L’innovation de la technologie Cloud rencontre la durabilité : Payara lance le hackathon « Power Up Your Jakarta EE »

LONDRES, 27 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payara Services, le leader de la technologie des serveurs d’applications, est fier d’annoncer le hackathon « Power Up Your Jakarta EE », un événement virtuel révolutionnaire qui associe la technologie de pointe Payara Cloud à une démarche de développement durable. En proposant une plateforme pour que les entrepreneurs et les innovateurs collaborent, idéalisent et contribuent à un avenir plus durable, l’événement permettra aux participants de développer leurs talents et de générer des changements positifs dans le secteur.



Pour en savoir plus et vous inscrire, consultez la page https://www.payara.fish/page/payara-hackathon-2024/ .

Le hackathon, qui débutera le 11 mars, invite les développeurs Java EE et Jakarta EE à concevoir des solutions qui répondent aux défis environnementaux, sociaux et économiques les plus urgents. Par conséquent, l’événement soutiendra le développement de technologies clés pour un avenir plus durable et plus avancé sur le plan technologique. L’objectif principal de ce hackathon est de promouvoir le développement durable en mettant en lumière les applications existantes et nouvelles qui traitent de questions fondamentales telles que l’économie d’énergie, la réduction des déchets, l’agriculture durable et les transports respectueux de l’environnement.

Conformément au nouveau slogan de la société Payara, « Power up your Jakarta EE », les participants sont encouragés à maximiser le potentiel de Jakarta EE. Le Hackathon vise à récompenser la maîtrise technique dans l’exploitation des fonctionnalités de Jakarta EE pour créer des solutions évolutives, impactantes et durables. Les participants utiliseront la puissance de Jakarta EE, en particulier le profil Web Jakarta EE, comme base de leurs applications, illustrant ainsi la force et la polyvalence des technologies Jakarta EE. La plateforme de développement choisie est Payara Cloud, où les participants découvriront la simplicité, l’évolutivité et la fiabilité du déploiement d’applications Jakarta EE.

Les solutions seront évaluées par des champions de l’industrie Java et des experts Jakarta EE en fonction de l’innovation, de l’impact, de la pertinence, de la maîtrise technique et de l’expérience utilisateur, et permettront aux participants de présenter leurs solutions originales et efficaces.

Les gagnants seront annoncés au mois d’avril. Ils seront mis en lumière sur les plateformes Payara et Eclipse Foundation, gagneront des prix sous forme monétaire et pourront présenter leurs solutions à un public d’utilisateurs Java du monde entier.

« Nous pensons qu’il est essentiel d’exploiter le pouvoir de la technologie pour susciter des changements positifs, et le hackathon “Power Up Jakarta EE” va dans ce sens. En réunissant les esprits les plus brillants de l’industrie Java et Jakarta EE ainsi qu’en stimulant leurs talents, nous visons à innover pour un avenir durable. Rejoignez-nous pour construire un avenir plus vert et présenter les capacités de Jakarta EE sur Payara Cloud », déclare Valentina Kovacic, directrice marketing chez Payara.

Il est désormais possible de s’inscrire au hackathon Payara Cloud à l’adresse https://www.payara.fish/page/payara-hackathon-2024/ . Il se déroulera du 11 au 31 mars.

Pour toute autre question, veuillez contacter marketing@payara.fish

