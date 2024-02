L’ACPP prévoit que les investissements en capital dans le secteur canadien du pétrole et du gaz naturel atteindront 40,6 milliards de dollars en 2024

CALGARY, Alberta, 27 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) prévoit que les dépenses d’investissement dans le secteur du pétrole et du gaz naturel en amont atteindront 40,6 milliards de dollars en 2024, ce qui représente une légère augmentation par rapport à un investissement réel estimé à 39 milliards de dollars pour 2023.



« Les producteurs de pétrole et de gaz naturel en amont restent disciplinés, et les dépenses d’investissement devraient demeurer stables en 2024 », a déclaré Lisa Baiton, présidente et chef de la direction de l’ACPP. « Il y a place à un optimisme prudent avec la production actuelle de pétrole canadien, qui atteint des niveaux records, en prévision de l’achèvement du projet d’expansion de Trans Mountain au deuxième trimestre. Nous nous rapprochons également de l’achèvement de la première installation d’exportation de gaz naturel liquéfié d’importance mondiale du Canada en Colombie-Britannique, prévue en 2025. »

« Malgré ces tendances positives, il y a toujours un sentiment de prudence, en grande partie en raison de l’incertitude persistante entourant la politique sur les émissions proposée au Canada, qui continue d’être un facteur important dans les décisions d’investissement », a ajouté Mme Baiton.

L’approche d’entreprise disciplinée et la modeste croissance de la production au cours des dernières années ont produit des rendements importants pour l’économie canadienne, représentant 111 milliards de dollars en produit intérieur brut (PIB) et 45 milliards de dollars en revenus pour les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral, appuyant les collectivités, l’infrastructure et l’abordabilité de l’énergie partout au pays.

« La production et l’exportation d’énergie sont l’épine dorsale de l’économie canadienne, a affirmé Lisa Baiton, présidente et chef de la direction de l’ACPP. « Des centaines de milliers de Canadiens dépendent directement et indirectement de l’industrie pour leur travail, ce qui permet à des milliers de familles et d’entreprises, dont des centaines appartiennent à des Autochtones, d’améliorer leur vie et d’accroître leur prospérité. »

L’industrie du pétrole et du gaz naturel compte parmi les plus grands investisseurs dans les technologies de réduction des émissions au Canada, et les investissements devraient s’accélérer cette année pour faire avancer les projets de réduction des émissions.

Les émissions provenant de la production de pétrole et de gaz naturel ont atteint un sommet en 2015. De 2012 à 2021, le secteur conventionnel en amont a réduit les émissions en équivalent de CO 2 de 24 % tout en augmentant la production de 21 %. Le secteur conventionnel en amont a également réduit les émissions de méthane et est en voie de dépasser la cible actuelle du gouvernement fédéral, soit une réduction de 40 à 45 % d’ici 2025. De plus, avec le cofinancement prévu des gouvernements, les six plus grandes sociétés de production des sables bitumineux du pays prévoient investir 24 milliards de dollars dans des projets de réduction des émissions d’ici 2030 et visent l’élimination nette des émissions d’ici 2050.

Le secteur du pétrole et du gaz du Canada dépense plus que toute autre industrie au Canada pour la protection de l’environnement — 9,4 milliards de dollars entre 2018 et 2020 — ce qui représente 33 % des dépenses totales en protection de l’environnement des entreprises au Canada.

Les investissements en capital dans le pétrole et le gaz naturel conventionnels devraient atteindre 27,3 milliards de dollars en 2024, tandis que les investissements dans les sables bitumineux devraient atteindre 13,3 milliards de dollars.

Aperçu régional des dépenses d’investissement

Saskatchewan : En Saskatchewan, les dépenses devraient passer de 3 milliards de dollars à 3,3 milliards de dollars en 2024, et environ 500 millions de dollars seront consacrés à des projets thermiques in situ.

En Saskatchewan, les dépenses devraient passer de 3 milliards de dollars à 3,3 milliards de dollars en 2024, et environ 500 millions de dollars seront consacrés à des projets thermiques in situ. Alberta : La province devrait maintenir un niveau d’investissement stable à 29 milliards de dollars, avec une contribution des sables bitumineux d’environ 13,3 milliards de dollars.

La province devrait maintenir un niveau d’investissement stable à 29 milliards de dollars, avec une contribution des sables bitumineux d’environ 13,3 milliards de dollars. Colombie-Britannique : Les dépenses en amont devraient atteindre 5,0 milliards de dollars en 2024, soit une légère augmentation par rapport aux dépenses réelles estimées en 2023. Les dépenses en amont en 2024 devraient être alimentées par le forage pour approvisionner LNG Canada alors que le projet se dirige vers sa phase de mise en service et de démarrage.

Les dépenses en amont devraient atteindre 5,0 milliards de dollars en 2024, soit une légère augmentation par rapport aux dépenses réelles estimées en 2023. Les dépenses en amont en 2024 devraient être alimentées par le forage pour approvisionner LNG Canada alors que le projet se dirige vers sa phase de mise en service et de démarrage. Au large de Terre-Neuve-et-Labrador : Les investissements ont atteint 1,6 milliard de dollars en 2023 et devraient atteindre 2 milliards de dollars en 2024. Bien que ces investissements soient plus faibles que dans le reste du Canada, l’investissement en capital augmente à Terre-Neuve-et-Labrador après plusieurs années de faible croissance. Le potentiel de croissance et d’augmentation des exportations demeure considérable.

