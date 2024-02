Communiqué de presse

Point de marché

Atos confirme l’atteinte de ses objectifs 2023 de chiffre d’affaires et de marge opérationnelle

Chiffre d’affaires : 10 693 millions d’euros, en croissance organique de +0,4%





Eviden en croissance organique de +2,9%

Tech Foundations en décroissance organique de -1,7%

Marge opérationnelle de 4,4% (467 millions d’euros), en progression organique de +170 points de base

Amélioration de la profitabilité des deux activités Eviden et Tech Foundations





Flux de trésorerie disponible au second semestre 2023 à -109 millions d’euros

Flux de trésorerie disponible pour l’année 2023 à -1 078 millions d’euros, reflétant un volume d’actions spécifiques moindre sur le BFR comparé à l’année passée et des coûts de réorganisation plus élevés





Endettement financier net à 2 230 millions d’euros

Ratio bancaires respectés

Dette financière brute de 4 654 millions d’euros

Trésorerie nette, équivalent de trésorerie et actifs financiers à court terme de 2 423 millions d’euros





Publication des résultats annuels 2023 replanifiée au 20 mars afin de finaliser l’audit de la charge non-cash d’impairment du goodwill

Deloitte et Grant Thornton, auditeurs du Groupe, en attente de la revue d’un rapport d’activité indépendant pour finaliser l’audit de la charge non-cash d’impairment du goodwill





Conclusion des discussions avec EPEI en vue de la vente potentielle de Tech Foundations sans obtention d’un accord

Pas d’accord sur les nouvelles conditions contractuelles et financières

Aucune indemnité de rupture due par chacune des parties. Chacune des parties dégagées de ses obligations réciproques excepté pour la confidentialité

Atos continuera de gérer Tech Foundations et Eviden comme deux activités séparées avec une stratégie commerciale coordonnée

Atos continuera de considérer les options stratégiques dans le meilleur intérêt de ses clients, employés et actionnaires

Paris, le 28 février 2024

Atos annonce aujourd’hui que ses objectifs de chiffre d’affaires et de marge opérationnelle ont été atteints pour l’année 2023 et que son flux de trésorerie disponible pour le second semestre s’est élevé à -109 millions d’euros.

La comparaison avec les objectifs 2023 du chiffre d’affaires, de la marge opérationnelle et du flux de trésorerie disponible est présentée ci-dessous :

2022

Croissance organique 2023

(millions d’€) 2023



Croissance organique % Objectifs

2023 Chiffre d’affaires Groupe 0,1% 10.693 0,4% 0,0% to 2,0% Chiffre d’affaires Eviden 2,0% 5.089 2,9% Accélération vs. 2022 Chiffre d’affaires Tech Foundations -1,6% 5.604 -1,7% Diminution contrôlée 2022



% de marge opérationnelle 2023

(millions d’€) 2023



% de marge opérationnelle Objectifs

2023 Marge opérationnelle Groupe 3.1% 467 4.4% 4% à 5% Marge opérationnelle Eviden 5.2% 294 5.8% En hausse vs. 2022 Marge opérationnelle Tech Foundations 1.3% 172 3.1% Territoire positif 2022



(€ million) 2023



(€ million) Guidance compliance Objectifs

2023 Flux de trésorerie disponible -187 -1.078 c. €-1.000

Endettement financier net et ratio bancaire

La Société indique que son endettement financier net était de 2 230 millions d’euros en fin d’année 2023 et était composé des éléments suivants :

Trésorerie nette, équivalent de trésorerie et actifs financiers à court terme pour 2 423 millions d’euros

Dette financière brute pour 4 654 millions d’euros

Le Groupe a respecté les limites du ratio bancaire applicable à ses financements bancaires, avec un ratio de levier financier (endettement net / EBO pre-IFRS 16) de 3,34 fois à fin décembre 2023, comparé au ratio bancaire de 3,75 fois.

Impairment du goodwill (non-cash)

Le test annuel de perte de valeur du goodwill (test « d’impairement ») est effectué en fin d’année, en application de la norme IAS 36 et dans le contexte de la cession envisagée d’actifs. Les justes valeurs ont été déterminées sur la base d’une approche multicritères, incluant l’actualisation des flux de trésorerie (« DCF ») et les multiples des comparables, conformément à la méthode appliquée antérieurement.

