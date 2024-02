PHILIPPINES, February 28 - Press Release

February 28, 2024 Pahayag ni Sen. Idol Raffy Tulfo sa hatol ng Korte laban sa pulis na sangkot sa kaso ni Jemboy Baltazar: Hinatulan na ng Navotas RTC Branch 286 na guilty sa kasong homicide si Staff Sgt. Gerry Maliban kaugnay sa pagkamatay ng 17-anyos na si Jemboy Baltazar. Napatunayan na ang baril niya ang nakatama kay Jemboy batay sa ballistic report at na-recover na slug sa crime scene. Matatandaan na personal na dumulog sa aking programa sa "Raffy Tulfo in Action" ang lola ni Jemboy at iba pa niyang kapamilya noong Agusto 2023 upang makamit ang hustisya para sa nasawi nilang mahal sa buhay. At mula noon ay tinutukan ko na ang pagusad ng kasong ito. I welcome and respect the decision of the court on this matter. Mabilis ang naging pagusad ng kaso dahil sa loob lamang ng anim na buwan ay mananagot na ang may sala. Ngunit hindi dito natatapos ang lahat. Patuloy na nakikipagugnayan ang aking opisina sa pamilya ni Jemboy para alamin ang mga tulong na kakailanganin nila.