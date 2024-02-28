联拓生物宣布自愿从纳斯达克退市

上海和新泽西普林斯顿, Feb. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联拓生物（纳斯达克代码：LIAN）（“联拓生物”或“公司”），一家致力于为中国和其他主要亚洲市场的患者提供创新药物的生物技术公司，于今日宣布其已经通知纳斯达克股票交易所（“纳斯达克”）有意将其美国存托信用证（“ADS” ）（每股代表获得一股普通股的权利）从纳斯达克全球市场退市。联拓生物预计于2024年3月11日当天或左右向美国证券交易委员会（“SEC”）和纳斯达克提交关于自愿将其ADS退市的表格25（退市通知）。



退市后，公司ADS的所有交易将仅通过私下协商销售进行，也可能在场外市场进行。公司预计其ADS将在场外交易市场集团（“OTC” ）运营的市场上报价，以便其ADS的交易市场可以继续存在。然而，不保证经纪商将继续在其ADS 中做市，以及其ADS 的交易继续在场外市场或其他市场上进行。

基于之前的公告，公司董事会（“董事会”）完成对公司的全面战略评估后，公司已开始逐步结束其业务，包括自愿退市和注销公司的普通股和ADS。董事会认为，将ADS从纳斯达克退市、注销并暂停其根据《交易法》承担的报告义务的决定符合公司及其普通股和ADS持有人的最佳利益。由于公司承诺通过资产出售、对外许可和支付股息来结束业务并为股东回报价值，董事会认为其作为注册上市公司运营所带来的负担超过了对公司及其普通股和ADS 持有人带来的利益。董事会的决定是基于对众多因素的仔细审查，包括可能消减向SEC编制并提交定期报告相关的巨大成本，作为报告公司可能产生的相关法律、审计和其他费用，以及遵守2002年《Sarbanes-Oxley法案》、 SEC规则及纳斯达克上市标准对成本和管理层时间的重大需求。

关于联拓生物

联拓生物是一家跨境生物技术公司，其使命是为中国和其他亚洲市场长期得不到充分服务的患者提供变革性药物。欲了解更多信息，请访问 www.lianbio.com。

关于前瞻性陈述说明的注意事项

本新闻稿中有关未来预期、计划和前景的陈述，以及有关非历史事实的任何其他陈述，均可能构成前瞻性陈述。 “预期”、“期望”、“相信”、“打算”、“继续”、“潜力”、“可能”、“将”和类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别性词语。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关董事会全面战略评估的陈述；公司支付股息的计划以及公司业务结束时支付任何未来股息的可能性；公司有关其证券退市和注销的计划；业务结束的好处和时间；公司出售其剩余管线资产并终止其现有的许可的能力；公司预计能够结束其业务的时间表；以及公司ADS从纳斯达克自愿退市后的未来公司ADS的交易限制。由于各种重要因素的影响，实际结果可能与此类前瞻性陈述所表述的结果存在重大差异，这些因素包括：退市、注销和结束业务的过程将比预期时间更长的风险，以及此类行动的好处可能无法实现的风险；总体市场状况；法律法规变化的影响以及联拓生物向 SEC 提交的文件中描述的风险和不确定性，包括联拓生物截至 2022 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告及其随后向 SEC 提交的文件。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，联拓生物明确表示不承担更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。在发布日期之后，读者不应将这些信息视为最新或准确的信息。



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