nous accomplissons exactement les objectifs annoncés en 2014 — nous avons bâti une fabuleuse société pharmaceutique avec des équipes talentueuses et motivées pour offrir des produits pharmaceutiques à la population canadienne et latino-américaine. Durant ces 10 années, nous avons généré 379 millions $1 et nous continuerons à renforcer notre plateforme afin de procurer de la valeur à nos actionnaires ».

Pour sa part, Samira Sakhia, présidente et chef de la direction a déclaré : « Je suis extrêmement fière de notre parcours accompli à ce jour et je me réjouis des réalisations futures que nous allons offrir à tous nos partenaires. Rien ne serait possible sans les équipes fantastiques que nous avons constituées dans tous nos pays. Leur engagement indéfectible et leur dévouement au service des patients sont déterminants pour positionner Knight comme partenaire de choix pour le Canada et l’Amérique latine ».

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web à www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca .

1 Représente la somme du revenu net de 2014 à 2018 et le BAIIA ajusté de 2019 au T3-23 à ce jour.