Les auditeurs du Groupe, Deloitte et Grant Thornton, sont en attente d’un rapport de revue d’activité indépendante pour compléter leur audit des résultats des tests d’impairment non-cash de la Société.

Replanification de la date de publication des résultats annuels

La Société a replanifié la publication de ses résultats annuels complets au 20 mars 2024 car les auditeurs du Groupe Atos, Deloitte et Grant Thornton, n’ont pas finalisé leurs travaux d’audit sur l’impairment du goodwill.

Fin des négociations exclusives avec EPEI pour la cession de Tech Foundations

La société annonce que, dans le cadre des négociations exclusives avec EP Equity Investment (“EPEI”) pour la cession de Tech Foundations annoncées le 1er aout 2023, les parties ne sont pas parvenues à un accord mutuel satisfaisant. Il a par conséquent été mis fin d’un commun accord aux discussions ainsi qu’à l’option de vente (put agreement), sans aucune indemnisation de part et d'autre ; les parties sont libérées de toute obligation réciproque future) à l’exception des obligations de confidentialité. Atos continuera de gérer Tech Foundations et Eviden comme deux activités séparées avec une stratégie commerciale coordonnée. Atos continuera de considérer les options stratégiques qui sont dans le meilleur intérêt de ses clients, employés et actionnaires.

Réconciliation du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle à taux de change et périmètre constants

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle de 2023 sont comparés au chiffre d'affaires et à la marge opérationnelle de 2022 aux taux de change et périmètre constants. La réconciliation entre le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle rapportés en 2022, et le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle de 2023 aux taux de change et périmètre constants est présentée ci-dessous, par périmètres et entités opérationnelles régionales.

En 2023, le chiffre d'affaires a été affecté négativement pour 62 millions d'euros du fait de la revue par le Groupe du traitement comptable de certaines reventes de logiciels à la suite d’une décision de l’IFRIC IC illustrée par une décision publiée par l'ESMA en octobre 2023 qui a promulgué une position restrictive sur l'évaluation Principal vs. agent en application IFRS 15 pour un revendeur de licences de logiciels tiers. Cet impact a touché Eviden dans la Région opérationnelle Amériques, sans incidence sur la marge opérationnelle. Le chiffre d’affaires pour l’exercice 2022 a été retraité de -71 millions d’euros en conséquence.

2022



Chiffre d’affaires (en millions d’€) 2022 publié Retraitement 2022 retraité Transferts internes Effet périmètre Effet change sur le périmètre cédé ou acquis Effet change 2022



organique* Eviden 5315 -71 5244 -4 -220 2 -80 4943 Tech Foundations 6026 6026 4 -222 2 -106 5703 Total 11341 -71 11270 0 -442 4 -186 10646 2022



Marge opérationnelle



(en millions d’€)



2022 publié Retraitement 2022 retraité Transferts internes Effet périmètre Effet change sur le périmètre cédé ou acquis Effet change 2022



organique* Eviden 276 0 276 -2 -32 0 -10 233 Tech Foundations 79 79 3 -22 0 -5 56 Autres & structures globales 0 0 -2 1 0 0 Total 356 0 356 0 -53 1 -15 289

*: à périmètre et changes constants

Les effets de périmètre se sont élevés à -438 millions d'euros. Ils étaient principalement liés à la cession des activités de test au sol des satellites d'Atos et de la Russie en 2022, et en 2023 à la cession de l'Italie en Europe du Sud, des Services de Communication et de Collaboration Unifiés dans toutes les régions, d'EcoAct en Amérique, en Europe du Sud et en Europe du Nord & APAC, de State Street en Amérique, et d'Elexo en Europe du Sud.

Les effets de change ont contribué négativement au chiffre d'affaires pour -186 millions d'euros. Ils provenaient principalement de la dépréciation du dollar américain, de la livre sterling, du peso argentin et de la livre turque.

Les ajustements des transferts internes reflétaient la répartition du périmètre de Processia des Amériques vers l'Europe du Nord & APAC et vers l'Europe du Sud.

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 95 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

La croissance organique du chiffre d’affaires est présentée à périmètre et taux de change constants.

