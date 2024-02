Mintos startet offiziell in Italien und Spanien und bietet eine neue Investmentplattform, die das Investieren einfach und kostenlos macht

BERLIN, Feb. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach dem offiziellen Debüt auf dem deutschen Markt setzt Mintos ihre europäische Markteinführung mit dem offiziellen Start auf dem italienischen und spanischen Anlagemarkt fort. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 hat die Multi-Asset-Plattform, die eine einzigartige Mischung aus alternativen und traditionellen Anlagemöglichkeiten bietet, über 500.000 Nutzer in ganz Europa angezogen. Das von der MiFID zugelassene Unternehmen managt derzeit über 600 Millionen Euro an verwalteten Vermögenswerten.



Aufschlussreiche Einblicke in die finanziellen Gewohnheiten in Italien und Spanien

Mintos hat in Zusammenarbeit mit dem Londoner Marktforschungsunternehmen Censuswide interessante Erkenntnisse darüber gewonnen, wie Italiener und Spanier ihre Finanzen verwalten. Die Umfrage, die an einer Stichprobe von 4.000 Anlegern in verschiedenen Städten und Regionen Italiens und Spaniens durchgeführt wurde, zeigt einen bemerkenswerten Trend auf – die Hälfte der Befragten aus beiden Ländern investiert derzeit nicht aktiv in Finanzinstrumente.

„Die Analyse der Ergebnisse zeigt, dass das beträchtliche Segment der nicht aktiven Anleger auf ein erhebliches Wachstumspotenzial in Italien und Spanien hinweist. Die nahezu gleichmäßige Aufteilung zwischen aktiven und nicht-aktiven Anlegern unterstreicht das starke Interesse an Anlagemöglichkeiten“, so Martins Sulte, CEO und Mitbegründer von Mintos.

Darüber hinaus möchten laut der Studie 40 % der Befragten in Italien und 33 % in Spanien in Zukunft mit dem Investieren beginnen. Die Möglichkeit, kleine Beträge zu investieren und die Chance, mehr über die Welt des Investierens zu erfahren, würden sie dazu motivieren. „Mintos wurde für Anleger entwickelt, die Einfachheit suchen, und ermöglicht Investitionen bereits ab 50 €. Wir wissen auch, dass es ein breites Spektrum von Menschen gibt, die von Bildungsinitiativen und -programmen profitieren könnten, die auf die Förderung der Finanzkompetenz abzielen und informierte Anlageentscheidungen zu unterstützen“, so Martins Sulte. „Als Antwort darauf hat sich Mintos verpflichtet, diese Wissenslücke zu schließen, indem wir auf unserem Blog leicht zugängliche Lerninhalte und eine benutzerfreundliche Plattform bereitstellen, die eine problemlose und inklusive Finanzerfahrung gewährleisten.“

Mintos Angebot: Darlehen, Fractional Bonds (Teilanleihen) und ETFs

Mintos hat bereits eine herausragende Position als führende europäische Plattform für Investitionen in Kredite inne und bietet Anlegern die Möglichkeit, in Kredite für Verbraucher und kleine Unternehmen zu investieren und dabei potenziell attraktive langfristige Renditen zu erzielen.

Ein weiterer Neuzugang im Angebot von Mintos sind Fractional Bonds, die es Kunden ermöglichen, bereits ab 50 € und ohne Provisionen in hochverzinsliche Anleihen zu investieren und regelmäßige, feste Erträge zu erzielen. In der Vergangenheit waren hochverzinsliche Anleihen vor allem institutionellen Anlegern oder wohlhabenden Privatpersonen zugänglich. Mintos hat jedoch den Zugang zu diesen festverzinslichen Wertpapieren für Privatanleger in Europa demokratisiert.

Darüber hinaus sind Aktien gemäß der klassischen Portfoliotheorie eine wesentliche Komponente. Mintos zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass es verwaltete ETF-Portfolios völlig kostenlos anbietet – ein wesentlicher Vorteil gegenüber anderen Akteuren auf dem Markt. Dazu gehören Anleihen- und Aktien-ETFs von renommierten Anbietern wie Amundi, iShares, JP Morgan, Vanguard und anderen. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 50 € und ist gebührenfrei.

Kontakt für die deutsche Presse:

Ronja Wildberger

Edelman Smithfield

Email: mintos@edelmansmithfield.com

Kontakt Mintos:

Giulia Meloni

Global Communications Lead

Mobil: +49 1627383049

Email: giulia.meloni@mintos.com