Mintos, la nuova piattaforma per investire semplice e gratuita fa il suo debutto in Italia e Spagna

BERLINO, Feb. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dopo il debutto ufficiale sul mercato tedesco, Mintos, la piattaforma multi-asset che offre un mix unico di opzioni di investimento alternative e tradizionali, continua il suo lancio europeo facendo il suo debutto ufficiale nei mercati di investimento italiano e spagnolo, con piani di espansione in più paesi nel prossimo futuro. Dalla sua fondazione nel 2015, la piattaforma ha attirato oltre 500.000 utenti in tutta Europa. Autorizzata dalla MiFID, la società gestisce attualmente oltre 600 milioni di euro di asset amministrati.



Un approfondimento sulle abitudini finanziarie in Italia e Spagna

Mintos, in collaborazione con la società di ricerca basata a Londra Censuswide, svela alcuni spunti interessanti su come italiani e spagnoli gestiscono le proprie finanze. L’indagine, condotta su un campione di 4.000 investitori con sede in diverse città e regioni d’Italia e Spagna, evidenzia una tendenza degna di nota: la metà degli intervistati di entrambi i paesi attualmente non investe attivamente in strumenti finanziari.

“Analizzando i risultati, il consistente segmento di investitori non attivi indica un potenziale di crescita significativo in Italia e Spagna. La divisione quasi equa tra investitori attivi e non attivi sottolinea un forte interesse per le opportunità di investimento”. commenta Martins Sulte, CEO e co-fondatore di Mintos.

Inoltre, secondo lo studio, il 40% degli intervistati in Italia e il 33% in Spagna vorrebbero iniziare a investire nel futuro e verrebbero motivati ​​a farlo dalla possibilità di investire piccole somme e imparare di più sul mondo degli investimenti. "Mintos è stata sviluppata per gli investitori che cercano semplicità e consente investimenti a partire da soli 50 €. Riconosciamo inoltre che esiste un ampio segmento di persone che potrebbero trarre vantaggio da iniziative e programmi educativi volti a promuovere l'alfabetizzazione finanziaria e incoraggiare decisioni di investimento informate." commenta Martins Sulte "In risposta, Mintos si impegna a colmare questo divario di conoscenze fornendo contenuti didattici accessibili sul nostro blog e una piattaforma di facile utilizzo, garantendo un'esperienza finanziaria inclusiva e senza problemi".

Offerta Mintos: prestiti, obbligazioni frazionarie ed ETF

Mintos detiene già una posizione di rilievo come piattaforma europea leader per gli investimenti in prestiti, offrendo agli investitori l’opportunità di investire in credito al consumo e alle piccole imprese con rendimenti a lungo termine potenzialmente interessanti.

Un'altra aggiunta recente all'offerta di Mintos sono i Fractional Bonds, le obbligazioni frazionarie che consentono ai clienti di investire in obbligazioni ad alto rendimento a partire da soli 50 € e senza commissioni e di godere di rendimenti fissi e regolari. Storicamente le obbligazioni, e in particolare le obbligazioni ad alto rendimento, sono state prevalentemente alla portata degli investitori istituzionali o degli individui che detengono un capitale consistente, ma Mintos ha aperto il mondo dei titoli a reddito fisso agli investitori al dettaglio in Europa, rendendo accessibile e facile per chiunque diversificare il loro portafoglio con obbligazioni.

Inoltre, Mintos si distingue offrendo portafogli ETF gestiti in modo completamente gratuito, un vantaggio significativo rispetto ad altri attori del mercato. Questi includono ETF obbligazionari e azionari di fornitori rinomati come Amundi, iShares, JP Morgan, Vanguard e altri. L'investimento minimo è di 50€ con zero commissioni.

